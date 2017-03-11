Oyun Videosu Çekme Programı GOM Cam'i İnceledik / Kampanyamızı Kaçırmayın!

GOM Player adlı ünlü medya oynatıcısıyla yakından tanıdığımız Gretech, geçtiğimiz günlerde yeni oyun videosu çekme, ekran videosu çekme, webcam video kaydetme ve ekran görüntüsü alma çözümü olan GOM Cam programını kullanıcıların beğenisine sundu. GOM Cam ile dilerseniz oyun oynarken oyun içinde video kaydedebiliyor, dilerseniz oyundan ekran görüntüleri alabiliyor, dilerseniz de masaüstünüzden videolar çekerek ya da web kameranızdaki görüntüleri kaydederek sosyal medya üzerinde bu videoları paylaşabiliyorsunuz. Bu yazımızda GOM Cam'i detaylı olarak inceleyecek ve özelliklerini anlatacağız.

Gretech, GOM Cam'i tasarlarken programın pratik kullanım sunmasını hedeflemiş. Buna bağlı olarak program arayüzü oldukça sade, yani karşınıza karmaşık bir arayüz çıkmıyor:

Kullanacağınız işlevlerin kısayolları programın sol tarafına yerleştirilmiş. Screen tuşu masaüstünde video kaydetmenize, Webcam tuşu ise web kameranızdaki görüntüyü kaydetmenize yardımcı oluyor. Game tuşu ile oyunlarda video kaydedebiliyorsunuz.

GOM Cam'in masaüstü video kaydetme özelliğini kullandığınızda ilk olarak masaüstünde hangi alanın videosunun kaydedileceğini belirleyebiliyorsunuz:

Kaydedilecek alanı belirledikten karşınıza kayıt penceresi çıkıyor. Bu pencerenin sol üst köşesindeki record tuşuna tıklayarak masaüstünüzün videosunu kaydetmeye başlayabilirsiniz:

Ayrıca bu tuşun yanındaki kalem tuşuna tıklayarak video alanı içine çizim yapabiliyor, metin ya da şekiller ekleyebiliyorsunuz:

Kalem tuşunun yanındaki effects tuşu ise videomuza web kamerası görüntümüzü veya dilediğimiz resmi ya da metni eklememizi mümkün kılıyor:

GOM Cam'in oyun videosu çekme özelliğini incelemeden önce programın ayarlarına göz atalım. Program videoların ve ekran görüntülerinin kaydedileceği klasörü belirlemenize, kısayol tuşlarını değiştirmenize, kayıtta kullanılacak varsayılan ses kanalını ve mikrofonu belirlemenize, video ve ses kalitesi ayarları yapmanıza izin veriyor.

GOM Cam, 60 FPS kare hızıyla video kaydetmenizi mümkün kılıyor. Bunun yanısıra standart 30 FPS ve daha düşük kare hızlarında video da kaydedebilirsiniz. Video çözünürlüğünde ise 720p (1280x720) ve 1080p (1920x1080) seçeneklerine sahibiz. Ayrıca oyunların çalıştıkları orijinal çözünürlükte de kayıt yapılabiliyor.

GOM Cam, MP4 veya FLV formatlarında video kaydetmenize izin veriyor. Ekran görüntüleri için ise JPG, BMP ve PNG formatları destekleniyor. Dilerseniz kaydedilen videoların belli boyutlardaki parçalara ayrılmasını sağlayabilir, kayıtların ne kadar uzun olacağını belirleyebilirsiniz.

GOM Cam, DirectX ve OpenGL altyapılarını kullanan oyunlarda video kaydı yapabilmekte.

GOM Cam ile Oyun Videosu Kaydetme

GOM Cam ile oyun videosu kaydedbilmek için oyuna girmeden önce programın ana penceresindeki Game tuşuna tıklayın.Bu tuşa tıklayınca aşağıdaki küçük pencere açılacak:

Videosunu kaydedeceğiniz oyunu açtığınızda bu pencere üzerinde adını görebileceksiniz. Pencerenin sol üst köşesindeki Record tuşunu, ya da programın varsayılan kısayol tuşlarını değiştirmediyseniz klavyedeki F12 tuşunu kullanarak kaydı başlatabilirsiniz. Eğer oyun videonuza web kamerası görüntünüzü, kendi logonuz gibi resimleri ya da metin eklemek isterseniz aşağıdaki resimde işaretlediğimiz tuşu kullanarak bu ayarlara erişebilirsiniz:

Bu tuşun hemen yanındaki FPS tuşuna tıklayarak da oyundaki FPS sayacını açıp kapatabilir ve FPS'nin oyunlarda ve videonuzda görünmesini sağlayabilirsiniz.

GOM Cam ile oyun videosu kayıtlarımızda 4 çekirdekli eski nesil Intel Core 2 Quad işlemciye ve 4 GB RAM'e sahip olan nispeten eski bir bilgisayar kullandık. Ekran kartımız ise AMD'nin HD 6000 serisi 1 GB video belleğe sahip 128 bit eski bir ekran kartıydı. Normalde bu bilgisayar üzerinde 60 FPS'nin üzerinde performans yakalayabildiğimiz ve rahatça oynayabildiğimiz Crimsonland oyununda GOM Cam kullanırken FPS'nin az bir miktar düştüğüne tanık olduk. Fakat oyun yine de yeterli bir performans ile oynanabiliyordu. Yani GOM Cam küçük bir miktar perofrmans kaybına sebep olsa da eski sistemlerde kayıt yaparken makul bir performans ile oyun oynayabilmenizi mümkün kılıyor. Güncel bir sistem kullandığınızda ise bu performans düşüşünü fark etmiyorsunuz bile.

GOM Cam'in oyun videosu kaydetme testlerinde dosya boyutuna da göz attık ve şu sonuçları elde ettik:

- 720p çözünürlük/30 FPS kare hızı/4.096 Bitrate/6 dakika video süresi - 101 MB dosya boyutu

- 720p çözünürlük/60 FPS kare hızı/4.096 Bitrate/6 dakika video süresi - 83 MB dosya boyutu

Açıkçası 60 FPS kayıtta dosya boyutunun daha düşük olması bizi bir hayli şaşırttı. Bu durum GOM Cam'in 60 FPS videoları daha iyi sıkıştırdığını gösteriyor. Üstelik video kalitesi de tatmin edici seviyedeydi.

Eğer GOM Cam'i denemek isterseniz bu bağlantıyı kullanarak programın deneme sürümünü indirebilirsiniz:

GOM Cam'in deneme sürümündeki kısıtlama program ile kaydedilen videoların üst bölümüne GOM Cam logosunun yerleştirilmesi. Programın tam sürümünü satın aldığınızda bu logoyu kaldırabiliyorsunuz. Dilerseniz Gretech ile ortak olarak düzenlediğimiz kampanyaya katılarak 20 adet GOM Cam lisans anahtarından birini kazanabilirsiniz:

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