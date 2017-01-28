Red Dead Redemption 2 Hakkında Bilmeniz Gerekenler

7 yıllık bekleyiş bitiyor ve özlem sona eriyor. Rockstar Games'in vahşi batı temalı ünlü serisinin 3. oyunu Red Dead Redemption 2 çıkıp yapmaya hazırlanıyor. Sizler için çıkışına aylar kalan Red Dead Redemption 2 hakkında tüm bildiklerimizi derledik.



Red Dead Redemption 2 Ne Zaman Çıkacak?

Red Dead Redemption, 18 Mayıs 2010'de XBox 360 ve PlayStation 3 platformlarına çıkış yapmıştı. Büyük ilgiyle karşılanan oyun daha sonra da geriye uyumluluk sistemi ile XBox One platformuna da gelmişti. Daha önceden oyunu birçok kez bitiren kullanıcılar, aynı deneyimi XBox One üzerinde de yaşamışlardı. Şimdi ise 7 yıllık özlem sona eriyor ve 9-10 ay sonra vahşi batıya tekrar merhaba diyoruz.Red Dead Redemption 2, 2017'nin sonbahar aylarında çıkış yapacak. Hangi ay olacağı tam olarak kesin olmasa da Ekim ayında çıkış yapması bekleniyor.

Red Dead serisinin 3. yapımı olan Red Dead Redemption 2, sağlam temeller üzerine hazırlanmış. Oyun PS4 için 4K desteği sunacak. Ayrıca Sony ile Rockstar Games arasında yapılan anlaşma çevresinde PlayStation 4 için daha fazla içerik desteği sunulacak. Yıllar boyunca yapılan çalışmarla ortaya çıkan yeni vahşi batı oyununda kocaman bir açık dünya bizleri bekliyor olacak. Oyun için yayınlanan videolarda da destanlarla dolu muhteşem ormanları ve klasikleşmiş olan vahşi batıyı birazcık da olsa görebildik.

Red Dead Redemption 2 PC'ye Çıkar Mı?

XBox One ve PlayStation 4 için çıkacağı kesinleşen vahşi batı klasiği, PC platformu için ne yazık ki henüz listenmedi. Red Dead Redemption 2, PC için çıkar mı, bilinmez. Ama Rockstar Games satış stratejisi için, aynı GTA 5'de yaptığı gibi, oyunu PC platformuna da çıkarabilir. Hatırlarsanız; GTA 5, 2013 yılında ilk olarak eski nesil konsolara, 2014 yılında yeni nesil konsollara ve 2015 yılında da son olarak PC platformuna çıkış yapmıştı. Aynı durum Red Dead Redemption 2 için de gerçekleşebilir. Ayrıca, oyun PC'ye çıkış yaparsa; 4K desteğinin de sunulacağını söylemek istiyorum. Böyle bir yapım için 4K desteği kesinlikle es geçilmez.

Hikaye Nasıl Olacak?

Read Dead Redemption 2'nin duyurusunda yayınlanan görselde toplam 7 kişi görünüyordu. Bu görselden sonra ortaya söylentiler ve dedikodular çıkmaya başladı. Söylentilere göre ortada bulunan karakterin John Marston olduğu iddia ediliyor. Ayrıca, GTA 5'de olduğu gibi Red Dead Redemption 2'de de 3 karakteri birden kontrol edeceğimiz söyleniyor. Kontrol edeceğimiz 3 karakterin de John Marston'ın çetesinden olacağı da belirtiliyor. Bu söylentilerin ve dedikoduların henüz kesinlik payı olmasa da akla mantıklı geldiğini söylemek istiyorum.

Yayınlanan görseli gördükten sonra akla 1960 ve 2016 yıllarında beyaz perdede gördüğümüz The Magnificent Seven filmi geliyor. Vahşi batı temasını konu alan filmde de aynı şekilde 7 atlı kovboy vardı.

Sızdırılan Harita Gerçek Mi?

Ortaya atılan söylentiler arasında oyunun haritası da bulunuyor. Bir kullanıcı yayınlandığı görselin oyunun haritasının olduğunu iddia etti. Ayrıca bu görselin resmi kaynaktan da sızdığını da ayrıca belirtti. Daha sonrasında başka bir kullanıcı yayınlanan görseli daha da düzenleyerek ortaya daha ikna edici bir görsel çıkardı. Oyunsevelerler bununla yetinmeyip oyunda bot gibi akarsu üzerinde yolculuk yapmak için kullanabileceğimiz araçların olduğunu belirtti. Oyunla ilgili yayınlanan videoda a nehir botlarının ortaya çıkması bunu doğrulamış oldu.

Online Sistemi Nasıl Olacak?

Red Dead Redemption 2'in multiplayer detayları da ayrıca açıklandı. Oyunda GTA Online'da olduğu gibi online modu bulunacak. GTA Online'ın sistemine benzemesi beklenen Red Dead 2'nin online modu kullanıcılara yepyeni bir multiplayer deneyimi sunacak. Bildiğiniz gibi Rockstar Games GTA 6'nın çalışmalarını ertelemiş ve GTA Online için çalışmaya devam etmek istediklerini belirtmişti. GTA Online'ın çok başarılı bir ivmeyle devam ettiğini bilen Rockstar Games, aynı durumu Red Dead Redemption 2 için de yapmak istiyor.

7 atlı karakterin bulunduğu görsel bu konuda da bizleri düşündürdü. Yayınlanan görsel hemen aklımıza oyunda çetelerin olabileceğini ve bu çetelerin yetişer kişilik ekiplerden oluşabileceğini getiriyor. Oyunda bir sürü çetenin olabileceğini düşünürsek; bu durum oldukça eğlenceli olabilir.

Rockstar Games GTA 5'de de yaptığı gibi ilk önce senaryo modunu kullanıma sunacak. Bir süre sonra da oyunun online modunu aktif edecek. Firmanın bunu yapmasının amacının ise oyuncuların ilk olarak senaryo modunu denemeleri istemesi olarak biliniyor.

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