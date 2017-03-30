Samsung Galaxy S8 ve iPhone 7 Karşılaştırması

Samsung, dün düzenlediği özel etkinlikte yeni amiral gemisi Galaxy S8 telefonunu resmi olarak tanıttı ve Galaxy S8 özelliklerini sergiledi. Aslında Samsung Galaxy S8 tanıtımı çok da sürpriz bir tanıtım değildi. Samsung, bir süredir Glaxy S8 ile ilgili ipuçları paylaşıyor, yeni Galaxy telefonunu duyuracağını adeta bağıra bağıra açıklıyordu. Beklenen oldu ve Galaxy S8'in özellikleri açıklandı.

Smasung Galaxy S8'in özellikleri de kendisi gibi çok sürpriz olmadı. Telefonun birçok özelliği daha önceden sızıntılarla ortaya çıkmıştı. Dün yapılan tanıtımda da söylenti niteliğindeki bilgilerin çoğu doğrulandı. Kavisli ekran, telefonu bilgisayar gibi kullanabilme, suya dayanıklılık, kullanılan işlemci bu özellikler arasında yer alıyor.

Peki Samsung Galaxy S8, piyasadaki telefonlar karşısında nasıl bir konuma sahip olacak. İşte bu yazımızda Samsung Galaxy S8'i geçtiğimiz sene çıkış yapan iPhone 7 ile karşılaştırarak bu sorunun cevabını arayacağız.

iPhone 7 ve Gslaxy S8'i karşılaştırmak için öncelikle her iki telefonun özelliklerine göz atalım:

iPhone 7

Galaxy S8 Boyutlar 138.3 x 67.1 x 7.1 mm 148.9 x 68.1 x 8 mm İşletim Sistemi iOS 10 Android 7.0 Ağırlık 138 gram 155 gram Ekran Boyutu 4.7 inç 5.8 inç Ekran Çözünürlüğü 750x1334 1440x2960 Piksel Yoğunluğu 326 ppi 570 ppi Ekran Teknolojisi LED arka aydınlatmalı IPS Retina HD LCD ekran Super AMOLED kapasitif dokunmatik ekran Ön Kamera 7 MP 8 MP Arka Kamera 12 MP 12 MP İşlemci 2.34 GHz 4 çekirdekli 64 Bit Apple A10 Fusion İşlemci 2.3 GHz 8 Çekirdekli 64 Bit Exynos 8895 işlemci (4x2.3 GHZ + 4x 1.7 GHZ) Grafik İşlemci 6 çekirdekli PowerVR Series7XT Plus grafik işlemci Mali G71 RAM (Bellek) 2 GB RAM 4 GB RAM Dahili Depolama Alanı 32 GB - 128 GB - 256 GB 64GB Batarya 1960 mAh 3000 mAh Video Kayıt Kalitesi 4K Ultra HD Video 4K Ultra HD Video NFC Desteği Var (Sadece Apple Pay için) Var SD Kart Desteği Yok Var (256 GB'a kadar) Parmak İzi Okuyucusu Var Var Multi-Touch Desteği Var, 3D Touch desteği mevcut Var, 3D Touch desteği mevcut (Sadece Home tuşunda)

Tasarım

iPhone 7'nin tasarımına baktığımızda klasik iPhone tasarımı üzerinde oldukça küçük rötuşlar yapıldığını görüyoruz. iPhone 7'nin tasarımsal anlamda sunduğu en büyük yenilik ise IP67 sertifikası ve suya dayanıklılık özelliğiydi.

Galaxy S8'in tasarımında ise daha büyük yenilikler bulunuyor. Bu yeniliklerden en önemlisi Infinity Display özelliği. Edge model Samsung telefonlardan alışık olduğumuz kavisli ekran S8'de de kullanılmakta. Telefonun kenarlarına doğru genişleyen ekran daha geniş bir görüş alanı sunuyor.

