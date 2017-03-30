Sadece Süper Kahramanların Kullandığı 7 Muazzam Teknoloji

Çizgi roman janrının vazgeçilmelerinden olan süper kahramanlar, çoğu zaman alt benlikleriyle ortaya çıksalar da teknolojiyi de azami bir şekilde kullanıyorlar. Onları kahraman yapan özelliklerinin başında eşi görülmemiş teknolojik oyuncaklar önemli bir yer tutuyor.

1938’de Superman’in ortaya çıkmasıyla beraber süper kahramanlar, çizgi romanlarda yer bulmaya başladılar. Süper kahramanların sayısı artsa da hikayelerindeki bazı özellikler hep aynı kaldı. Ancak doğal olarak kullandıkları teknolojiler kendilerine özgü, son derece eşsiz ve kahramana özel cihazlar olarak onlarla beraber sürekli "upgrade" oldular.

Amerikan kültürü, bilim kurguya esin kaynağı oldu. Bilim kurgu eserlerini bilim ve teknolojinin bulgularını kullanarak kaleme alan yazarlar, olaylara ve olayların geçtiği zaman ve mekana göre kahramanlar üretmekten hiç vazgeçmediler. Bilim ve teknoloji alanındaki sürekli ve sınırsız gelişmeler, insan aklının ve hayal gücünün de sonsuz üretkenliğine ve gelişimine doğrudan etki ederek, süper kahramanları son derece "fantastik oyuncaklarla" donatmaktan geri durmadılar.

İşte Marvel Evreni'nde süper kahramanlarla bütünleşerek onları oldukları gibi kabul etmemizi sağlayan üstün teknolojiler.

Iron Man zırhı

Yukarıda anlattığım teknolojik ve kahramanla bütünleşmiş gelişmelerden en önemlisi, Iron Man Tony Stark'ın zırhı olarak işaret edilebilir. Dış dünyadaki şartlar ne olursa olsun kendini kolayca duruma adapte eden bu zırh, aklımızın alabileceği her şeyi yapabilir. Özal silahlara sahiptir, uçabilir, basınca ve soğuğa dayanıklıdır, yüksek derece de sıcağa karşı koyabilir. Ha! Evet, bir de yapay zeka Jarvis'i unutmamak gerek.

Thor tünelleri

Özellikle Thor gibi Kuzey Mitolojisi Tanrılarının kullandığı bu ışınlanma teknolojinin ardında muazzam ilahi bir güç yatar. Ancak bu mistik tanrıların teknolojide son derece ileri olduğu da resimli romanlarda anlatılır. yani bir nevi mistik teknoloji ürünü bir çok ürün bir anda evrene doluşuverir. Bu yüzden bu portallerin ardında mitoloji, mistisizim ve tanrısal bir teknoloji yatar.

Mr. Terrific T-küreleri

Mr Terrific çizgi romanlarında rastladığımız T-Küreleri (T-Spheres), küçük ve şekilsiz yapay zeka modüllerinden başka bir şey değillerdir aslında. Mr Terrific'in kaskı ve kulaklıkları ile bütünleşmiş, çeşitli silahlara dönüşebilen ve kahramanı görünmez de kılabilen eşsiz bir teknoloji olarak tasvir edilirler.

Ant-Man kemeri

Ant-Man'in belinde taşıdığı "atomik kemer", kahramanın kütlesini büyütüp, küçülterek ona muazzam ve sınırsız bir hareket kabiliyeti sağlar. Pym Partiküllerinin boyutlarını sınırsız olarak değiştirebilen bu cihaz da oldukça fantastik bir teknolojik gereç olarak tanıtılır. Pym patikülü nedir derseniz "Hede hödö kalkanı gibi uyduruk bir şey işte".

Green Lantern yüzükleri

Galaksinin koruyucular olan "Yeşil Fener'lerin" taşıdığı güç yüzükleri, çizgi roman tarihinin görüp görebileceği en güçlü objeler. Muazzam güç ve enerji dalgaları yayarak kahramanları şekilden şekle sokabilir, teleport edebilir, savunma ve saldırı amaçlı kullanılabilirler. Belki de esas yüzüklerin efendisidirler.

Kaptan Amerika'nın kalkanı

"Vibranyum" adı verilen fantastik bir alaşımdan oluşan kalkan, son derece güçlü bir savunma ve saldırı aracıdır. Iron Man'in babası Howard Stark tarafından geliştirilen bu kalkan, aslında daha prototip iken Kaptan Amerika yani Steve Rogers tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Daha sonra Tony Stark yani Iron Man tarafından geliştirilmeye edilmeye devam edildi.

Adamantium

Wolverine'in iskeletine son derece gelişmiş, ancak acı veren bir metotla zerk edilen bu element, tamamen kurgudan ibaret. Marvel evreninde Logan yani Wolverine'in ellerinden çıkan bıçaklar da bu madenden oluşur. Adamantium'un kesemediği tek şey Kaptan Amerika'nın kalkanı olarak biliniyor. Wolverine ve X Man çizgi romanlarına göre Afrika'da bulunan bir maddenin eritilmesiyle oluşturuluyor.

Meraklısına teknolojiyle bezenmiş süper kahraman silahları

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