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Swarm Hesabı Nasıl Silinir?

Nasıl yapılır

- 20.03.2017 -
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Swarm Hesabı Nasıl Silinir?

Swarm uygulaması gittiğiniz mekanlarda yer bildirimi yapabileceğiniz ve bunu arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz bir platform. Foursquare olarak başlayan ve sonrasında Swarm adını alan uygulamanın halihazırda milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Artık uygulamayı kullanmak istemeyen kullanıcılar için hazırladığımız bu rehberde, Swarm hesabı nasıl silinir adım adım gösteriyoruz.

foursquare giriş ekranı

Swarm hesabı silme işlemi için öncelikle Foursquare.com’dan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmamız gerekiyor.

swarm hesap silme sayfası

Sonrasında buradaki bağlantıya tıklayarak Swarm hesap silme sayfasına gidiyoruz. Bu sayfa üzerinde Swarm hesabınızı neden silmek istediğinizi anlatan seçeneklerden birini seçip, Delete Account butonuna tıklıyoruz.

şifre onayı

Hesabımızı silme işlemini onaylamak için şifremizi giriyoruz ve Confirm tuşuna basıyoruz. Bu adımdan sonra ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

swarm giriş

Bilgilerimizi kullanarak tekrar giriş yapmaya çalıştığımızda yukarıdaki gibi bir uyarı ile karşılaşıyorsanız hesabınızı silme işleminiz tamamlanmış demektir.

Son olarak, Foursquare ve Swarm hesaplarınız birbiriyle bağlantılı olduğundan dolayı Swarm hesabınızı sildiğinizde Foursquare hesabınızın da silineceğini unutmayın. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Hoşçakalın!

İndir6.1 MB
Swarm Android
Swarm Android Android için Foursquare Swarm Uygulaması

İndir17.3 MB
Swarm iOS
Swarm iOS iOS için Swarm Uygulaması

Swarm'a Yeni Mekan Nasıl Eklenir?

Swarm'da Gizli Check-In Nasıl Yapılır?

Konular: Nasıl yapılır

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 20.03.2017

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