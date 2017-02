Programlama Öğrenebileceğiniz En İyi 6 Android Uygulaması

Programlama dili öğrenmek isteyenler ancak bunun için eğitim alma imkanı olmayan kullanıcıları düşünerek hazırladığımız bu listede programlama öğrenebileceğiniz en iyi 6 Android uygulamasını sıraladık. Mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.

Mobil ve masaüstü platformlarda artan ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli uygulamalar geliştirilmeye devam ediyor. Bununla birlikte yazılım geliştiriciliğine olan rağbet de giderek artıyor. Programlama öğrenmek isteyen ve eğitim alma imkanı bulunmayanlar yolun sonuna gelmiş değiller elbette. Pek çok programlama dilinin derslerini içeren uygulamalardan oluşturduğumuz listeye göz atarak, siz de kolayca programlama öğrenebilirsiniz. İşte o liste.

Algoid

Programlama öğrenmek isteyen her yaştan kullanıcıya hitap eden Algoid, öğrenme işini basit ve eğlenceli hale getiriyor diyebilirim. Programlamayı temelden başlayarak adım adım anlatan ve kolayca kavrayabilmenizi sağlayan uygulama ücretsiz olarak sunuluyor.

Programming Hub

C, C++, Java, HTML, Javascript, R, CSS, VB.net, C#, Python 2.7, Python 3, Linux, SQL, JQuery ve Assembly 8086 gibi programlama dillerini öğrenebileceğiniz Programming Hub uygulamasında, programlamayı daha iyi öğrenebilmeniz için örnek programlar ve uygulamalar da yer alıyor. Çevrimdışı kullanım özelliği, düzenli güncellemeler ve kategorilendirilmiş görünüme sahip Programming Hub uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Udacity

HTML, CSS, JavaScript, Python ve Java gibi programlama dillerini kolay bir şekilde öğrenebilmenizde yardımcı olan Udacity uygulamasında kendinizi test edebileceğiniz mini testler de bulunuyor. 1 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan uygulama aracılığıyla programlama öğrenmeniz hiç de zor olmayacaktır diye düşünüyorum.

AIDE

Android işletim sistemli cihazlar için uygulama geliştirebileceğiniz AIDE uygulamasında etkileşimli kodlama derslerini takip ederek kendi uygulamanızı geliştirmeye başlayabilirsiniz. Uygulamalarınızı görsel olarak tasarlayabileceğiniz AIDE uygulamasında kod tamamlama, gerçek zamanlı hata denetleme, yeniden yapılandırma ve zengin düzenleyici ile kod yazabilirsiniz. Geliştirdiğiniz uygulamaları tek bir tıkla test edebileceğiniz uygulamada kendinizi geliştirmek için derslere de katılabiliyorsunuz.

C++ Programming

C++ programlama dilini öğrenmek isteyenler için geliştirilen C++ Programming uygulaması basit bir rehber, örneklerle desteklenen dersler ve sorular içeriyor. Derslerde anlatılanları daha iyi kavrayabilmeniz için 140 adet hazır program sunan uygulama, özenli bir çalışma ile birlikte programlama öğrenmeyi oldukça kolay hale getiriyor.

Learn Java

En popüler programlama dillerinden biri olan Java’yı öğrenmenizde yardımcı olan uygulamada tam 64 adet ders bulunuyor. Java’nın temellerinden başlayarak döngüler, diziler, sınıflar ve nesneler, kapsülleme, poliformizm ve kalıtım gibi konuları kapsayan geniş bir rehber sunan uygulamada dersleri başarıyla tamamladıkça yeni derslerin kilidini açabiliyorsunuz.

Bu uygulamaların yanında, Türkçe olarak videolu dersler sunan çeşitli platformlar da mevcut. Ancak, programlama için İngilizce’nin çok büyük önemi olduğunu söylemekte fayda var. Programlama öğrenirken, bir yandan da İngilizce öğrenmeye gayret etmenizi tavsiye ediyoruz. Bunun için de Duolingo uygulamasıyla bir başlangıç yapabilirsiniz.

