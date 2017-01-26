Selfielerin Gelecekteki Gücü

Ördek dudaklar, kaldırılan iki parmak... Tamam, güldük eğlendik de, selfielerin geleceğimizde çok büyük yere sahip olabileceğini hiç düşündük mü? Gelecek bilimci Dr. Ian Pearson ve Sony Mobile ekibinin araştırma sonuçlarına göre selfieler ileride 'muazzam sayıdaki potansiyel uygulamada 'baş rol olacak.

Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve İspanya’da yaşayan 6.500 Avrupalı tüketicinin katılımıyla gerçekleşen anketin sonuçları doğrultusunda, gelecek 5 yıl içinde selfielerin alacağı şekle dair en önemli bilgiler sıralandı. Selfielerin kullanılabileceği bir çok yeni alanın ortaya çıktığı araştırmanın en büyük ilgisi, bankacılık, alışveriş ve sağlık hizmetlerine oldu.

-Sosyalleşme: Katılımcıların çoğu, birlikte selfie çekildikleri kişinin kendileri hakkında gerçek düşüncelerini öğrenmeyi istiyor.

-Tıbbi: Katılımcıların dörtte birinden fazlası, pratisyen hekimi ile ilk olarak bir selfie veya görüntülü çağrı ile görüşmeyi tercih ediyor.

-Selfie kuşağı için bankacılık: 25-34 yaş arası kuşağın yarıya yakını, bankasına bir ‘selfie parolası’ ile erişmesi halinde kendini daha güvende hissedeceğini belirtiyor.

-Spor salonunda / fitness: Spor salonu müdavimleri kalp atışlarını test etmek, bir hareketin ne kadar doğru yapıldığını gözlemlemek ve vücut verilerini yakalamak için selfie’lerin Yapay Zeka (AI) ile birlikte kullanılmasını, böylelikle tekniklerini nasıl iyileştirebileceklerini görmek istiyor.

-Sipariş üzerine yapılan kıyafetler: Kişiye özel kıyafetler için bir 3D vücut görüntüsünün çekilmesi, vücut biçimine uygun farklı kıyafetleri deneyebilmek, katılımcıların gelecekten beklentileri arasında.

-Robotlar: Ankete katılan gençlerin bir kısmı, selfie çekmek için akıllı telefonları ile drone veya robotları kumanda etmek istiyor.

Peki, Selfie mi Özçekim mi?

Biz kullanacağımız isme karar verememişken, gelecek bilimci ve Selfielerin Geleceği Raporu’nun yazarı Ian Pearson, konu ile ilgili olarak şöyle söyledi: “Bu raporda, Sony Mobile ekibi ile birlikte selfielerin ve akıllı telefon fotoğrafçılığının geçirdiği evrimin haritasını çıkarmak harika bir deneyimdi. Ancak, daha da cesaret verici olanı, selfieler ve görüntülü çağrıların gelecekteki farklı kullanımlarına açık olduklarını gösteren tüketicilerin tepkisiydi.”

Pearson sözlerine, “Sonuçlar, selfie’lerin geçici bir hevesten teknolojik bir fenomene dönüşmekte olduğunu ve çok sayıdaki sektör için üzerinde düşünülmesi gereken bir konu haline geldiğini ortaya koyuyor. Ortada muazzam bir potansiyel var ve önümüzdeki yıllarda bunun ortaya çıkışını izlemek heyecanlı olacak.” diye devam etti.

Gelecek bilimcisinin bir başka çalışmasına göre, 2025’de kadınlar robotlarla sevişebilecek. Ayrıca yine Pearson’a göre 2050 yılında da robotları birbirleriyle seks yaparken ve insanları da sayborg (cyborg) olarak göreceğiz. Geleceğin sınırları her geçen gün biraz daha genişliyor. Pearson’ın ne kadar haklı çıkacağını biraz ürkerek ama fazlasıyla merak ederek bekliyorum.

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