Galaxy S8'de ekran/gövde oranının arttığını görüyoruz. Artık fiziksel bir Home tuşu telefonda yer almıyor, bu tuş ekranla bütünleştirilerek dokunmatik hale getiriliyor. Baskıya duyarlı dokunmatik Home tuşu, geri tuşu ve menü tuşu ekranın altında konumlandırılıyor ve bu sayede ekran boyutu büyütülüyor.

iPhone 7 ise klasik iPhone hatlarına sahip olduğu için fiziksel bir home tuşu telefon üzerinde yer alıyor. Bu da ekrandan kırpılması anlamına geliyor. Ayrıca iPhone 7'nin üst bölümündeki kamera alanı da S8 ile kıyaslandığında daha geniş. Bu da ekranın daha küçük bir alana yerleştirilmiş olduğu anlamına geliyor.

Çözünürlük anlamında 2 telefon karşılaştırıldığında Galaxy S8'in üstün geldiğini görüyoruz. Daha yüksek bir piksel yoğunluğuna sahip olan Galaxy S8 daha keskin görüntü sunabilmekte.

Galaxy S8'deki 5.8" boyutundaki büyük ekran Infinity Display özelliği ile birleştiğinde ortaya tatmin edici bir görsel tecrübe çıkmakta. iPhone 7'nin ekranı 4.7" boyutunda ve S8 ile kıyaslandığında çok daha küçük, buna ek olarak telefonun ekrana ayrılan alanı da daha küçük. Eğer ekran sizin için önemliyse bu durumu göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Her iki telefon da toza karşı dayanıklı. Fakat arada çok küçük bir fark var. iPhone 7 IP67, Galaxy S8 ise IP68 sertifikasına sahip. IP67 sertifikası laboratuvar koşullarında bir telefonun 30 dakika süreyle 1 metre derinlikteki suda standby konumunda bekletildikten sonra çalışmaya devam edebildiğini belgeliyor. IP68 sertifikasındaki fark ise derinliğin 1.5 metreye çıkıyor olması. Yani Galaxy S8 biraz daha yüksek basınca dayanabiliyor.

Her iki telefon suya dayanıklı olsalar da tamamen su geçirmez değiller. Belli derinlikte, belli süreyle telefonlar ekranları kapalı konumdayken çalışmaya devam edebiliyorlar. Ayrıca testlerin laboratuvar koşullarında yapıldığını unutmamakta fayda var. Kimyasallarla dolu havuz suyu ya da tuzlu deniz suyu içinde sonuçlar değişebilir ve telefonunuz zarar görebilir.

Samsung Galaxy S8'in tasarımındaki belki de en büyük eksiklik telefonun parmak izi tarayıcısı. Bu tarayıcı telefonun arkasına, kameranın hemen yanına yerleştirilmiş. Bu durum hem kullanımını güçleştiriyor, hem de parmağınızla yanlışlıkla kameraya dokunmanıza sebep veriyor. Sonuçta kamera kolayca kirlenebiliyor. iPhone 7'de ise böyle bir durum söz konusu değil. Neyse ki Galaxy S8'deki iris tarayıcısı da biyometrik algılayıcı olarak iş görüyor ve aradaki açığı kapatabiliyor.

Donanım

Samsung Galaxy S8'in ABD'de satışa çıkacak modelleri Snapdragon 835 işlemciyle birlikte gelirken, ülkemizde ve diğer ülkelerde Exynos 8895 işlemciye sahip modelleri satışa çıkacak. Her iki işlemci de 10 nm üretim teknolojisi ile üretildikleri için önceki modellerine göre daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sunuyorlar. Daha önceden sızdırılan benchmark sonuçlarında ise Exyos 8895'in Snapdragon 835'i geride bıraktığı iddia edilmişti. Henüz resmi benchmark sonuçları yayınlanmadığı için bu bilgiyi doğrulayamıyoruz; ama iki işlemcinin de yakın performans sunacağını söyleyebiliriz.

iPhone 7'de kullanılan Apple A10 Fusiın işlemci ise 16 nm üretim teknolojisiyle üretilmiş bir işlemci. Bu nedemle bu işlemci çekirdeklerinin güç tüketimi biraz daha yüksek seviyede.

