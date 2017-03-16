Skype Hesabı Nasıl Silinir?

Skype’ı artık kullanmama kararı alanlar için Skype hesap silme işlemini farklı yollarla anlatıyoruz. Görüntülü konuşma özelliğinin WhatsApp’a gelmesiyle birlikte Skype’ın eskisi kadar popüler olmayacağını düşünenler arasındaysanız bu blog yazımıza göz atmanızı öneririz.

Ücretsiz görüntülü konuşma, sesli arama, mesajlaşma imkanı tanıyan Skype, hem mobil hem de masaüstü platformda sürekli güncelleniyor. Güncellemelerin genellikle hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerinden ziyade yenilikler içermesi son kullanıcı açısından güzel. Bir döneme damgasını vuran MSN’in yerini alan Skype, WhatsApp’a getirilen son yenilikle birlikte tahtını kaybedecek gibi görünüyor. Skype’ı görüntülü konuşmaya izin verdiği için WhatsApp’ın yanında tutan kullanıcıların büyük bir bölümü artık Skype’ı kullanmıyor.

Skype, sanırım ne mobil ne masaüstünden hesap silme seçeneği sunmayan tek popüler sosyal ağ şu an. Skype destek sayfasında hesap silme/kapatmaya dair bir makale bulunmakta ancak makalede Skype hesabı Microsoft hesabıyla bağlantılı olduğu için Microsoft hesabınız kapatmak için izlemeniz gereken adımlar listeleniyor. Bu noktada Microsoft hesabınızın bağlantısını kaldırmayı düşünebilirsiniz ancak Microsoft, buna izin vermiyor. Skype ile bağlantılı Microsoft hesabınız önemli değilse izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

Skype Hesap Silme Linki: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523898

Skype Hesap Silme

Hesap kapatma sayfasını gidin: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523898 (Microsoft hesabınıza giriş yapmadıysanız oturum açma ekranı çıkacaktır)

Giriş yaptığınızda karşılaştığınız ilk sayfada Skype hesabınızı kapatmadan önce abonelik iptalini nasıl yapacağınız, Skype kontörünüzü nasıl kullanabileceğiniz, sıfırlama korumasını devre dışı bırakmanız gerektiği gibi önemli yapılacaklar listesi gösteriliyor. Eminseniz “İleri”ye tıklayarak devam ediyorsunuz.

Son adımda hesabınızı kapatırsanız hangi bilgilerin silineceği belirtiliyor. Hesabınızı neden sildiğinizi de belirttikten sonra “Hesabı Kapatılmak Üzere İşaretle” butonuna tıkladığınız an Skype – Microsoft hesabınız kapatılıyor. Unutmadan, hesap silme işlemi 60 günde tamamlanıyor. Bu süre zarfında fikriniz değişirse diğer deyişle kapatmaktan vazgeçerseniz hesabınıza giriş yapmanız yeterli oluyor.



Not: Skype hesabınızı kapattığınız vakit Microsoft hesabınızın da uçup gitmemesini istiyorsanız Skype destek ekibiyle http://www.skype.com/go/contactcs adresinden iletişime geçebilirsiniz. (Select Issue sayfasında yardım konusunu “Account & Sign-in” ilişkili sorunu da “Closing a Skype Account” olarak seçip Next diyorsunuz. Skype Community linkine tıklayarak sorununuzu profesyonel olarak yardımcı olacak kişilerin bulunduğu Skype topluluğuna yönlendiriyorsunuz.)

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