Periscope Hesabı Nasıl Silinir?

Periscope hesap silme işlemini tek adımda gerçekleştirmek mümkün. Periscope canlı yayınlarını rahatsız edici buluyorsanız tek tıkla platformdan çıkıp dilerseniz Twitter’da canlı yayın yapmaya devam edebilirsiniz.

Twitter’ın canlı yayın uygulaması Periscope, hatırlayacağınız üzere ilk olarak ünlülerin kullanımına sunulmuştu ve sadece iPhone kullanıcıları için açıktı. Birkaç beta sürümün ardından Android platformuna gelen canlı yayın yapma uygulaması, başlarda Twitter’ın istediği şekilde kullanılsa da zamanla – özellikle Türkiye’de – farklı şekillerde kullanılmaya başlandı. Maç yayınlarından müstehcen içeriklere rahatsız edici yayınlar açılmaya başlandı. Bunlar üzerine “Periscope erişime engellenebilir” vb. haberler çıkmaya başladı. Bu noktada birçok kullanıcı platformdan çıkma kararı aldı. Twitter’ın canlı yayını kendi platformu üzerinden açmaya başlamasıyla Periscope, bitme noktasına geldi. Zaten Facebook, YouTube, Instagram başta olmak üzere canlı yayın yapabileceğiniz birçok uygulama mevcut. Siz de Periscope hesabınızı silip diğer sosyal mecralardan veya Twitter üzerinden canlı yayın başlatma kararı alan kullanıcılar arasındaysanız yazının devamını okumanızı tavsiye ederiz.

Periscope Hesap Silme Linki: https://help.periscope.tv/customer/portal/emails/new

Periscope Hesap Silme:

Periscope hesabı silme işlemini direkt mobil uygulama veya web üzerinden gerçekleştirme şansınız ne yazık ki yok. Sadece hesabınızı devre dışı bırakabiliyorsunuz. Twitter, neden yardım sayfasında Periscope hesap silme adımlarını gösteren bir makale hazırlamaz ki? sorusunun yanıtını bilmiyoruz.

Periscope hesabınızı silmek istediğinizde destek ekibine (adres: help@periscope.tv) e-posta göndermeniz gerekiyor. Mail içeriğine ne yazacağım? diye düşünmenize hiç gerek yok. Konu bölümüne “Delete Account” yazmanız, içerikte de Twitter ve Periscope kullanıcı adını yazmanız (telefon numarasıyla kayıt olduysanız Periscope kullanıcı adınızı vermeniz yeterli) kafi olacaktır. Destek ekibinden cevap gelmesi biraz zaman alabilir; sabırlı olun. Hesabınız silinecektir.