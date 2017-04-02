Nisan 2017'de Çıkacak Oyunlar

Bahar aylarına yavaş yavaş girdiğimiz şu günlerde ortalık canlanırken, oyun şirketleri biraz olsun yavaşlamış gibi görünüyorlar. Yine de Outlast 2 gibi Persona 5 gibi bomba yapımlar nisan ayında bizleri bekliyorlar.

Bu ay az ama öz oyunun çıkacağını şimdiden söylemek gerekiyor. Yılın oyunlarından bir tanesi olmaya aday olan Outlast 2 şimdiden ufukta görünmüşken, Persona 5 gibi eski oyuncuların yüzünü güldüren oyunlar da yine bu ay içerisinde bizlerle buluşuyor.

Nisan ayı sadece bununla da kalmayıp bizlere neredeyse her platform için başarılı bir oyun sunmayı hedefliyor. Hazırsanız önümüzdeki 30 gün boyunca hangi oyunların oyun gündemini meşgul edeceğini birlikte görelim.

Persona 5 - 4 Nisan

Playstation 3 ve Playstation 4 için geliştirilen bu oyun, çok uzun süredir oyun dünyasının içerisinde olan Persona serisinin devamı niteliğinde olacak. Günümüz Japonya'sında geçen ve bir grup liseli gencin yaşadıklarını konu alan RPG türündeki Persona oyunlarının sonucusu da benzer bir temayla çıkacak ve eski yıllardaki oynanış temellerini içerisinde barındırarak, bizlere modern bir Persona deneyimi yaşatacak.

BulletStorm: Full Clip Edition - 7 Nisan

PC, PS4 ve Xbox One platformları için çıkacak olan bu oyun, 2011 yılında çıkan ilk BulletStorm'un yenilenmiş hali. Geçtiğimiz eylül ayında Epic Games'ten ayrılarak tamamen bağımsız bir stüdyo haline gelen People Can Fly tarafından geliştirilen remaster projesi, Duke Nukem içeren bölümleriyle dikkatleri çekiyor.

Yooka-Laylee - 11 Nisan

Daha önce Banjo-Kazooie oynadıysanız, dört gözle beklemeniz gereken bağımsız yapımların başında Yooka-Laylee geliyor. Eski oyunun yapımcıları tarafından geliştirilen ve Banjo temasını tamamen koruyan oyun, 7 Nisan'da PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek. Bununla birlikte oyun daha ilk gününden Linux ve macOS üzerinden de oynanabilecek. Yaşadığı bir seri ertelemenin ardından oyunun artık çıkmaya çok yaklaşmış olması oldukça güzel.

Full Throttle Remastered - 18 Nisan

Yine bir başka oyun daha eskilerden çıkarak tekrar karşımıza geliyor. 1995 yılında DoubleFine tarafından geliştirilen Full Throttle, 2040 yılında geçiyordu. O yıllarda artık motorsikletlerin de yer çekimine karşı koyan parçaları bulunuyordu; ancak Corley Motors, hala eski tip motorlar üretmeye devam ediyordu. Bütün hikayemizde bunun etrafında başlıyor ve dallanıp budaklanıyordu. PC, PS Vita ve PS4 için piyasaya çıkacak olan oyun, eski tür macera oyunlarını merak edenler için birebir.

Outlast 2 - 25 Nisan

İlk oyunu 2013 yılında bilgisayar platformu için piyasaya sürülen Outlast, korku oyunları arasında bir anda yükselmiş ve en beğenilen oyunlar arasında girmeyi başarmıştı. Bu başarının hemen ardından harekete geçen yapımcı stüdyo Red Barrels, Outlast 2'yi duyurmuştu. Jane Doe isimli hamile bir kadının ölümünü araştırmak için Arizona bölgesine giden iki gazeteci Blake Langermann ve onun eşi Lynn'ın yaşadıklarını konu alacak olan Outlast 2, sonunda oyuncularla buluşacak. PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek olan oyun, yine bizleri iliklerimize kadar korkutacak.

Sniper: Ghost Warrior 3 - 25 Nisan

Sniper oyunlarını sevenler için çok kısa bir süre önce Sniper Elite III çıkmıştı. CI Games tarafından geliştirilen Sniper Ghost Warrior serisinin yeni oyunu da bu ay içerisinde PC, PS4 ve Xbox One platformları için piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Hemen yukarıdaki oynanış videosunu izleyerek, oyuna dair ayrıntılı bilgileri alabilirsiniz.

Syberia 3 - 25 Nisan

Microïds tarafından geliştirilen serinin üçüncü oyunu Syberia 3, ay sonunda PC, PS4 ve Xbox One platformları için piyasaya çıkmış olacak. Surreal bir stemapunk evrende geçen Syberia serisi, macera oyunları arasında kendisine yer edinmiş yapımların başında geliyor. Bir önceki oyunlarını oynayanların birçoğunun aklında yer eden Syberia oyunları, eski oyunların senaristinin ellerinden çıkan yeni hikayesiyle geri dönüyor.

İndir Syberia 3 Point & Click Macera Oyunu

Little Nightmares - 28 Nisan

Playstation'a özel olarak çıkan LittleBigPlanet serisinin geliştiricisi İsveçli oyun oyun stüdyosu Tarsier Studios tarafından geliştirilen Little Nightmares, son zamanların en dikakt çeken bağımsız oyunlarından bir tanesi. Karakter seçimlerine dayalı bir ilerleyişi olan ve korku ögeleriyle bezeli bu yapım, çıkmasından sonra da adından söz ettirecek gibi görünüyor.

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