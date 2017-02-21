Nostalji Seyahati: HMD'nin Geri Getirebileceği 5 İkonik Nokia Modeli

Nokia’nın akıbeti ile ilgili sizlerle birçok haber paylaştık. HMD’nin bayrağı devralışından sonra, Çin’de piyasaya sürülen yeni Nokia 6’ya ve 3310’nun nasıl geri dönebileceğine değinmiştik. Namı diğer tank, 3310’un yeni hali için gözler 26 Şubat’ta Barselona’da gerçekleşecek MWC 2017 etkinliğine çevrildi.

“Bir dönem telefon pazarının kralı Nokia’nın efsane olmuş telefonları, bir nostalji dalgasıyla geri mi dönecek?” demeden geçemiyor insan. Biz de eğer HMD Global bu nostaljik akıma kapılırsa, 3310’dan sonra geri getirebileceği bir kaç ikon Nokia modelini sizler için listeledik.

Nokia N93i

2007’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülen, Symbian işletim sistemine sahip, SMS, MMS ve e-posta özelliği bulunan model, 3.15 megapiksel afili bir kameraya sahipti. Telefonun en çok dikkat çeken özelliğiyse, kapağının istenildiği tarafa açılıp kapanabiliyor olması. Transformes filminde kötü bir robota dönüşmesiyle daha da ünlenen modelin, tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz:





N-Gage

Seneler önce Nokia, mobil oyun pazarı için Nintendo ile rekabet edebileceğini düşünüyordu. Bu uğurda üretilmiş N-Gage’ler, 2003’de piyasaya sürüldü. Nokia bu modelinde, taşınabilir bir oyun konsolu olarak da çalışabilen telefonun nasıl oluşturulacağını bilmediğini kanıtladı. Modelde, küçük oyun kartuşlarından birini değiştirmek için telefonun kapağını ve pilini çıkarmanız gerekiyordu. Üstelik, ürünü telefon olarak kullanmaya çalıştığınızda, komik bir görünüm söz konusuydu. Mikrofonu ve hoparlörü yan tarafa yerleştirilen N-Gage, internetin en eski memelerinden birine sebep oldu. ‘Sidetalking’ isimli, telefonla verilen poz dönemin ciddi fenomenlerinden oldu.

Nokia 8110

1996 yılında piyasaya giriş yapan telefon, kendi zamanına göre değerlendirildiğinde oldukça normal görünümlü kabul edilebilir. Biraz kavisli şekli nedeniyle "banana phone" (muz telefon) olarak adlandırılan model, 1999'da The Matrix'te yer alınca dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Özgün tasarım tarzına sahip ve 'kaydırıcı' form faktörünün ilk örneği olan 8110, Nokia'nın üst düzey 8000 telefon serisinin ilkiydi. Sürgülü kapak, cepte taşındığında tuş takımını korurken, kapağın kaydırılması işlemi, gelen aramayı da yanıtlıyordu. Kapağın bir diğer işlevi, açıldığında mikrofonu ağza yakınlaştırmasıydı.

Nokia 808 PureView / Nokia Lumia 1020

2012'de piyasaya çıkan Nokia 808 PureView, şirketin son Symbian akıllı telefonu. Bununla birlikte, 41.3MP PureView arka kamerasıyla, 2017'de bile en yüksek çözünürlüklü sensöre sahip akıllı telefon rekorunu elinde tutuyor. Dönemin en kaliteli fotoğraflarına imza atan akıllı telefonun üretimi, Nokia'nın Symbian işletim sisteminden vazgeçmesi ile durduruldu.

Daha sonra 2013'te Nokia Lumia 1020, Windows Phone 8 ile piyasaya sürüldü. Modelde, 41 MP ‘lık kamera özelliği ve Windows 8 yazılımı birleştirildi. Nokia, Microsoft ve ABD'li telsiz operatörü AT&T’nin, modelin tanıtımına harcadıkları büyük çabaya rağmen, her iki telefon da başarıyı yakalayamadı.

HMD, bu iki telefonda yakaladığı 41 MP’lik kamera özelliğini geri getirir ve Android işletim sistemiyle birleştirirse, fotoğraf makinesi piyasasını alt üst edebilir.