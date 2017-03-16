Telefonunuzda Aramaları Kaydedebileceğiniz En İyi 4 Uygulama

Çeşitli görüşmelerinizi kayıt altına almanız gerekiyorsa ve cihazınızda arama kaydetme özelliği bulunmuyorsa, ek uygulamalara ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bizler de bunu düşünerek hazırladığımız bu listede, telefonunuzda aramaları kaydedebileceğiniz en iyi 4 uygulamayı sizler için sıraladık.

Telefon ile yaptığınız konferans görüşmeleri, röportajlar ve diğer görüşmeleri kaydetmek istiyor olabilirsiniz. Yasa dışı işler için kullanmadığınız sürece, bu tür gereksinimlere ihtiyacınız olduğunuzda birçok arama kaydetme uygulamasını kullanmak isteyebilirsiniz. Sizler için seçtiğimiz en iyi 4 arama kaydetme uygulamasını tek tek inceleyelim.

1. Automatic Call Recorder Pro

Automatic Call Recorder Pro uygulamasının en iyi özelliklerinden biri de, arama kaydetme işlemini tüm kişilere ya da belirli kişilere uygulanacak şekilde ayarlayabiliyor olmanız. Gerekli ayarları yaptıktan sonra, siz görüşmenizi yaparken arka planda aramalarınız kaydedilecek ve siz varlığını bile unutacaksınız.

Adından da anlaşılacağı üzere, arama kaydetme işlemini tamamen otomatik olarak yapan uygulamada gelen aramaları kaydetmek ve kaydı bitirmek için herhangi bir tuşa basmanız gerekmiyor. Bazı cihazlar, arama kaydı yapan uygulamaları engellediğinden Pro sürümünü satın almadan önce ücretsiz sürümü denemenizi tavsiye ediyoruz. Kaydedilen aramaları Dropbox, Google Drive gibi seçeneklerle arkadaşlarınızla veya ailenizle kolayca paylaşabiliyorsunuz.

2. TapeACall

Hem Android hem de iOS platformunda kullanabileceğiniz TapeACall uygulamasında, sesli arama sırasında ekranda büyük bir kırmızı buton görünüyor ve bu butona dokunduktan sonra siz, karşıdaki kişi ve uygulama sunucuları arasında bir konferans araması ayarlamanız gerekiyor. Her ne kadar karmaşık bir işlem gibi görünse de, uygulamanız gereken talimatları giriş sayfası üzerinde görebiliyorsunuz.

Kayıtlarınızı MP3 formatında kaydedebilme, kayıtları bulutta saklama, kayıtlarınızı e-posta, SMS ve sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla paylaşma gibi özellikler sunan TapeACall uygulamasının tüm özelliklerini 9.99 dolar karşılığında kullanabiliyorsunuz.

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3. Call Recorder

Ücretsiz seçeneklerini kullanabilmek için bazı reklamlara katlanmak zorunda kalabileceğiniz Call Recorder uygulamasında ek özelliklerden faydalanmak ve reklamlardan kurtulmak için ücretli sürüme de geçebiliyorsunuz.

Oldukça basit bir kullanıma sahip Call Recorder uygulaması, Android işletim sisteminin bazı sürümlerinde sorunlar yaratabiliyor. Bunun için ücret ödemeden önce herhangi bir sorun çıkmadığından emin olmanızı tavsiye ediyoruz. Automatic Call Recorder Pro uygulamasında olduğu gibi ek olarak herhangi bir düğmeye basmanıza gerek kalmadan otomatik olarak her şeyi kaydedebilirsiniz.

4. Call Recording

Bir arama kaydetme uygulamasından beklenen tüm özellikleri sunan Call Recording uygulamasında gelen ve giden aramaları kaydetme, temiz ve kullanışlı bir arayüz, basit kullanım ve ayda 20 dakikalık ücretsiz kaydetme imkanı sunuluyor. TapeACall Pro uygulamasında olduğu gibi, aramaları kaydetmeden önce NoNotes’un sunucularına konferans çağrısı yapmanız gerekiyor ve bu adımdan sonra aramalarınızı kolaylıkla kaydedebiliyorsunuz.

Her cihazda olmasa da, bazı Android cihazlarda entegre olarak arama kaydetme özelliği bulunuyor. Cihazınızda bu özellik bulunuyorsa, ek bir uygulama kurmanıza gerek kalmadan arama ekranından kayıt tuşuna basarak aramalarınızı kolayca kaydedebilirsiniz.

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