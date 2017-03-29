Samsung Galaxy S8'in En İyi 5 Özelliği

S8, kutudan ilk çıktığında Android 7.1 ile çalışacak ve kaportasının altında satıldığı bölgeye göre Snapdragon 835 ya da Exynos 8895 taşıyacak. Peki, bu cihazların en iyi 5 özelliği nedir derseniz, işte sıralıyoruz.

64 GB Standart

Samsung Galaxy S8 ailesinde 64 GB dahili depolama alanı standart olarak geliyor. Yani, hem Galaxy S8 ve S8+ 64GB standart depolama alanı sunuyor. Eskiden 32 GB standart iken bu artık ikiye katlanmış durumda.

Ayarlanabilir Görsel Navigasyon

Samsung G8 ve G8+ artık ayarlanabilir görsel butonlar da taşıyorlar. Bu özellik büyük ekranları üzerinde ergonomik kullanım avantajları yaratıyorlar.

Her Zaman Ulaşılabilen "Home" tuşu

Samsung G8 ve G8+ artık her zaman ulaşılabilen ve hep aktif kalabilen bir "Home" tuşu taşıyor. Haptic bir özelliği de sahip olan tuş kullanıcılarını titreşimle de uyarabiliyor. Ayrıca parmak izi tarayıcısı kullanılmadan, her hangi bir dokunmayla "Home" tuşu cihazları açmıyor.

Daha İyi Batarya

Samsung G8 ve G8+'ler batarya konusunda da oldukça gelişmiş durmadalar. Galaxy S7 ve S7 edge cihazlarda efektif batarya kapasitesi yüzde 80'lerde dolaşırken Samsung G8 ve G8+'ler yüzde 95 efektif batarya kapasitesi sunuyorlar.

Yan Ürünler Göz Dolduruyorlar

Samsung S8 ve S8+ 'ların DeX sabit istasyonları, cihazların bir çok cihazla bütünleşmesini de sağlıyor. Bir monitör ile bütünleştiklerinde tam bir kişisel PC'ye dönüşebiliyor ve Office, Adobe ve bir çok farklı uygulamayla birlikte çalışma olanağı veriyorlar.

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