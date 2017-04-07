PDF Dönüştürme ve Düzenleme Programı PDFelement 6'yı İnceledik

Eğer işiniz veya ihtiyaçlarınız nedeniyle sıkça PDF dosyalarıyla uğraşıyorsanız etkili bir PDF düzenleme ve PDF dönüştürme programı sizin için olmazsa olmaz bir araçtır. Böyle bir program her an elinizin altında olmak durumunda; çünkü size gelen PDF dosyaları üzerinde kısıtlı süre içinde değişiklik yapmanız veya PDF dökümanlarını Word dosyalarına veya diğer formatlara çevirerek başkalarına iletmeniz gerekebiliyor. Wondershare tarafından geliştirilen PDFelement 6 adındaki yazılım işte bu tür bir araç.

Bu PDFelement 6 inceleme yazımızda PDFelement 6'ın hangi özelliklere sahip olduğunu inceleyecek ve bu özelliklerle neler yapabileceğimize göz atacağız. PDFelement 6 ile sıfırdan PDF dökümanları oluşturabilmeniz de mümkün. Hazırladığınız dosyayı farklı formatlarda kaydetmenize izin verilmekte. Fakat PDFelement 6'nın farkı PDF düzenleme özelliklerinde ortaya çıkıyor.

Dilerseniz PDF dosyaları ile ilgili bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir paket olarak hazırlanmış PDFelement 6'nın öne çıkan özelliklerine kısaca göz atalım:

Kolayca doldurulabilir PDF formları oluşturma: Hem kağıttan hem de zamandan kazandıran güçlü otomatik form tanıma teknolojisi

Hem kağıttan hem de zamandan kazandıran güçlü otomatik form tanıma teknolojisi Form verilerini kolayca Excel'e aktarma: Akıllı form otomasyonu ile verilerin çıktısını alma veya aktarma işlemlerini yalnızca bir tıklamayla kolay, verimli ve doğru şekilde yapabilme

Akıllı form otomasyonu ile verilerin çıktısını alma veya aktarma işlemlerini yalnızca bir tıklamayla kolay, verimli ve doğru şekilde yapabilme Taranmış PDF dosyalarındaki verileri dışarı aktarma: Hatalara neden olabilecek elle veri girişini ortadan kaldırın. Gelişmiş OCR teknolojisi sayesinde kağıt belgeleri arşiv dostu ve analiz edilebilir formatlara dönüştürme.

Hatalara neden olabilecek elle veri girişini ortadan kaldırın. Gelişmiş OCR teknolojisi sayesinde kağıt belgeleri arşiv dostu ve analiz edilebilir formatlara dönüştürme. Son derece kullanışlı metin düzenleme: Her tür PDF dosyası üzerinde kolayca metin düzenlemesi yapmanıza imkan tanır.

Her tür PDF dosyası üzerinde kolayca metin düzenlemesi yapmanıza imkan tanır. Daha kolay, daha hızlı ve daha verimli çalışma: Yenilenmiş tasarımı ve kolay arayüzü ile tüm belgeleriniz üzerinde çok daha hızlı ve verimli bir şekilde işlem yapabilme.

PDF Dönüştürme

PDFelement 6'nın arayüzüne göz attığımızda bu arayüzün Microsoft'un Office yazılımına ve metro arayüzüne benzer bir yapıda olduğunu görebiliyoruz. Program anasayfasında kullanabileceğimiz özellikler sade ve anlaşılır bir şekilde kutucuklar halinde yer alıyor. PDF dönüştürme işlemlerini gerçekleştirmek için Convert PDF kutucuğuna tıklamanız yeterli. Bu kutucuğa tıkladığınızda sizden farklı formata dönüştürülecek PDF dosyasını seçmeniz isteniyor:

Dönüştüreceğiniz PDF'yi dosya gezgininiz üzerinden bulup seçtikten sonra tekrar dosya gezgini açılıyor. Bu sefer de PDF'nin dönüştürüleceği dosya türünü seçiyor ve kaydedileceği yeri belirliyoruz. PDFelement 6, PDF dosyalarını şu dosya formatlarına dönüştürebiliyor:

PDFelement 6'nın PDF dosyalarını docx formatlı Word dosyalarına dönüştürürken bir hayli iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Program ile yaptığımız dönüştürme işleminin sonuçları şu şekildeydi:

PDF Düzenleme

PDFelement 6 anasayfasındaki Edit PDF kutucuğuna tıklayarak PDF düzenleneme işine başlayabiliyorsunuz. Bu kutucuğa tıkladığınızda dosya gezgini açılıyor ve sizden düzenlemek istediğiniz PDF dosyasını seçmeniz isteniyor. PDF dosyanızı bulup seçtiğinizde ise sizi adeta Word programına benzeyen bir pencere karşılıyor:

Bu pencerede yukarıdaki Edit sekmesine tıkladığınızda programın düzenleme seçeneklerine erişebiliyorsunuz. Çıkan seçenekler arasından Add Text seçeneği PDF'lere yazı ekleme işini yapmanızı mümkün kılıyor.

