Telefonla Milli Piyango Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Yılbaşının yaklaşmasıyla özellikle Milli Piyango bileti satın alanlar için heyecan dorukta. 2017 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam tamına 60 milyon TL. Peki Milli Piyango çekiliş sonuçları nasıl öğrenebileceğinizi biliyor musunuz? Sadece bir telefonla Milli Piyango sonuçları sorgulama yapabiliyorsunuz. Detaylar blog yazımızda.

Milli Piyango Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Senenin son haftalarına kalmadan yediden yetmişe herkesin satın alıp tükettiği Milli Piyango bileti, bu sene 60 milyon TL veriyor. 2017 yılbaşı özel çekilişi sonrasında Türkiye’nin dört bir yanından şanslı kişiler hayatlarını değiştirecek bu paranın sahibi olacak. Peki Milli Piyango sonuçları nasıl öğrenilecek?

Eskiden bu sorunun tek bir yanıtı vardı: Gazetelerden. Gazeteleri bir heves alıp oldukça uzun bir listeden bilet sorgulama yapmak tam bir işkenceydi. Ancak günümüzde Milli Piyango bileti sorgulama oldukça kolay. Hem internetten hem de telefonla Milli Piyango biletinize ikramiye vurup vurmadığını hızlıca öğrenebiliyorsunuz. İnternet bağlantılarının oldukça sıkıntılı olduğu şu dönemde telefonla sorgulama yapmanın daha hızlı sonuç vereceğini düşünüyor ve Milli Piyango bileti sorgulama için izlemeniz gereken adımlara geçiyorum:

Milli Piyango Telefonla Bilet Sorgulama:

Milli Piyango İdaresi Sesli İkramiye Bilgi Hattı’nı arıyorsunuz. Numarası: (0 312) 285 90 66

Milli Piyango biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için 1’i tuşluyorsunuz.

Milli Piyango biletiniz üzerindeki çekiliş tarihini gün, ay ve yıl olmak üzere giriyorsunuz.

0 tuşlayarak tarihin doğruluğunu onaylıyorsunuz. (Tarihi yanlış girdiyseniz 1’e basarak tekrar girme şansınız var)

Milli Piyango biletinizin üzerindeki numaraları giriyorsunuz.

Girdiğiniz numaranın onayı için 0’ı tuşlamanız isteniyor.

Bu kadar basit! Milli Piyango biletinize ikramiye çıkmışsa tebrik mesajı alıyorsunuz.

Eğer birden fazla bilet satın aldıysanız 1’i tuşluyorsunuz. Başka bir çekiliş tarihine ait bileti kontrol etmek isterseniz 2’yi tuşluyorsunuz. 9’u tuşlayarak ta Milli Piyango ikramiye bilgi hattından çıkıyorsunuz.

Milli Piyango Bilet Sorgulama (Hızlı Adımlar):

Uzun atlattığımıza bakmayın aslında Milli Piyango biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını telefonla öğrenmek için yapmanız gerekenler çok basit. 0312 alan koduyla 285 90 66’yı arayın. 1’e basın. Çekiliş tarihini girin. 0’a basın. Bilet numarasını girin. 0’a basın. Sonucu öğrenin.

İnternette Milli Piyango Sonuçları ve Bileti Nasıl Sorgulanır?