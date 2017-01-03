Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) milyonlarca gencin hayatını ilgilendiriyor. Ülkemizde sürekli değişen sınav sisteminin son ayağı olan TEOG sınavları, iyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrencilerin hayatında önemli bir yer tutuyor. Peki TEOG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bu konuda kısa yoldan TEOG sınav sonuçları bilgilerine ulaşabileceğiniz, aklınızda daha kolay kalması için küçük bir rehber hazırlamak istedik.

Her TEOG sınav sonuçları açıklandığında alelacele arama motorlarına koşuyoruz. Aradığımız şey aslında yıllardır aynı adres üzerinden bizlere açıklansa da, alışkanlıklar kolay kolay değişmiyor. TEOG sınav sonuçları nasıl öğrenilir sorusu da bunlardan biri ve nereye yazarsanız yazın aynı bilgilendirme ile karşılaşacaksınız. Bizi takip edenler bilirler, Tamindir üzerinde her zaman TEOG sınavları olduktan sonra, açıklanan soru ve cevapları sizlerle paylaşıyorduk. Şimdi de TEOG sınav sonuçları nasıl öğrenilir sorusuna kısa yoldan cevap arayacağız.

İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, iki yazılısı olan derslerin birincisi, üç yazılısı olan derslerin ikincisi olmak üzere, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem ortak sınavlar yapılıyor. Bu ortak sınavlar, o öğretim yılının resmi müfredatına bağlı kalınarak hazırlanıyor ve öğrencilerin kazanımları değerlendiriliyor. Bu sınavlarda alınan puanlar ilgili dersin birinci veya ikinci yazılı puanı olarak e-Okul Sistemi’ne giriliyor. Son olarak hepsi birlikte yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dahil ediliyor.

Evet, TEOG sınav sonuçlarını öğrenmek için anahtar kelimemiz e-Okul sistemi.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen TEOG sınav sonuçları, her seferinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi adresinde açıklanıyor. e-Okul'u kısaca tanımlamak gerekirse, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımı diyebiliriz.

e-Okul Veli Bilgilendirme sistemine ulaşmak ve TEOG sınav sonuçlarını öğrenmek için bu adrese tıklayabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki bağlantıları indirerek mobil cihazlarınız aracılığıyla da e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapabilirsiniz:

TEOG ve LYS Tercihinizde Yardımcı Olacak En İyi 5 Tercih Robotu