Performas anlamında değerlendirme yapmadan önce her iki telefonun da kendi standartlarına göre piyasadaki en güçlü işlemcilere sahip telefonlar olduğunu belirtmekte fayda var. iPhone 7, Apple'ın en güçlü telefonuyken Galaxy S8 piyasadaki en güçlü Android telefonlardan bir tanesi. Yani bu telefonlarda oyun performansı veya işlem performası konusunda sıkıntı yaşamayacağınızı garanti edebiliriz. Arada elbet ki küçük farklar olacaktır; fakat günlük kullanımda bu farklar gözle görülür bir etki yaratmayacaktır.

Galaxy S8'de 4 GB RAM kullanılıyor. iPhone 7'de ise 2 GB RAM bulunmakta. Android işletim sisteminin dezavantajı biraz daha yüksek bellek kullanımına sahip olması. Üstelik bu işletim sistemi birden çok markanın mobil cihazlarında kullanıldığı için Android'i cihaza özel olarak optimize etmek bir hayli güç oluyor. iOS işletim sistemi ise sadece Apple taraıfndan üretilen mobil cihazlara özel olduğu için direkt olarak bu cihazlar için yapılandırılıyor ve daha verimli çalışıyor. Bu nedenle aradaki bellek miktarının performansta büyük farklar yaratacağını iddia edemiyoruz.

iPhone 7'nin ekranı daha düşük çözünürlüğe sahip olduğu için telefonun oyun performansı Galaxy S8'den çok geride kalmayabilir. Galaxy S8'in ekranının yüksek çözünürlüklü olmasına bağlı olarak oyun performansı da biraz düşecektir.

Depolama

Galaxy S8 ilk aşamada sadece 64 GB dahili depolama alanına sahip modelle piyasaya sürülecek. iPhone 7'de ise depolama alanında daha çok seçeneğe sahibiz.

iPhone 7'nin sadece 64 GB modelinin üretilmediğini düşünürsek Samsung'un iyi bir boşluğu doldurduğunu söyleyebiliriz; fakat Samsung'un rekabet açısından 32 GB Galaxy S8 modellerini de piyasaya sürmesi iyi olabilirdi.

Galaxy S8'in iPhone 7 karşısındaki en büyük avantajlarından bir tanesi de microSD hafıza kartlarını desteklemesi. Bu sayede telefona 256 GB'a kadar ek depalama alanı kazandırabiliyorsunuz.

Kamera

Samsung Galaxy S8'in arka kamerası 12 MP çözünürlüğe sahip. iPhone 7'de de aynı çözünürlüğe sahip bir kamera bulunuyor. Fakat arada önemli bir fark var; o da Samsung Galaxy S8'deki dual pixel özelliği. Bu özellik sayesinde Samsung Galaxy S8'in sensörü hızlı bir şekilde görüntüye odaklanabiliyor ve hareketli çekimlerde ve düşük ışığa sahip ortamlarda daha net görüntü elde edebiliyor. Aslında iPhone 7 de gece çekimlerinde hiç de kötü bir telefon değildi; fakat Samsung'un dual pixel özelliği fark yaratabilecek kapasitede.

Samsung Galaxy S8, S7 ile kıyaslandığında daha yüksek çözünürlüklü bir ön kameraya sahip. 8 MP çözünürlüğe yükseltilen kamera tıpkı arka kamera gibi f/1.7 diyafram genişliğine sahip. iPhone 7'de ise ön kamerada f/2.2, arka kamerada ise f/1.8 diyafram genişliği bulunuyor. Yani Galaxy S8'in hem ön, hem de arka kamerası daha geniş açıyla fotoğraf çekebiliyor.

