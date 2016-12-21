Sahte Tıklamalar Google ile Aranızı Bozmasın!

Web sitenize belli belirsiz kaynaklardan aşırı ziyaretçi yüklenmesi oluyorsa büyük bir tehlikenin habercisi olabilir. "Google beni yanlış anlamasın!" diyorsanız bu yazımızı okumanızda fayda var.

Amatör, yarı profesyonel veya profesyonel manada internet kullanıcılarının pek çoğu web sitesi yayıncılığıyla uğraşıyor. Sayısı milyarları bulan web siteleri deryasında, Google arama sonuçlarında ilk sayfalarda ve üstlerde çıkan için büyük mücadeleler veriyoruz. Ancak web dünyasında el emeği göz nuru bu çabalarınız, sahte ziyaretçiler yüzünden sizi Google nezdinde hayal kırıklığına uğratabilir. Peki ne yapmalı?

Google Analytics Kullanın, Sitenizde Ne Olup Bitiyor Takip Edin!

Tabir yerindeyse; bir tamirci için tornavida neyse, bir web sitesi sahibi için Google Analytics odur! Web sitenizi ziyaret eden kullanıcıların sitenizi nereden bulduğunu, hangi sayfalara ne kadar süre ile girip çıktığını, hangi ülkeden ve cinsiyetten olduğuna kadar (Google hesabı verisine göre) kapsamlı bir rapor sunan Google Analytics ile sahte ziyaretçileri tespit etmek mümkün.

O halde hemen tespit yapmaya başlayalım. Google Analytics hesabımıza giriyor ve web sitemizi seçiyoruz. Ardından Edinme sekmesi altındaki Genel Bakış ifadesine tıklıyoruz.

Bu tür ziyaretçiler referral sekmesi altında görülür. Referral, başka bir siteden web sitenizin bağlantısına tıklayarak sitenize gelen ziyaretçi demektir.

Listeyi incelediğimizde spam, geçersiz ziyaretçileri kestirebilmek hiç de güç değil aslında. Bu tür garip alan adlarından ziyaretçi ölçeğinizin üzerinde tıklamalar yapılmasının amacı web sitenizi Google nezdinde cezalandırmaya çalışmak. Tabiri caizse Google'a "Benim bundan haberim yok, vallahi billahi iftira!" demeniz gerekecek. Peki bunu nasıl yapacağız? Cevabı merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin ve Disavow Link kavramıyla tanışın.

Disavow Link Nedir, Nasıl Kullanırız?

Google Webmaster Tools içinde bir bileşen olan Disavow aracına bu bağlantıdan ulaşabiliriz. Açtıktan sonra Bağlantıları Reddet seçeneğine tıklıyoruz.

Reddetmek istediğimiz bağlantıları Notepad yardımıyla bir liste haline getirip yüklememiz isteniyor.

Listemizi yükleyip gönderiyoruz. İşlem bu kadar!

Bu Bağlantıları Reddetmezseniz Ne Olur?

Google sistemleri, sizi ziyaretçi sayısını şişirmek adına hile yaptığınızı düşünür ve ilk olarak reklamlardan gelir etme imkanı tanıyan Adsense platformundan banlanırsınız. Ardından Google sıralamanız iyiden iyiye düşmeye başlar ve son olarak sandbox'a düşersiniz yani siteniz Google'da hiç indekslenmez (yer almaz). Geçtiğimiz günlerde arama motoru optimizasyonu konusunda "Hoca" lakabıyla tanınan ve seo kelimesinde yıllardır ilk sıralarda olan bir Türk girişimcinin bu tür saldırılara yenik düşerek banlanması durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne sermişti.