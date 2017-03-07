Sosyal Medyanın Varlığı Bir Dert, Yokluğu Yara

Sosyal medyanın etkileri herkes üzerinde farklı. Facebook, Instagram ve Snapchat gibi uygulamalar, sizin için sadece sosyalleştiğiniz ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan birer araçsa, ne mutlu size! Uzmanlar şimdiye kadar sosyal medyayla ilgili sayısız çalışmalar yaptılar. Yapılan araştırmaların sonuçları, özellikle gençlerin ve çocukların maruz kaldığı olumsuz etkiler hakkında hemfikir.

Araştırmalara göre, sosyal medyanın dayattığı kıstaslara uymadığını düşünen ergenlik çağındaki gençler, içine kapanıyor ve daha güvensiz hissediyorlar. Uzmanlar, paylaşım uygulamalarının gençlerin kimliklerini şekillendirmelerindeki bu olumsuz etki için tüm ebeveynleri uyarıyor.

Sosyal Medya Gençleri Depresyona Sürüklüyor

American Journal of Preventive Medicine’nde (Koruyucu Hekimlik Dergisi) yayınlanan yazıya göre, genç yetişkinlerin kendilerini sosyal hayattan izole etmelerine sebep olan sosyal medya, ergenlik çağındaki gençlerde depresif belirtileri tetikliyor. Marjinal gruplara dahil gençler için oldukça tehlikeli olan paylaşım siteleri, özellikle lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüeller gibi farklı tercihleri olan gençler için sanal linç ortamı oluşturabiliyor.

Sosyal medyayla ilgili bir diğer konu da bilginin çok hızlı yayılabiliyor ve uzun süre saklanabiliyor olması. Yüz yüze görüşülen sosyal ortamlarda kırılan potlar ne kadar ürkütücüyse, sanal ortamdaki korkuyu beşle çarpabilirsiniz. Arkadaş ortamında gülünüp dalga geçilip, akşamına unutulan tüm gaflar, sosyal medya üzerinde arşivlenebilir, aylar hatta yıllar sonra önünüze tekrar çıkarılabilir. Hele ki, söz konusu kullanıcılar acımasızlıklarıyla ünlü ergenlik çağının üyeleri olunca, birbirleri üzerinde uyguladıkları tahribat, eskiye nazaran çok daha büyük olabiliyor.

Sözsüz İletişim Gençleri Yalnızlaştırıyor

Araştırmacılardan Pittsburgh Tıp Fakültesi'ndeki pediatri profesörü Dr. Elizabeth Miller, insanın doğası gereği iletişim yeteneğinin sözlü olarak geliştiğini, fakat gelişme sürecindeki gençler için sosyal medyanın daha güvenilir bir iletişim kanalı olarak hissedildiğini açıkladı. Sosyal medyanın gençler üzerindeki izolasyon etkisini ölçen çalışma sonucu, Facebook, Instagram ve Snapchat gibi uygulamalarda yeterince popüler olmayan gençlerde özgüven problemlerine rastlanıldığı görüldü. Sosyal medyanın yalnızlık ya da depresyon duygularını tetiklediğini raporlayan Miller, ergen gençlerde intihar olasılığını arttığını da altını çizdi.

Ergenlerin Eskisinden Daha Çok Desteğe İhtiyacı Var

Çocuk ve Aile Sağlığı Departmanı araştırmacılarından Sheryl Gettings, sosyal medya kullanımının olumsuzluklarına karşı savunmasız kalabilecek genç yetişkinlerin, cinsiyet farkına göre kullanım amaçlarının şekillendiğini belirtti. Sosyal medya hesaplarına yatırım yaparak, farklı amaçları gerçekleştirmeye çalışan gençlerin, istediklerine ulaşamadıkları noktada kendilerini sorguladıklarını ve durumun kendilerini kötü hissetmelerine sebep olduğunu açıkladı. Gettings, oldukça güç geçen olgunlaşma döneminin, sosyal medyanın etkisiyle daha da zorlaştığının altını çizdi.

Araştırmanın amacının sosyal medyayı kınamak ya da teknolojinin gençler üzerindeki etkisi için ahlaki farkındalık yaratmak olmadığını vurgulayan uzmanlar, gençlerin gelişim çağında yol gösterecek yetişkinlere ve sağlıklı iletişim kurabilecekleri akranlara eskisinden daha çok ihtiyaç duyduklarına dikkat çekiyor.

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