Tamindir'den Bol Ödüllü Yeni Yıl (2017) Kampanyası

2016'nın sonuna yaklaştığımız ve 2017 için gün saymaya başladığımız bu günlerde Tamindir.com ailesi olarak siz takipçilerimizin yüzünü güldürecek bir yeni yıl kampanyası düzenlemeye karar verdik. Kampanya kapsamında birlikte çalıştığımız birçok partnerimizden ve Türkiye'nin önde gelen firmalarından, siz takipçilerimize hediye olarak verebileceğimiz birçok ürün tedarik etmeye çalıştık.

Yazılım lisansları, oyunlar, bilgisayar donanımları, akıllı telefonlar ve çok daha fazlası Tamindir.com yeni yıl kampanyasında sizleri bekliyor. Toplamda 1233 takipçimizin ödül kazanacağı kampanyamız kapsamında kazanma şansını yakayabileceğiniz ürünler aşağıda listelenmiştir:

General Mobile - 1 adet GM5 Akıllı Telefon

- 1 adet GM5 Akıllı Telefon TP-Link - 1 adet Neffos C5 Akıllı Telefon

- 1 adet Neffos C5 Akıllı Telefon Kingston - 1 adet MobileLite Wireless G3, 1 adet DataTraveler 50 64GB USB Bellek, 1 adet Data Traveler 50 32GB USB Bellek

- 1 adet MobileLite Wireless G3, 1 adet DataTraveler 50 64GB USB Bellek, 1 adet Data Traveler 50 32GB USB Bellek HyperX - 1 adet HyperX Cloud Stinger Oyuncu Kulaklığı

- 1 adet HyperX Cloud Stinger Oyuncu Kulaklığı Bitdefender - 50 adet Bitdefender Internet Security Lisansı (1 Yıllık/1 Kullanıcı)

- 50 adet Bitdefender Internet Security Lisansı (1 Yıllık/1 Kullanıcı) Vargonen - 49 adet 1 Yıllık Small+ Web Hosting ve 19 adet 3 Aylık VCloud40

- 49 adet 1 Yıllık Small+ Web Hosting ve 19 adet 3 Aylık VCloud40 Kinguin - 4 adet WatchDogs 2 Lisansı

- 4 adet WatchDogs 2 Lisansı Avast - 25 adet Avast Premier Lisansı (1 Yıllık)

- 25 adet Avast Premier Lisansı (1 Yıllık) Ashampoo - 25 adet Ashampoo WinOptimizer, 25 adet Ashampoo Snap ve 25 adet Ashampoo Burning Studio

- 25 adet Ashampoo WinOptimizer, 25 adet Ashampoo Snap ve 25 adet Ashampoo Burning Studio IOBit - 1000 adet Advanced SystemCare 10 lisansı (6 Aylık)

- 1000 adet Advanced SystemCare 10 lisansı (6 Aylık) WonderShare - 5 adet PDF Element (Ömür Boyu)

Tamindir.com Yeni Yıl Kampanyasına Kimler Katılabilir?

Tamindir tarafından düzenlenen yeni yıl kampanyasına bizleri takip eden veya paylaşmış olduğumuz yeni yıl kampanyasından haberdar olan herkes katılabilir.

Tamindir.com Yeni Yıl Kampanyasına Nasıl Katılabilirim?

Tamindir.com'un düzenlemiş olduğu yeni yıl kampanyasına katılmak için tek yapmanız gereken şey aşağıda yer alan bağlantıya tıklamak ve yeni yıl kampanyamızla ilgili paylaştığımız içeriklerden en az bir tanesini sosyal medya hesaplarınız üzerinde herkese açık olarak paylaşmak. (Yeni yıl kampanyamız için hazırladığımız içerikler: Kampanyayla ilgili hazırladığımız Youtube videosu, sitemiz üzerinde yer alan ve şu an okumakta olduğunuz kampanya yazısı, sosyal medya hesaplarımız üzerinde paylaşılan kampanyayla ilgili bağlantılar)

Kampanya bağlantısına tıkladıktan sonra E-Posta, Facebook, Twitter veya Instagram hesaplarınızdan birisiyle oturum açmalı ve hemen alt bölümde yer alan katılım adımlarını tamamlamalısınız. Bunun için tek yapmanız gereken şey; katılım koşulları arasında yer alan ve sizler için farklı ödüller sunan firmaların belirtilen sosyal medya hesaplarını takip etmek. Bu noktada tamamlayacağınız her adımın size ekstra bir katılım hakkı kazandıracağını unutmayın.

Tamindir.com Yeni Yıl Kampanyası Ne Zaman Sona Erecek ve Kazananlar Nasıl Belirlenecek?

26 Aralık 2016 Pazartesi günü başlayacak olan yeni yıl kampanyamız 15 Ocak 2017 Pazar günü saat 23:59'da sona erecektir ve kazananlar sonraki bir hafta içerisinde yine bu sayfadan duyurulacaktır. Kazananlar tamamen otomatik olarak kampanyaya katılım gerçekleştirmiş olduğunuz sistem aracılığıyla belirlenecek ve kendileriyle kampayaya katılmış oldukları e-posta adresleri üzerinden iletişime geçilecektir.

Katılım Şartları ve Koşullar

Kampanyaya CNT İnteraktif A.Ş. çalışanları ve birinci dereceden yakınları katılım gösteremezler. Gösterseler bile ödül üzerinde hak iddia edemezler.

Kampanya başlangıç tarihi 26 Aralık 2016 olup, 15 Ocak 2017 saat 23.59'a kadar devam edecektir.

Kampanyaya katılarak ödül kazanan takipçilerimizle e-posta hesapları üzerinden iletişime geçilecektir.

Kampanya ile ödül kazanan talihliler kampanya bitiş süresinden itibaren 7 iş günü içinde açıklanacaktır.

Kampanya ile ilgili tüm koşullar CNT İnteraktif tarafından belirlenmiş olup, gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.

Not: Tamamladığınız her kampanya katılım yöntemi için ekstra bir katılım hakkı kazanarak şansınızı artırabilirsiniz.

Tamindir ekibi olarak şimdiden tüm takipçilerimizin yeni yılını kutluyor ve bol şanslar diliyoruz.