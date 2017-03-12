Nagazaki'de Kullanılan Atom Bombası İstanbul'a Atılsaydı Ne Olurdu?

İlk atom bombası, ABD'nin 9 Ağustos 1945'te Japonya'nın Nagazaki kentine attığı en güçlü nükleer bomba olarak tarihe geçmişti. Ancak 75 bin kişinin ölümüne yol açan bu saldırı, ilk atom bombası saldırısı değildi. ABD 6 Ağustos 1945 tarihinde ilk bombadan birkaç gün önce, daha küçük çaplı bir nükleer bomba da Hiroşima'ya atmıştı. Bu bombanın da yaklaşık 135 bin kişiyi öldürdüğü ve tüm kenti dümdüz ettiğini biliyoruz. Peki, günümüzde nükleer bombaların durumu ne, etrafımızda na kadar atom bombası var biliyomuyuz? İşte size konuyla ilgili, rahatsız edici küçük bir araştırma yaptık.

İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan bu bombalar o günden bu güne çok daha yıkıcı oldular. Yüzeysel etkileri kilometrelerce arttı ve doğal olarak can ve mal kayı da buna paralel olarak ürkütücü boyutlara ulaştı. Savaş teknolojilerinin yıkım gücünü grafiklerle ve tarihi gerçeklerle gözler önüne süren aşağıdaki video tüylerinizi diken diken edecek.

Nükleer bombaların yakın tarihi

1945 yılının başlarında New Mexico çölünde ilk denene nükleer bombadan bu yana tüm dünyada 2.475 nükleer test gerçekleştirildi. Bunlardan 1.132'sini ABD, geri kalan 981'ini de eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti gerçekleştirdi. Bu denemelerden sadece iki tanesi ABD tarafından Nagazaki ve Hiroşima'da canlı hedefler üzerinde kullanıldı. Ancak inanın bu her iki bomba da bugünün modern bombalarıyla karşılaştırıldığında etki açısından çok sönük kalıyorlar.

Eski ve yeni nükleer bombaların güçlerini aşağıdaki videodan öğrenebilirsiniz

Hiroşima'daki nükleer bomba binlerce metre yüksekliğinde bir infilak mantarı oluştururken, 15 kilotonluk bir dinamitin patlamasıyla doğru orantılıydı (1 kiloton=1.000 dinamit). Nagasaki'ye atılan bomba ise 21 kilotonluk etki alanıyla daha büyük bir bombaydı.

Ancak ABD cephaneliklerinde bunlardan çok daha büyük bir nükleer bombalar da mevcut. Örneğin, B38 ilk iki bombadan çok daha güçlü ve 1.2 megatonluk bir etkiye sahip. B38 Hiroşima'dan tam 80 kat güçlü bir bomba. Patlamanın çıkardığı mantar bulutu, Everest dağının neredeyse iki katı.

B38'in ardından ABD, Castle Bravo nükleer bombasını test etti. Bu bomba B382'in 15 katı gücündeydi (15 megaton) Hiroşima'ya atılan bombadan tam bin defa daha güçlüydü.

Sağımız solumuz nükleer bomba

Ancak her şey burada bitmedi. 1961 yılında Sovyet Ordusu insanlık tarihinin görüp görebileceği en büyük bombayı test etti. Rusların Tsar nükleer bombası, Rusya'nın en kuzeyinde bulunan Arktik Denizi'nde Novaya Zemlya adasında denendi. 50 megatonluk bu bomba 50 megaton gücünde ve Hiroşim'daki ilk nükleer bombanın tam 3.333 katı gücündeydi. Deneme esnasında Norveç ve Finlanadiya'da tüm evlerin camları kırılırken bombanın şok dalgaları dünyada tam üç tur attılar.

Rusya'nın bu deneyden sonra yıllarca Tsar bombasının iki katı gücünde bir bomba daha projelendirdiği konuşuldu. Bu da 100 megatonluk bir bomba anlamına geliyordu ve Hiromidan 6.666 kez güçlü olduğu iddia ediliyordu. Zaten bu dedikodular, Rusya ve ABD arasında nükleer bombaların sökülüp kaldırılması ve atıl durumda kalmasını öngören anlaşmanın da önünü açtı. Nükleer bir bombayla başlayan iki ülke arasındaki bu atomik yarış, yine bir nükleer bombayla son buldu (?). Ancak bu dünya uygarlığını güvenli kılmıyor.

Dünyada kaç tane atom bombası var?

Bugün silah depolarında Dünya'yı defalarca yok edecek kadar nükleer bomba var. Tam sayısı 15.600 olarak telaffuz ediliyor ve bu bombalara sadece 9 ülke sahip. Bu silahların yüzde 92'sini ABD ve Rusya kontrol ediyor. (Tam rakam vermek gerekirse 7.300 adet Rusya- 6.790 adet ABD) Fransa, Çin, İngiltere, Pakistan, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore nükleer cephaneliğin yüzde 8'ini ellerinde tutuyorlar.

Nagazaki Bombasının İstanbul'a Etkisi

Aşağıda nükleer bombaların etkilerini ne olabileceği hakkında kesin bilgiler edinebileceğiniz http://nuclearsecrecy.com/nukemap/ sitesiyle sizi baş başa bırakıyoruz. Google Maps mantığında hazırlanmış bu sitede; sağ menüden bir ülke ya da şehir merkezi seçebilir, patlamanın kiloton cinsinden etkisini girebilir, bombayı havadan mı yüzeysel mi atabileceğinizi seçerek kırmızı tuşa basarak patlamanın ektisini ölçebilirsiniz. Aşağıdaki resim düşük etkili Nagazaki (FatBoy) atom bombasının İstanbul'a atılmış olabilmesi olasılığında neler olabileğini gözler önüne sürüyor.

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