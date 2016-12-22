Sıfır Faizli Destekler İçin KOSGEB'e Nasıl Kayıt Olunur?

Parlak fikirlerinizi finansman temini yüzünden tozlu raflara kaldırmayın! KOSGEB'in verdiği 0 faizli uygun ödeme koşullarına sahip kredilerle siz de projenizi hayata geçirebilirsiniz. Birbirinden avantajlı KOSGEB desteklerinden faydalanmak için KOSGEB veri tabanına kayıt olmanız gerekiyor. Veri tabanına nasıl kayıt olunur, kayıt ekranındaki terimlerin anlamı nelerdir sizler için açıkladık.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB) sağladığı tatminkar finansal desteklerle işletmelere can veriyor. Desteklerden faydalanmak adına öncelikle KOSGEB sistemine üye olmanız gerekiyor.

İlk Kayıt seçeneğini tıklayacağız. Öncelikle bu adrese gidelim. Ardından KOSGEB'eseçeneğini tıklayacağız.

İşletme adı kısmını dolduruyoruz. Bu kısımda işletme türlerini ne olduğunu bilerek bilinçli bir şekilde işlem yapmak gerekiyor. Hoş görünsün diye LTD. ŞTİ, A.Ş gibi ifadeler yazmayın . Bu tip şirketler sermaye şirketi olarak adlandırılmakta olup detayı, sorumluluğu, açılması ve kapatılması meşakkatlidir. Bireysel bir girişimciyseniz Şahıs Şirketi kurmanızı tavsiye ediyorum.

İşetme statüsü kısmını da yukarıda ifade ettiğimiz hususları göz önünde bulundurarak seçmeniz gerekiyor.

Bu kısımda mükellef olduğumuz vergi dairesini seçiyoruz. Eğer bir ilçede faaliyet gösteriyorsanız vergi mükellefiyetiniz ilçe vergi dairesineyse önce bağlı bulunduğunuz ili seçmeniz gerekiyor.

Vergi numaramızı giriyoruz. Yeni düzenlemeyle TC Kimlik numarası aynı zamanda vergi numarası yerine de geçiyor. Bu nedenle kimlik numaranızı da yazabilirsiniz.

Yetkili kişi kısmına ismimizi soy ismimizi giriyoruz.

SSK İşyeri Sicil Numarası kısmı kafamızı karıştırabilir. Bu kısma BAĞ-KUR numaramızı da yazabiliyoruz.Bu kısımla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız 444 1 567 çağrı merkezini arayıp yardım isteyebilirsiniz.

İşletmemizin kurulduğu tarihi girin.

Esnaf sicil numaranızı ve işletmenizin bulunduğu yeri girin.

Bağlı olduğunuz meslek kuruluşunuzu bu aşamada seçmeniz gerekiyor.

En çok kafaların karıştırdığı kısımlardan biride NACE kodu alanıdır. NACE işletmenizin hangi alanda uğraştığını sembolize eden koddur. Örneğin bir yazılım şirketiyseniz NACE kodunuzun tanımı Bilgi ve İletişimdir. Arama yapmanıza imkan veren form sayfası uygun kodu bulmanıza yardımcı olacak.

İletişim bilgilerimizi giriyoruz. Güncel ve doğru olmasına dikkat edelim.

Verdiğimiz bilgilerin doğru olduğuna dair onay veriyoruz ve Kaydet tuşuna basarak kaydımızı sonlandırıyoruz. Kayıt işlemimizin internet ayağı böylece son bulmuş oluyor ve Birim Seçimi ekranından irtibat kuracağımız büroyu seçmemiz gerekecek.

Kullanıcı adı ve şifremizi not ettikten sonra artık kobi beyannamemizi doldurmaya başlayabiliriz.