Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus Kameraları Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

12MP Dual Piksel arka kamera Galaxy S8 ve Galaxy S8+ cihazlarla geri döndü. Üstelik yanında daha öncekilerden çok daha yetenekli ve özellikli bir de ön kamerayla beraber. Galaxy S8 ve Galaxy S8+ cihazların kamera arayüzleri de yenilenmiş bir şekilde telefonlara yerleştirilmiş.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+ lansmanında kameralarını çok da öne çıkarmamayı tercih eden Samsung, arka kamerasında 12-megapixel "Dual Pixel" sensörünü kullanıyor. Yabancı gelmedi değil mi? Evet, bu teknolojiyi ilk Google Pixel cihazlarda görmüştük. Yani çok yeni bir şey değil.

Her ne kadar yeni olmasa da Samsung kamera arayüzünü son derece ergonomik ve eğlenceli kılmaktan geri durmamış ve Snapchat benzeri özellikleri kamera arayüzüne yerleştirmiş.

Arka Kamera

Galaxy S8 ve Galaxy S8+ arka kamerası tıpkı Galaxy S7 ailesi gibi 12-megapixel "Dual Pixel" f/1.7 lens taşıyor. Optik görüntü sabitleme OIS ve PDAF oto fokus sistemlerine sahip. RAW ve JPG olarak görüntü kaydedebiliyor ayrıca HDR özelliği de taşıyor. Arka kamere da öyle fazladan aklımızı başımızdan alacak özellikler yok. Standart lokasyon saptama, 4K resim kalitesi, yüz tanıma, panoramik çekim, 2160p@60fps, 1080p@120fps dual video kaydı, dokunmatik fokus özelikleriyle geliyor. Ayrıca kamera, Hyperlapse özelliği ile de dikkat çekiyor. Diğer bir çok Samsung telefonda bulunan filtre özellikleri de arayüze dahil edilmiş. Bu filtre özelliklerine Snapchat benzeri hoş eklentilerde eklenmiş.

Kamera arayüzünde de öyle radikal değişiklikler yok. Enstantane ayarları daha geliştirilmiş ve dokunmatik zum seçeneği biraz daha hassaslaştırılmış. Eğer Samsung Galaxy S7 kamerasını beğencelerdenseniz bu kameradan da hoşnut kalmanız kuvvetle muhtemel.

Ön Kamera

Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ön kamerası 8 MP, f/1.7 lens taşıyor. Dual video kaydı, dokunmatik fokus özelikleri ve otomatik HDR bu kamerada da kullanılıyor. (MP görüntü kalitesi oldukça yeterli kılınmış ve ön kamerayla da gayet yeterli kalitede görüntüler yakalamak mümkün. Snapchat benzeri hoş filtreleri ön kamerada da kullanabiliyoruz.

Aşağıda derinlemesine bir Galaxy S8 ve Galaxy S8+ incelemesi izleyebillirsiniz.

Samsung Galaxy S8'in Bixby Sanal Asistanı Bir Süre Avrupa'ya Uğramayacak

Samsung Galaxy S8 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

Samsung Galaxy S8 Plus Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

Samsung Galaxy S8'in En İyi 5 Özelliği