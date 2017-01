Şubat Ayında Çıkacak Önemli Oyunlar

Durgun bir dönemin ardından şubat ayı ile birlikte oyun dünyasında tekrar bir hareketlenme göreceğimiz aşikar. Uzun süredir beklenen ve yıllardır geliştirilen birçok oyun, bu ay itibarıyla aramızda olacaklar. Biz de hazırladığımız liste ile Şubat 2017'de oynayabileceğimiz oyunları listeledik.

Listenin en dikkat çeken oyunu kuşkusuz Ubisoft'un birkaç ay önce duyurduğu For Honor, keza yıllar önce geliştirilmeye başkanan NioH isimli oyun da gözümüze çarğanların başında geliyor. Tüm bunların yanında Playstation 4'e özel olarak geliştirilen Horizon: Zero Dawn da sonunda bizlerle buluşacak. İşte Şubat 2017 itibarıyla ellerimizde olacak o oyunların listesi:

1) NioH - 7 Şubat

Playsation 4 için hazırlanan NioH, Team Ninja tarafından geliştirildi. Dark Souls oyunları ile büyük benzerlik gösteren bu oyun, kendine has bir federal Japonya dünyası içinde geçiyor ve oyuncuları Batıdan gelen William isimli bir karakterin hikayesini anlatıyor. Zor olduğu kadar da eğlenceli görünen bu oyun için yayınlanan uzunca oynanış videosunu da hemen yukarıdan izleyerek, oyuna dair daha ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.

2) WWE 2K17 - 7 Şubat

Konsollar için geçtiğimiz ekim ayında piyasaya sürülen oyun, 7 Şubat tarihinde PC için de çıkışını yapacak.

3) For Honor - 14 Şubat

Son dönemlerde gösterilen en orijinal oyunlardan bir tanesi olan For Honor, Orta Çağ'ın yenilmez savaçılarını bir araya getiriyor. Devasa bir deprem felaketinden sonra kıtaların bir araya gelmesini ve farklı ırkların savaşını anlatan bu oyun, bire bir kılıç dövüşü olarak adlandırılabilir. Mount & Blade serisindeki dövüş sahnelerini anlatan ve belki de bunu bir aıdm daha ileriye götüren yapım, bu senenin favorilerinden bir tanesi olmaya hazır. Oldukça merak edilen bu oyunu 14 Şubat'ta PC, PS4 ve Xbox One üzerinden oynayabileceksiniz.

4) Sniper Elite 4 - 14 Şubat

Sniper Elite serisi yaptığı muhteşem çıkışı sürdürmeye ve oynanışını ilerletmeye devam ediyor. Yeni oyunla birlikte bizleri daha vaşka atmosferlere sokmaya hazırlanan seri, yine o unutulmaz özelliklerinin hepsini de muhafaza ediyor. Gerçek bir savaş hissiyatı yaşamak ve bir keskin nişancının gözünden uzunca bir hikaye oynamak istiyorsanız, PC, PS4 ve Xbox One için çıkış yapmaya hazırlanan bu oyunu kesinlikle denemelisiniz.

5) Halo Wars 2 - 21 Şubat

Xbox'ın marka isimlerinden olan Halo, aslında bir FPS oyunu serisi. Fakat daha önce çıkarılan Halo Wars'un ilk oyunuyla birlikte bu FPS oyunuyla aynı evrende geçen bir RTS yani gerçek zamanlı strateji oyunu da piyasaya sürülmüştü. Oldukça sevilen ve konsollar için çıkarılmış en iyi strateji oyunlarından bir tanesi olarak gösterilen Halo Wars'un devamı da yine şubatta karşımızda olacak.

6) Lego Worlds - 24 Şubat

PC, PS4 ve Xbox One için çıkarılacak olan bu oyun, Minecraft'in Lego ile buluşmuş hali denebilir. Keza Minecraft zaten yıllardır oyun dünyasının Lego'su olarak adlandırılıyordu. Lego şirketinin attığı adımla birlikte artık Lego gerçekten aramıza katılacak. İki yıldır erken erişim aşamasında olan oyun, sonunda nihai çıkışını yapmaya da hazır!

7) Horizon: Zero Dawn - 28 Şubat

Sony yine yaptı yapacağını ve Guerrila Games'in geliştirdiği muhteşem bir başka oyunu daha önümüze koydu. Playstation 4'e özel olarak geliştirilen bu yapım, bir tür RPG yani rol yapma oyunu olacak. Kendisine has bir evrende geçecek olan Horizon, taş sopa kullanan insanlar ile devasa robotik dinozorları bir araya getirecek. Şimdilik bu birleşimin nasıl gerçekleştiğini bilemesek de, Horizon: Zero Dawn gerek oynanışı gerek grafikleri gerekse atmosferi ile bizlerden daha çıkmadan tam not almayı başarmış durumda.

8) Torment: Tides of Numenera - 28 Şubat

İlk oyunu Kickstarter'dan destek alarak çıkış yapan Torment, 1999 yılında çıkmış klasik RPG oyunu Planescpae: Torment'in ruhani devamı olarak adlandırılabilir. Gerçek rol yapma deneyimini sunan ve eski oyuncuların zekten dört köşe olmasını sağlayan bu yapım PC, PS4 ve Xbox One üzerinden edinilebilecek.

