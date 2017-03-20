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Scorp Hesabı Nasıl Silinir?

Nasıl yapılır

- 20.03.2017 -
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Scorp Hesap Silme

Scorp videolarını rahatsız edici bulanlar için Scorp hesap silme işlemini adım adım anlatıyoruz. Gençleri bir araya getiren, dünyanın en samimi sosyal medyasında güzel videoların yanında cinsel içerikli, küfürlü videolar da paylaşılabiliyor. Siz de bu videoları itici bulup hesabınızı kapatma kararı aldıysanız rehber yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Milyonlarca gencin dilediği konuda duygu ve düşüncelerini 15 saniyelik videolarla paylaşabildikleri sosyal medya Scorp, popüler mecralar tarafından da tavsiye edilen bir uygulama. Kadın erkek ilişkilerinden spora, politikadan modaya kadar binlerce konunun konuşulduğu platformda hoş olmayan video üreten, paylaşan Scorp hesapları da var. Bunlardan rahatsızlık duyup veya başka bir sebeple Scorp hesabınızı kapatmaya karar verdiyseniz ne yazık ki mobil uygulama üzerinden bunu yapmanız mümkün değil. Peki, Scorp hesap silme işlemi nasıl yapılıyor?

Scorp Hesap Silme Linki: https://scorpapp.com/contact

Scorp Hesap Silme

  • Scorp uygulaması destek sayfasını açıyorsunuz: https://scorpapp.com/contact
  • Ad, soyad, e-posta, telefon bilgilerinizi yazıp “Lütfen bir konu seçin” açılır menüsünden “Hesabımı kapatmak istiyorum”u seçiyorsunuz.
  • Scorp kullanıcı adınızı, hemen ardından mesajınızı kısa şekilde yazıp “Gönder” butonuna tıkladığınızda hesap silme işlemini tamamlamış oluyorsunuz.

İndir36 MB
Scorp Android
Scorp Android Android için Videolu Sosyal Medya Uygulaması

İndir14.5 MB
Scorp iOS
Scorp iOS iPhone ve iPad için Sosyal Medya Uygulaması

Konular: Nasıl yapılır

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 20.03.2017

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