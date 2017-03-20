Scorp Hesabı Nasıl Silinir?

Scorp videolarını rahatsız edici bulanlar için Scorp hesap silme işlemini adım adım anlatıyoruz. Gençleri bir araya getiren, dünyanın en samimi sosyal medyasında güzel videoların yanında cinsel içerikli, küfürlü videolar da paylaşılabiliyor. Siz de bu videoları itici bulup hesabınızı kapatma kararı aldıysanız rehber yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Milyonlarca gencin dilediği konuda duygu ve düşüncelerini 15 saniyelik videolarla paylaşabildikleri sosyal medya Scorp, popüler mecralar tarafından da tavsiye edilen bir uygulama. Kadın erkek ilişkilerinden spora, politikadan modaya kadar binlerce konunun konuşulduğu platformda hoş olmayan video üreten, paylaşan Scorp hesapları da var. Bunlardan rahatsızlık duyup veya başka bir sebeple Scorp hesabınızı kapatmaya karar verdiyseniz ne yazık ki mobil uygulama üzerinden bunu yapmanız mümkün değil. Peki, Scorp hesap silme işlemi nasıl yapılıyor?

Scorp Hesap Silme Linki: https://scorpapp.com/contact

Scorp Hesap Silme