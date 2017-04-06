Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8+ Karşılaştırması

Samsung'un üstün özelliklere sahip Galaxy S8 ve Galaxy S8+ telefonları geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtıldı. Pek çok yenilik ile gelen bu telefonların göz alıcı özellikleri kullanıcıları büyülemeyi başardı.

Nerdeyse 1 yıldır yolunu gözlediğimiz Galaxy S8, geçtiğimiz gün Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ve başkan yardımcısı Tansu Yeğen'in katılımıyla birlikte gerçekleştirilen ihtişamlı bir gösteriyle tanıtıldı. Lansman ile birlikte resmileşen telefon, hakkındaki pek çok sızıntıyı da doğrular nitelikte özelliklerle karşımıza çıktı. Sahip olduğu özelliklerin yanı sıra şık tasarımıyla da dikkat çekmeyi başaran Galaxy S8 ailesi, bir yandan göz doldururken bir yandan da cep yakacak. Şimdi gelin üstün özellik ve yüksek fiyat ile gelecek telefonlara kısa bir göz atalım.

Galaxy S8+ Galaxy S8 Boyutlar 159.5 x 73.4 x 8.1 mm 148.9 x 68.1 x 8 mm İşletim Sistemi Android 7.0 Nougat Android 7.0 Nougat Ağırlık 173 gram 155 gram Ekran Boyutu 6.2 inç Super AMOLED QHD+ 5.8 inç Super AMOLED QHD+ Ekran Çözünürlüğü 750x1334 1440x2960 Piksel Yoğunluğu 529 ppi 570 ppi Ön Kamera 8 MP AF (F1.7) 8 MP AF (F1.7) Arka Kamera 12 MP OIS (F1.7) 12 MP OIS (F1.7) İşlemci 2.45 GHz 8 çekirdekli 64 Bit Exynos 889 5 İşlemci 2.3 GHz 8 Çekirdekli 64 Bit Exynos 8895 işlemci Grafik İşlemci Adreno 540 Mali G71 RAM (Bellek) 4 GB RAM 4 GB RAM Dahili Depolama Alanı 64 GB 64 GB Batarya 3500 mAh 3000 mAh Video Kayıt Kalitesi 4K Ultra HD Video 4K Ultra HD Video NFC Desteği Var Var SD Kart Desteği Var (256 GB'a kadar) Var (256 GB'a kadar) Parmak İzi Okuyucusu Var Var Fiyat 4999 TL 4399 TL

Tabloya baktığımızda, iki telefon arasındaki en büyük fark ekran boyutları olarak karşımıza çıkıyor. İki telefon arasındaki 0.4 inçlik bu fayrıntı, Galaxy S8 Plus'ın Galaxy S8'den 1 cm daha uzun olmasını sağlamış. Grafik işlemcileri birbirinin aynı olmayan telefonlar, yine de neredeyse eşit performans sağlıyorlar. Aynı zamanda pil kapasiteleri de farklı olan tcihazlar, 600 TL gibi bir fiyat farkına sahipler. Öte yandan tasarım olarak kavisli ekrana ve sanal home tuşuna sahip olan her iki telefon neredeyse çerçevesiz olarak tasarlanmışlar. Böylece gereksiz kasa boşlukları nedeniyle rahatsız eden telefon algısı S8 ve S8+ ile ortadan kalkmış.

Telefonların en büyük yeniliği ise tahmin edeceğiniz gibi Sanal Asistan Bixby olarak karşımıza çıkıyor. Apple'ın Siri'sine rakip olabilecek hatta üzerine bile çıkabilecek yeteneklere sahip olan Bixby, yapay zeka sistemiyle kullanıcıların günlük işlerini kolaylaştıracak. Ayrıca telefonlar Android dünyasında bir ilk olan "telefonu bilgisayar gibi kullanma" özelliğine de sahip olacaklar. Samsung Dex aksesuarıyla birlikte telefonu monitöre bağladıktan sonra bilgisayar gibi kullanabilme şansı sağlanacak.

Samsung Galaxy S8 Plus Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

Samsung Galaxy S8 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı