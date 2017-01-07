Seyahat Ederken Ekstra Para Kazandıran 5 Yöntem

Bazı işler vardır ki, sizi seyahat etmek zorunda kbırakırlar. Mesela uluslararası bir firmanın satış sorumlusu olduğunuzu düşünün; muhtemelen bir oraya, bir buraya elinde çantayla gezdiren bir iştir bu. Ancak siz sadece eğlence için seyahat edenlerdenseniz ya da "sıradaki seyahat de benim için gelsin" diyorsanız, size enteresan bir teklifimiz var; seyahat ederken ekstra para kazanıp, kazandığınızı yine eğlence için kullanın. Bu paralar sizi zengin yapmaz ama inanın bize hesapta olmayan bir para ile güzel bir akşam yemeği yemenin veya yerel bir aktivite yapmanın keyfi bambaşka olacak. İşte size seyahat ederken ekstradan para kazandıracak 5 yöntem:

1.Seyahat Fotoğraflarınızı Satın

Uzakdoğulular kadar abartılı olmasa da seyahatlerde öyle ya da böyle muhakkak fotoğraflar çekersiniz. Bu çektiğiniz fotoğraflar size ekstra bir gelir kaynağı oluşturabilir. iStock, Alamy ve Getty Images gibi siteler vasıtasıyla fotoğraflarınız şirketler ve kişilerin beğenisine sunulur ve satın alınabilir. Ayrıca Foap uygulaması da işinizi gayet de güzel görür. Hatta ve hatta bir GoPro sahibiyseniz, getirisi 5 bin doları bile bulabilecek günlük yarışmalara katılabilirsiniz. Böylelikle hatıra olsun diye çektiğimiz fotoğraflar aynı zamanda unutamayacağımız başka güzel hatıraların da yolunu açabilir.

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2. Kargo İşlevi Görebilirsiniz

Size sırf seyahat ettiğiniz için para kazandıracak bir yöntem bu. Seyahat edeceğiniz yere gidecek bir paketi siz teslim ederek hiç hesapta olmayan bir parayı cebinize koyabilirsiniz. Peki, nereden bulacaksınız gideceğiniz yere paket göndermek isteyen insanları? İşte tam da bunun için bir site mevcut. Roadie adlı site üzerinden insanlar gideceği yeri, güzergahı ve seyahat tarihini bildirip beklemeye geçiyor. Sonrasında o yol üzerinde bir yere paketi olan biri sizle irtibata geçip kargoya vereceği ücreti size veriyor. CitizenShipper sitesi de benzer hizmeti evcil hayvanların teslim edilmesinde sağlıyor. Uluslararası seyahatlerde ise World Craze de benzer hizmeti veriyor.

3. Arabanızı ve Park Yerinizi Kiralayın

Siz seyahat ederken arabanız da sizin için para kazanabilir. Havalimanında bekleteceğinize arabanızı kiraya verebilirsiniz. Hatta bununla da yetinmeyip boşta olan park yerinizi de kiralayabilirsiniz. Fazla mı beleşçi olduk bilmiyoruz ama seçenek olarak aklınızda bulunsun.

4. Gönüllü Olarak Çalışabilirsiniz

Diğer yöntemlere nazaran biraz daha zahmetli olan bu yöntem meraklı genç arkadaşlarımız için uygun olabilir. WWOOF sitesi üzerinden gideceğiniz yerde bir organik çiftlik için kısa süreli gönüllü hizmet vererek, para olmasa da kalacak yerinizi ve yemeğinizi karşılayabilirsiniz. Ayrıca HelpX ve Workaway siteleri de günde iki saat kadar çalışarak yine yemek ve kalacak yerinizi karşılayabileceğiniz işler sunuyor. Zevk için olmasa da çaresiz kaldığınız zamanlarda kesinlikle başvurulması gereken bir yöntem.

5. Sadece Yürüyerek Bağış Yapabilirsiniz

Seyahatlerinizde, özellikle de turistik seyahatlerde bol bol yürüyorsunuzdur. Bu enerji neden boşa gitsin ki? Charity Miles uygulaması harika bir fikir ile uygulamayı kullanan insanların kat ettiği mesafe kadar puan belirleyip bu puanın karşılığında sponsorlarından bir ücret alıyor ve bu ücreti de hayır işlerinde değerlendiriyor. Bu yöntem size maddi bir getiri sağlamıyor ancak manevi bir getiri olarak bu da bizden olsun. Diğer yöntemler gibi bu da zaten yapmakta olduğumuz bir işi değerlendiren bir yöntem.

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