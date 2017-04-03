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Programlarınızın Yerini Alacak 9 Windows Mağaza Uygulaması

Yazılım

- 03.04.2017 -
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Programlarınızın Yerini Alacak 9 Windows Mağaza Uygulaması

Windows Mağazası, masaüstü versiyonlarını değiştirebileceğiniz çok sayıda resmi uygulama sunuyor. Bizler de bu listemizde, programlarınızın yerini alacak 9 Windows Mağaza uygulamasını sizler için sıraladık. Mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

1. Dropbox

dropbox

Windows için Dropbox uygulamasıyla, bildirimlerinizin yanında tüm dosyalarınıza da erişim sağlayabilirsiniz. Videoları seyredebilir, fotoğrafları görüntüleyebilir ve belgelerinizi inceleyebilirsiniz. Dosyalarınızı düzenlemek için de Birlikte aç seçeneğini kullanabiliyorsunuz.

Yeni bir dosya yükleme, cihazınıza dosya indirme, çevrimdışı kullanma ve başkalarıyla dosya paylaşma gibi çeşitli seçenekler sunan uygulamada senkronizasyon, önbellek, güvenlik ve hesap seçeneklerinizi ayarlayabileceğiniz Ayarlar bölümüne göz atabilirsiniz.

İndir2.6 MB
Dropbox (Windows 8)
Dropbox (Windows 8) Windows 8 için Bulut Depolama Uygulaması

2. Box

box

Box kullanıcısıysanız, Windows için sunulan Box uygulaması da Dropbox uygulamasıyla aynı özellikleri sunuyor. Belge gönderme, panoya kopyalama, ögelere yorum ekleme, karşıya yükleme, indirme ve silme gibi işlemleri kolayca yapabileceğiniz uygulama hızlı erişim için oldukça kullanışlı.

İndir6.3 MB
Box
Box Windows 8 için Box Bulut Depolama Uygulaması

3. Skype

skype

Skype’ın masaüstü versiyonundan memnun değilseniz, bir de Windows uygulamasını denemenizi öneriyoruz. Masaüstü uygulamasında olduğu gibi sohbet, video ve sesli görüşmeleri kullanabileceğiniz uygulamada mikrofon ve kamera gibi ayarları da düzenleyebilirsiniz. Bunun yanında açık ve koyu temalardan birini de zevkinize göre seçebiliyorsunuz.

4. Messenger

messenger

Facebook’un popüler Messenger uygulaması için resmi olmayan bağlantılarla karşılaşabilirsiniz. Windows Mağaza’dan resmi Messenger uygulamasını kullanarak daha farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Mobil cihazlarda olduğu gibi bildirimler, fotoğraf, video ve emoji seçenekleri için ayarlar yapabileceğiniz uygulamayı denemenizi öneriyoruz.

İndir66 MB
Facebook Messenger
Facebook Messenger Facebook Mesajlaşma Programı

5. Wunderlist

wunderlist

Wunderlist uygulaması görevleri yönetmek, listeler, yapılacaklar listesi gibi özellikler sunuyor. Web, masaüstü ve mobil uygulama ile aynı özellikleri sunan Wunderlist’in Windows uygulamasını yükledikten sonra Cortana entegrasyonundan da faydalanabiliyorsunuz.

İndir9 MB
Wunderlist Beta
Wunderlist Beta Windows 8 için Popüler Görev Yönetim Uygulaması

6. Todoist

todoist

Todoist’in Windows uygulaması, Todoist hayranları için oldukça iyi bir seçenek diyebilirim. Gelen kutunuzu ve gelecek ögelerinizi sol taraftaki projeler ve filtreler ile birlikte görebileceğiniz, proje ve görevleri kolayca ekleme gibi aşina olduğunuz Todoist özelliklerinden faydalanabileceksiniz.

Wunderlist uygulamasında olduğu gibi Todoist uygulamasında da hesap, kişiselleştirme ve bildirim ayarlarınızı yönetebiliyorsunuz. Bunların yanında son senkronizasyon günlüğünü inceleyebilir, sorunları rapor edebilir ve hatta elle senkronize bile edebilirsiniz.

7. Evernote

evernote

Evernote uygulamasından vazgeçemiyorsanızi Windows uygulamasının sunduğu özelliklerden de mutlaka faydalanmanız gerektiğini düşünüyorum. Tüm not defterlerinize, notlarınıza ve etiketlerinize erişebilir, yeni defterler oluşturabilir, eşitleyebilir ve organize edebilirsiniz. Hatırlatma, paylaşım, metin düzenleyici ve dosya eki gibi seçenekler de sunan uygulamayı mutlaka bilgisayarınızda bulundurmalısınız.

8. Zinio

zinio

Favori dergilerinizi okuyabileceğiniz Zinio uygulamasında, okumaya başladığınızda gezinme penceresi kayboluyor ve sayfaların tam görünümü sizlere sunuluyor. Dergi üzerinde ileri ve geri gitmek için ekranın sağında ve solunda bulunan oklara tıklamanız yeterli oluyor.

9. OpenTable

opentable

Birçok ülkedeki restoranları sizlere sunan ve rezervasyon yapma imkanı sağlayan OpenTable’ın Windows uygulamasıyla incelemeler, menüler, açıklamalar ve fotoğraflara daha kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıntılı bilgileri herhangi bir hesabınız olmasa da inceleyebileceğiniz uygulamaya kayıtlıysanız rezervasyon yapabilir ve yönetebilirsiniz.

Peki siz Windows uygulamalarından hangilerini beğeniyorsunuz? Facebook, Netflix vb. uygulamalar dışında keşfettiğiniz başka uygulamalar varsa bizlerle yorum bölümünden paylaşmaktan çekinmeyin.

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Konular: Yazılım Listeler

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 03.04.2017

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