PDF üzerine ekleyeceğiniz metnin yazı tipini, büyüklüğünü, bu metnin hangi alana ekleneceğini tamamen siz belirleyebilmektesiniz:

PDFelement 6, PDF'lere yeni metinler ekleyebilmenin haricinde PDF dosyası üzerinde yer alan metinleri düzenlemenize de imkan veriyor. Bu sayede PDF dosyanız üzerinde ihtiyacınıza göre değişiklik yapabiliyorsunuz:

Eğer PDF formatında bir CV hazırlıyorsanız ve mevcut CV'niz üzerinde güncellemeler yapmak istiyorsanız PDFelement 6'nın metin ekleme ve metin düzenleme özellikleri bir hayli işinize yarayacaktır.

PDFelement 6, PDF'lere resim ekleme işlemini yapmanıza da imkan tanıyor. Bunun için yukarıdaki resimde işaretlediğimiz kısayola tıklayabilirsiniz. Add Image tuşuna tıkladıktan sonra dosya gezgini üzerinden ekleyeceğiniz resmi seçiyorsunuz:

Tıpkı metin eklemede olduğu gibi ekleyeceğiniz resmin boyutunu tercihlerinize göre değiştirebilmektesiniz.

PDFelement 6 ile PDF dosyalarınız üzerine internet sayfalarının bağlantılarını da iliştirebilirsiniz. Bu iş için yukarıdaki resimdeki Link kısayoluna tıklamanız ve PDF dosyası üzerinden bağlantının yerleştireceği alanı seçmeniz gerekiyor. Dilerseniz bir metine, dilerseniz bir resim üzerine bağlantı yerleştirebilirsiniz.

PDF'ye eklediğiniz bağlantının nasıl görüneceğini de belirlemenize imkan verilmekte.

PDFelement 6'nın en kullanışlı özelliklerinden birisi ise OCR özelliği. Bu özellik bir resim dosyası veya PDF dosyası üzerindeki metinlerin algılanmasını ve düzenlemesini mümkün kılıyor. OCR özelliğinden faydalanabilmek için öncelikle PDFelement 6 anasayfasından Open File tuşuna tıklayın:

Bu tuşa tıkladığınızda açılan dosya gezgininde PDF dosyasını seçin veya resim dosyalarının üzerindeki metinleri taramak için dosya türünü All Files olarak belirleyin:

Sonrasında ise resim dosyanızı seçin. PDFelement 6 resim dosyasını otomatik olarak bir PDF dosyasına dönüştürecek. Açılan pencerede yukarıdaki seçeneklerden OCR seçeneğini seçtiğinizde resim veya PDF taranmaya başlanacak ve metinler düzenlenebilir hale gelecek, tarama işlemi dosyanın büyüklüğüne göre biraz zaman alabilir:

Tarama tamamlanınca yukarıdaki kısayollardan Add Text kısayoluna tıkladığınızda resim veya PDF üzerindeki metinleri düzenleyebileceksiniz:

Görüldüğü gibi taranan metinler seçilerek metinler değiştirilebiliyor veya yeni metinler eklenebiliyor.

PDFelement 6, eğer hem Excel dosyaları hem de PDF dosyaları üzerinde çalışıyorsanız otomatik form tanımlama ve formlardaki bilgileri ayıklama özelliğiyle son derece kullanışlı bir araç haline geliyor.

Görüldüğü üzere bir PDF dosyası üzerindeki form verileri algılanıyor ve bir Excel dosyası üzerine aktarılıyor. Bu özellik sayesinde zamandan kazanabiliyorsunuz.

PDFelement 6'nın form algılama özelliğinden faydalanmak için ilk önce yukarıdaki Form sekmesine tıklayın, sonrasında ise Form Field Recognition kısayoluna tıklayın:

Görüleceği üzere PDFelement 6 işlerinizi yürütürken ve ihtiyaçlarınızı karşılarken zamanı verimli kullanmanıza imkan tanıyor. Programın deneme sürümünü bu bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz:

PDFelement 6 Windows

PDFelement 6 Mac