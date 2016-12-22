?     Geri Bildirim
TamindirBlogNasıl YapılırSıfır Faizli Destekler İçin KOSGEB'e Nasıl Kayıt Olunur?

Sıfır Faizli Destekler İçin KOSGEB'e Nasıl Kayıt Olunur?

Nasıl yapılır

- 22.12.2016 -
0 Yorum

kosgebe nasıl kayıt olunur

Parlak fikirlerinizi finansman temini yüzünden tozlu raflara kaldırmayın! KOSGEB'in verdiği 0 faizli uygun ödeme koşullarına sahip kredilerle siz de projenizi hayata geçirebilirsiniz. Birbirinden avantajlı KOSGEB desteklerinden faydalanmak için KOSGEB veri tabanına kayıt olmanız gerekiyor. Veri tabanına nasıl kayıt olunur, kayıt ekranındaki terimlerin anlamı nelerdir sizler için açıkladık.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB) sağladığı tatminkar finansal desteklerle işletmelere can veriyor. Desteklerden faydalanmak adına öncelikle KOSGEB sistemine üye olmanız gerekiyor. 
Öncelikle bu adrese gidelim. Ardından KOSGEB'e İlk Kayıt seçeneğini tıklayacağız.
İşletme adı kısmını dolduruyoruz. Bu kısımda işletme türlerini ne olduğunu bilerek bilinçli bir şekilde işlem yapmak gerekiyor. Hoş görünsün diye LTD. ŞTİ, A.Ş gibi ifadeler yazmayın. Bu tip şirketler sermaye şirketi olarak adlandırılmakta olup detayı, sorumluluğu, açılması ve kapatılması meşakkatlidir. Bireysel bir girişimciyseniz Şahıs Şirketi kurmanızı tavsiye ediyorum.
kosgebe nasıl kayıt olunur
İşetme statüsü kısmını da yukarıda ifade ettiğimiz hususları göz önünde bulundurarak seçmeniz gerekiyor. 
kosgebe nasıl kayıt olunur
Bu kısımda mükellef olduğumuz vergi dairesini seçiyoruz. Eğer bir ilçede faaliyet gösteriyorsanız vergi mükellefiyetiniz ilçe vergi dairesineyse önce bağlı bulunduğunuz ili seçmeniz gerekiyor.
kosgebe nasıl kayıt olunur
Vergi numaramızı giriyoruz. Yeni düzenlemeyle TC Kimlik numarası aynı zamanda vergi numarası yerine de geçiyor. Bu nedenle kimlik numaranızı da yazabilirsiniz.
kosgebe nasıl kayıt olunur
Yetkili kişi kısmına ismimizi soy ismimizi giriyoruz.
kosgebe nasıl kayıt olunur
SSK İşyeri Sicil Numarası kısmı kafamızı karıştırabilir. Bu kısma BAĞ-KUR numaramızı da yazabiliyoruz.Bu kısımla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız 444 1 567 çağrı merkezini arayıp yardım isteyebilirsiniz.
kosgebe nasıl kayıt olunur
İşletmemizin kurulduğu tarihi girin.
kosgebe nasıl kayıt olunur
Esnaf sicil numaranızı ve işletmenizin bulunduğu yeri girin.
kosgebe nasıl kayıt olunur
Bağlı olduğunuz meslek kuruluşunuzu bu aşamada seçmeniz gerekiyor.
kosgebe nasıl kayıt olunur
En çok kafaların karıştırdığı kısımlardan biride NACE kodu alanıdır. NACE işletmenizin hangi alanda uğraştığını sembolize eden koddur. Örneğin bir yazılım şirketiyseniz NACE kodunuzun tanımı Bilgi ve İletişimdir. Arama yapmanıza imkan veren form sayfası uygun kodu bulmanıza yardımcı olacak.
kosgebe nasıl kayıt olunur
İletişim bilgilerimizi giriyoruz. Güncel ve doğru olmasına dikkat edelim. 
kosgebe nasıl kayıt olunur
Verdiğimiz bilgilerin doğru olduğuna dair onay veriyoruz ve Kaydet tuşuna basarak kaydımızı sonlandırıyoruz. Kayıt işlemimizin internet ayağı böylece son bulmuş oluyor ve Birim Seçimi ekranından irtibat kuracağımız büroyu seçmemiz gerekecek.
kosgebe nasıl kayıt olunur
Kullanıcı adı ve şifremizi not ettikten sonra artık kobi beyannamemizi doldurmaya başlayabiliriz.
İndir16 MB
E-Devlet iOS
E-Devlet iOS iPhone için E-Devlet Uygulaması
İndir
E-Devlet Android
E-Devlet Android Android için E-Devlet Mobil Uygulaması
Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz:
Yazar: (Tüm Yazıları) - 22.12.2016

Sıfır Faizli Destekler İçin KOSGEB'e Nasıl Kayıt Olunur? için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON BLOG YAZILARI

Android Cihazınızı Hızlandırmak için Uygulanabilecek Basit Yöntemler Android Cihazınızı Hızlandırmak için Uygulanabilecek Basit Yöntemler Her birimiz telefonlarının ve tabletlerinin hızlı olmasını ister. Bilhassa artık üçüncü yılını devirmiş cihazlarla ağır ağır yol alırken…
Sahte Tıklamalar Google ile Aranızı Bozmasın! Sahte Tıklamalar Google ile Aranızı Bozmasın!Web sitenize belli belirsiz kaynaklardan aşırı ziyaretçi yüklenmesi oluyorsa büyük bir tehlikenin habercisi olabilir. "Google beni yanlış anlamasın!"… iPhone, Home Tuşu Kullanmadan Nasıl Yeniden Başlatılır? iPhone, Home Tuşu Kullanmadan Nasıl Yeniden Başlatılır?Ana Ekran düğmeniz bozuksa veya çalışmayan bir Power düğmeniz varsa, iPhone ve iPad'lerinizi yeniden başlatmanız zor olabilir. Bildiğiniz gibi…
2016'nın En İyi Mobil Uygulamaları Tamindir'in Seçtiği 2016'nın En İyi PC Oyunları

ÇOK OKUNAN YAZILAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK VİDEOLAR