Telefonunuz Ne Zaman Android Nougat 7.x Alacak?

Yeni bir Android sürümü daha kullanıma servis ediliyor. İlk önce her zamanki gibi Nexus tayfası için yapılan güncellemeleri yavaş yavaş tüm cihazlara yayılacak. Tamam, yayılacak da bu ne zaman olacak? İşte, Android Nougat 7.x güncellemelerinin 2017 yılı servis tarifesi.

Bu tarihleri nokta atışı tutturmak mümkün değil. Ancak telefon üreticilerinin yeni Android Nougat 7.x sürümlerine geçip geçmeyeceklerine karar vermiş olmaları gerekiyor ki, biz de bir tarih kestirebilelim. Bu yüzden üreticilerin güncelleme servis stratejilerini takip etmek gerekiyor.

Şimdi bu değişkenleri göz önüne alarak milyon dolarlık sorunun cevabına bakalım. Telefonunuz Android Nougat 7.x güncellemelerini ne zaman alacak.

Nexus Cihazlar Ne Zaman Güncellenecek?

Nexus serisi telefonlar ülkemizde çok kullanılmıyorlar. Ancak şunu söyleyeyim Nexus 5X ve Nexus 6P telefonlar bir süre önce Android Nougat 7.x işletim sistemlerine güncellendiler. Nexus 6 cihazlar da Şubat ayının başında Android Nougat 7.1.1 güncellemesi alacaklar. Bu bilgiler ışığında Nexus 5 ve Nexus 7 2013 modellerin güncelleme almayacakları anlaşılıyor.

Samsung Cihazlar Ne Zaman Güncellenecek?

Söz konusu marka Samsung olunca odada bir fil var demektir. Çünkü o kadar çok Samsung modeli var ki, ne zaman ne olabileceğini ancak elimizdeki cihaza dokunarak kestirebiliyoruz. Samsung kimsenin beklemediği cihazları güncelleyerek en gerekli cihazları bir köşeye atabildiğinden hakkında çok kesin konuşmak yanlış olabiliyor. Ancak şunu biliyoruz ki, Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge beta periyodundan sonra Android Nougat 7.x sürümlerine giden kapıyı arayacaklar. Bunu da Ocak ayında yapacaklar. S7 ailesinin yanı sıra, Samsung Galaxy Note 5’deAndroid Nougat 7 işletim sistemine güncellenecek. Onun hemen ardından Galaxy S6, Galaxy S6 edge ve Galaxy S6 edge+ Android Nougat 7 güncellemesi alacak telefonlar olacaklar. Kesin tarih yok ancak bu durum Şubat sonunu bulacak.

LG Telefonlar Ne Zaman Güncellenecek?

LG V20 zaten Ekim ayında piyasaya çıktığında Android Nougat 7.0 taşıyordu. LG G5’de Kasım ayında güncellenmişti. LG G4 ise… Durun o listede yok. Şakaydı. LG V10 ve LG G4 için bir güncelleme olup olmayacağı çok net değil. Hatta doğrusunu söylemek gerekirse, hiç net değil.

HTC Telefonlar Ne Zaman Güncellenecek?

HTC 10, HTC One A9 ve HTC One M9 cihazların bu yıl Android Nougat 7.x sürümleri göreceklerini HTC resmen açıklamıştı. Böylelikle bu telefonlar alacakları güncellemelerle sahiplerini bir yıl daha idare edebilecekler. HTC 10 Android Nougat 7.0’a 2016 Kasım ayında geçerek One M9 için kapıyı açmıştı. Bu cihazında önümüzdeki birkaç ay içerisinde güncellenmesi bekleniyor. HTC A9’un da bu sırayla hemen ardından güncelleneceği söyleniyor. Ancak maalesef HTC One M8 için müjdeli haber yok.

