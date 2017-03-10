PlayStation 4'ün Yeni 4.50 Güncellemesi Hangi Özellikleri Getiriyor?

Sony'nin geçtiğimiz günlerde kapalı beta şeklinde bir test yapması ile yeni sunulacak olan güncellemede kullanıcıların en çok istediği özelliklerin de geleceği belli olmuştu. Bugün ise Sasuke kod adlı 4.50 güncellemesinin yayınlanması ile bir çok yeni özelliğn PlayStation 4'e eklendiğini görmüş olduk.

339MB boyutundaki 4.50 güncellemesinin getirdiği en büyük özellik harici harddiskleri PlayStation 4'ünüze bağlayarak kapasite arttırmanıza olanak veriyor. Böylelikle kapasite problemini rahatlıkla ortadan kaldırabiliyoruz.

4.50 Güncellemesi İle PS4'e Gelen Önemli Özellikler

Artık PlayStation 4'ünüze uygulama ve oyun yüklemek için harici bir USB cihaz kullanabilirsiniz. Ya da mevcut uygulamalarınızı harici bir USB cihaza aktarabilirsiniz. Ayarlar -> Cihazlar -> USB Depolama Cihazları menülerini takip ettikten sonra bağladığınız USB depolama cihazını seçin. Ardından bu cihazı biçimlendirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Harici USB depolama cihazlarının sahip olması gereken özellikler şöyle: USB 3.0 veya sonrası, minimum 250GB, maksimum 8TB kapasite.

kullanabilirsiniz. Ya da mevcut uygulamalarınızı harici bir USB cihaza aktarabilirsiniz. Ayarlar -> Cihazlar -> USB Depolama Cihazları menülerini takip ettikten sonra bağladığınız USB depolama cihazını seçin. Ardından bu cihazı biçimlendirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Harici cihazlarının sahip olması gereken özellikler şöyle: USB 3.0 veya sonrası, minimum 250GB, maksimum 8TB kapasite. Hızlı Menü kullanımı kolaylaştırıldı. Birçok özelliğe ulaşmak artık daha kolay.

kullanımı kolaylaştırıldı. Birçok özelliğe ulaşmak artık daha kolay. Bildirimler yeniden tasarlandı. Tüm bildirimler artık tek bir liste şeklinde olacak.

Windows PC, Mac, Xperia akıllı telefon veya Xperia Tablet üzerinde Remote Play özelliğini kullanırken artık cihazınızın mikrofonunu da sesli sohbet için kullanabileceksiniz.

Ayarlar -> Temalar -> Tema Seç -> Özel seçeneğini takip ederek yakaladığınız ekran görüntülerini arka plan resmi olarak ayarlayabilirsiniz.

Yakaladığınız ekran görüntülerini artık doğrudan etkinliklere gönderebileceksiniz.

Etkinliklere ve sosyal uygulamalara GIF'de gönderebileceksiniz.

gönderebileceksiniz. PlayStation App gibi bir uygulamaya giriş yaptığınızda eğer PS4'ünüzden uzak iseniz durumunuz "mobil" olarak görünecek.

gibi bir uygulamaya giriş yaptığınızda eğer PS4'ünüzden uzak iseniz durumunuz "mobil" olarak görünecek. Oluşturduğunuz grupların gizliliğini ayarlayabileceksiniz.

PlayStation VR artık Blu-ray 3D içerikleri de destekleyecek.

Yeni Eklenen Diğer Özellikler

PlayStation Network'e bağlandığınız ilk PS4 sizin birincil PS4 sisteminiz olarak belirlenecek.

Ana hesabınızı oluştururken çocuklarınız için alt hesaplar oluşturabileceksiniz.

oluşturabileceksiniz. Doğrudan giriş ekranı üzerinden yükleme ve indirme yapabileceksiniz. PS4 kontrolcüsü üzerindeki "Options" butonuna basın ve ardından "kayıtlı verileri yükle/indir"i seçin.

Artık yakaladığınız ekran görüntülerini PlayStation Network üzerinde paylaşabilirsiniz ve gizlilik ayarlarını yapabilirsiniz.

SHAREfactory özelliğini doğrudan "Yakalananlar Galerisi" üzerinden açabilirsiniz. Yakalananlar Galerisi'nde görüntüleme yaparken PS4 kontrolcüsü üzerindeki "Options" butonuna basın ve ardından "SHAREfactory'de düzenle"yi seçin.

Profil ekranınızın rengini kapak resmi ile uyumlu olacak şekilde seçebilirsiniz. Profil ekranınızdayken Seçenekler -> Kapak Resmini Değiştir -> Arkaplan Rengini Değiştir şeklinde ilerleyin.

Uygunsuz içerikleri şikayet ederken artık şikayetinizi göndermeden önce önizlemesini görebileceksiniz.

Xperia için PS4 Remote Play'in tasarımı güncellendi.

Bir grup daveti aldığınızda artık Mesajlar veya PS Mesajları'ndan hızlıca yanıt verebileceksiniz.

Profil ekranınızın kapak resmi artık PS Mesajları'nda da görüntüleniyor.

PlayStation VR'da sinematik modda görüntü kalitesi artırıldı.

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