Kağıt üzerinde Galaxy S8'in kamera özellikleri bir adım önde görünse de önümüzdeki günlerde yayınlanacak kapsamlı testlere de göz atmak faydalı olacaktır. 2 telefonun için hazırladığımız kapsamlı kamera incelemelerine bu bağlantıları kullanarak göz atabilirsiniz:

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Samsung DeX

Samsung Galaxy S8 ile birlikte bu telefon için tanıtılmış Samsung DeX adlı aksesuar da tanıtıldı. Samsung DeX tam anlamıyla oyunun kurallarını değiştirebilecek bir aksesuar; çünkü bu araç Galaxy S8'i bir bilgisayar gibi kullanmanızı mümkün kılıyor.

Bir dock ünitesi olarak tasarlanmış Samsung DeX üzerine Galaxy S8'i bağlıyor, sonrasında HDMI kablonuzla görüntüyü monitör veya televizyona aktarıyorsunuz. Samsung DeX üzerindeki USB yuvalarına da klavye ve farenizi bağlayarak telfonunuzu bir bilgisayara dönüştürmüş oluyorsunuz.

Samsung DeX kendisi için özel olarak hazırlanmış bir işletim sistemi kullanıyor. Bu işletim sisteminde bir tarayıcı, dosya gezgini, galeri uygulaması, e-posta uygulaması gibi uygulamalar bulunmakta. Ayrıca Adobe mobil uygulamaları ve Microsoft Office uygulamaları da Samsung DeX üzerinde çalışabiliyor. Samsung DeX ile Windows işletim sistemine uzak masaüstü bağlantısı yapmanız da mümkün olacak.

Samsung DeX eğer çok seyahat ediyorsanız ve işlerinizi yürütebilecek pratik bir araç arıyorsanız hayatınızı oldukça kolaylaştırabilir. Samsung DeX sayesinde ek bir dizüstü bilgisayar satın almaktan veya yanınızda taşımaktan kurtulabilirsiniz.

Siri ve Bixby

Samsung, Galaxy S8 ile birlikte yeni sanal asistanı Bixby'i de tanıttı. Bilindiği üzere Apple uzun bir süredir Siri'yi kullanıcıların hizmetine sunuyor. Sesli asistan olan Siri kullanışlı özelliklere sahip. Fakat Bixby görsel tanımlama konusunda da kullanıcılara yardımcı olacak. Fotoğrafları tanımlama yeteneğine sahip Bixby size fotoğraftaki cisim ile ilgili bağlantılar sunabilecek.

Bixby'nin ilk aşamada Avrupa'da kullanıma açılmayacağını belirtmekte fayda var. Üstelik Bixby, Siri ile karşılaştırıldığında çok yeni bir teknoloji, bu anlamda açıklarının giderilmesi zaman alacaktır. Fakat Bixby'nin geliştirilmesine ağırlık verilirse Siri'den daha kullanışlı bir asistan olabilmesi muhtemel.

Pil Ömrü

Samsung Galaxy S8, 3000 mAh kapasitesindeki bir pille geliyor. S7 ile kıyaslandığında arada fark olmadığını görüyoruz. Fakat S8'de daha düşük güç tüketen bir işlemci kullanılıyor.

iPhone 7'de ise neredeyse yarı yarıya düşük kapasiteye sahip bir pil bulunmakta. Fakat iPhone 7'nin ekranı çok daha düşük çözünürlüklü; bu da telefonun güç tüketimini ciddi oranda azaltıyor. Sonuçta her 2 telefonun da ortalama 1 gün, düşük kullanımda en iyi ihtimalle 1.5 - 2 gün kullanım ömrü sunacağını söyleyebiliriz.

Fiyat

Samsung Galaxy S8, sadece 64 GB'lık modele sahip. Bu telefon ülkemizde 4.399 TL ile ön siparişe açıldı. iPhone 7'nin 32 GB modeli 3.799, 128 GB modeli 4.299, 256 GB modeli 4.799 TL fiyata sahip. Galaxy S8 daha pahalı bir telefon olsa da daha büyük ekrana sahip.

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