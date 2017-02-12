Psikolojik Bozuklukları Ele Alan 7 Oyun

Psikolojik bozuklukların popüler kültür ögelerince ele alınması her zaman gördüğümüz durumlardan biri değil. Filmler, diziler ya da video oyunları bu hastalıklara bazen parmak bassalar da bu durumları abarttıkları söylenebilir. Yine de böylesine konuların işlenmesi, oyunculara ya da izleyicilere, böylesine bozukluklar ile yaşayanların durumlarını göstermesi açısından oldukça önemli.

Yazımızda video oyunları üzerinde duracağız; ancak bu tür içerisinde çoğunlukla psikilojik bozuklukların abartılarak yansıtıldığını da söylemeliyiz. Oyunlar genellikle, bu hastalıkları bir düşmanın korkutuculuğunu arttırmak ya da bir insana “delilik” katmak (yukarıdaki resimde gördüğünüz Vaas örneği gibi) için kullanıyorlar. Yine de bu tür hastalıkları çok gerçekçi anlatan ve hikayenin bir parçası yapmayı başaran oyunlar da var.

1- Spec Ops: The Line

Her ne kadar oyun dünyası içerisinde arka planda kalmış olsa da Spec Ops: The Line, bugüne kadar çıkmış en iyi hikayeye sahip FPS oyunlarından bir tanesi. Bir fırtına sonrası kumlar altında kalmış Dubai’ye operasyon düzenlediğimiz oyun boyunca, kendi ekibimizin ve düşmanlarımızın bu zor durumdan nasıl etkilendiklerini gerçekçi bir şekilde görebiliyorduk. Özellikle o vahim bombalama olayından sonra ana karakterimizin yaşadığı “travma sonrası stres bozukluğu” hikayenin temelini oluşturuyor ve böylesine bir sıkıntı yaşayan insanların neler çekebileceğini bizlere net olarak gösteriyordu.

2- Sym

Platform oyunu Sym de “sosyal anksiyete bozukluğu” üzerine duran bir yapımdı. Bölüm tasarımları ve karakterimizin bu bölümlerle yüzleşmesi, bu bozukluk üzerinden ele alınmış ve oyuncuya da bu yansıtılmaya çalışılmıştı. Her ne kadar birebir şekilde bu bozukluğun yaşattığı durumlar anlatılmamış olsa da oyuna bu gözle baktığınızda böylesine bir hastalıkla yüzleşen birinin zihninde neler olup bittiğini az çok anlayabiliyordunuz.

3- Actual Sunlight

Bir macera oyunu olan Actual Sunlight, umutsuz, duygusuz ve disfori sahibi bir karakter üzerinden, “majör depresif bozukluk” üzerinde duruyordu.

Karakterimiz Evan Winter, çoğu zaman ondan istediklerimizi yapmıyor ve oyuncunun seçtiği pozitif sonuçlu seçimlere itiraz ediyordu. Böylece bütün hikaye bir umutsuzluk sarmalı içerisinde ilerliyor ve oyuncu bile en sonunda kendisini kötü hissetmeye başlıyordu. Kimlik sorunları ve toplum içinde yaşamanın verdiği acının tam bir yansıması olan oyun, bizlere gerçekten bu bozuklukla yaşayan birinin dünyayı nasıl gördüğünü çarpıcı bir şekilde anlatıyordu.

4- The Cat Lady

Oyundaki karakterimiz Susan Ashworth orta yaşlarında, hiç arkadaşı olmayan, kronik depresyon sahibi bir insandı. Tek arkadaşı olan kedilerle muhabbet ediyor ve onlara piyano çalıyordu. Tüm bunlardan kurtulmak istediği bir an da kendisini öldürmeyi denese de tam ölmek üzereyken yanına gelen bir kadın ona ölümsüzlük bahşediyordu.

Bundan sonrasında Susan, ontolojik sorgulamalara ulaşıyordu. Oyuncular olarak Susan’a yardım etmeye çalışıyor ve onun moralini düzeltmek için çaba sarf ediyorduk. Actual Sunlight gibi The Cat Lady'de depresyonu konu alıyor ve bizlere intihara meyilli bireylerin ruh halini gösteriyordu.

5- The Town of Light

1930’larda yapılmış bir akıl hastanesinde geçen oyunu sadece korku oyunu olarak tanımlamak yeterli olmayacak. Oyun boyunca gerçekten korku ögeleri ile karşılaşsak da The Town of Light’ın temel amacı, bizlere o yıllarda ruhsal hastalıkların tedavisi için kullanılan akıl almaz yöntemleri göstermekti.

Ana karakterimiz Renee depresyon, paranoya ve benzer hezeyanlar içinde yaşayan biriydi. Oyun boyunca onun gördüğü hayaller ve kuruntular içinde yaşıyor ve onun tüm yaşadıklarını deneyimliyorduk. Oldukça güzel işlenen hikayesi ve görsel efektleri ile The Town of Light, belki de listenin en etkileyici oyunlarından bir tanesiydi.

6- Elude

Dünyanın en saygın üniversitelerinden olan MIT’de geliştirilen Elude, bir tür oynaması ücretsiz platform oyunu; ancak oyunun temelleri ruhsal bozukluklar üzerine kurulmuş durumda. Farklı karakterler ile depresyonda olanların "mutlu" ve "normal" olanlardan ne kadar farklı olduğunu görebiliyor ve bunları deneyimleyebiliyoruz.

7- SPARX

Yeni Zelanda'da geliştirilen bu oyunun amacı tamamen gençlerde ve çocuklarda görülen kaygı ve depresyon sorunlarına farkındalık yaratmak. Ayrıca bunlar için çözümler bulmaktı. Online fantezi oyunu olarak tasarlanan SPARX üzerinde yapılan akademik çalışmalar da oyunun gerçekten kaygı ve depresyon belirtilerini biraz olsun giderebileceğini ortaya koymuştu.

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