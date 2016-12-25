PTT ile İnternetten Cep Telefonuna Para Transferi Nasıl Yapılır?

IBAN, hesap no gibi hatırda kalması pek mümkün olmayan bilgilerle uğraşmak istemeyenlerin imdadına koşan mobil havale işlemi, PTT'nin internet bankacılığı sistemine de entegre edildi. Posta çeki hesabınızdan cep telefonlarına nasıl havale gönderilebileceğini yazımızda sizler için açıkladık.

Posta Çeki Hesabı Nedir, İnternaktif Posta Çeki (İPÇ) Nasıl Kullanılır?

Posta çeki hesabı PTT'nin bankacılık hizmetlerine bağlı olarak paranızı yatırabileceğiniz ve istediğiniz zaman çekebileceğiniz bir hesap türüdür. Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde bulunan PTT şubelerine giderek TC Kimlik Belgenizle açtırabileceğiniz posta çeki hesabında hesap işletim ücreti gibi masraflar bulunmamaktadır. Posta çeki hesabınıza bağlı olarak PTT işlemlerini internet ortamında yapabileceğiniz internet bankacılığı sistemine ise İPÇ yani İnteraktif Posta Çeki denmektedir. Hesabınızı İPÇ olarak tanımlatmanız için yine şubeye gitmeniz gerekiyor.

Cep Telefonuna Havale Nasıl Gönderilir?

Öncelikle interaktif posta çeki sistemine Müşteri No/TC Kimlik No ve Şifre bilgileriyle giriş cep telefonumuza geren sms şifresiyle oturum açıyoruz.

Ardından karşımıza gelen ekranda Para Transferleri sekmesi altında yer alan Mobil Havale seçeneğini tıklıyoruz.

İlgili alanları dolduruyoruz.

Bilgileri kontrol edip, İPÇ şifremizi yazarak havale gönderim işlemini yapıyoruz. Gönderdiğimiz bakiyenin dışında PTT bu işlem için bizden masraf alacaktır. Görüldüğü üzere 10 TL'lik örnek havale gönderimi için 1,5 TL masraf göründü.

Cep Telefonuna Havale Gönderdiğimiz Kişi Parasını Nasıl Çeker?

Cep telefonumuzla beraber 81 il ve her ilçede bulunan bir PTTMatik noktasına gidelim. Ardından ATM üzerinde mobil havale işlemleri menüsüne tıklayıp TC Kimlik No, cep telefonumuza gelen sms şifresi ve gelen para miktarını tam olarak yazarak para çekim işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Cebimize gelen parayı çekebilmek için PTTKart sahibi olmamıza veya ATM cihazına herhangi bir kart takmamıza gerek yoktur.

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