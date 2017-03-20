Swarm uygulaması gittiğiniz mekanlarda yer bildirimi yapabileceğiniz ve bunu arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz bir platform. Foursquare olarak başlayan ve sonrasında Swarm adını alan uygulamanın halihazırda milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Artık uygulamayı kullanmak istemeyen kullanıcılar için hazırladığımız bu rehberde, Swarm hesabı nasıl silinir adım adım gösteriyoruz.

Swarm hesabı silme işlemi için öncelikle Foursquare.com’dan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmamız gerekiyor.

Sonrasında buradaki bağlantıya tıklayarak Swarm hesap silme sayfasına gidiyoruz. Bu sayfa üzerinde Swarm hesabınızı neden silmek istediğinizi anlatan seçeneklerden birini seçip, Delete Account butonuna tıklıyoruz.

Hesabımızı silme işlemini onaylamak için şifremizi giriyoruz ve Confirm tuşuna basıyoruz. Bu adımdan sonra ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Bilgilerimizi kullanarak tekrar giriş yapmaya çalıştığımızda yukarıdaki gibi bir uyarı ile karşılaşıyorsanız hesabınızı silme işleminiz tamamlanmış demektir.

Son olarak, Foursquare ve Swarm hesaplarınız birbiriyle bağlantılı olduğundan dolayı Swarm hesabınızı sildiğinizde Foursquare hesabınızın da silineceğini unutmayın. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Hoşçakalın!

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