MWC 2017 (Mobil Dünya Kongresi) Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

MWC 2017, (Mobil Dünya Kongresi) 27 Şubat – 2 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Mobil platformu yakından takip eden kullanıcılar, etkinliğin başlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Barcelona’da gerçekleşecek Mobile World Congress 2017 (#MWC 17) etkinliğinde yepyeni akıllı telefonlar, tablet ve akıllı saatler, AR ve VR ürünleriyle tanışacağız. LG, Samsung, Sony, Nokia, Huawei ve diğer firmalardan beklentilerimizi bu blogda topladık.

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2017 Ne Zaman?

Mobil iletişim sektörüne yön veren şirketlerin bir araya geldiği, dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan Mobil Dünya Kongresi ya da kısa adıyla MWC, her sene olduğu gibi 2017’de de Barcelona’da ziyaretçilerine kapısını açacak. Mobil dünyaya adım atacak yenilikçi ürünlere ilgi duyan kişilerin akınına uğrayan etkinlik, 27 Şubat’ta başlayacak 2 Mart’a kadar devam edecek. 14 km fiber optik kablo, 52 km Ethernet kablosu ve 1200 WiFi noktası bulunduran devasa bir alanda (Fira Gran Via) gerçekleşecek etkinlik.

Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Tanıtılacak Telefonlar:

MWC 2017 LG

Geçtiğimiz sene modüler yapıda modelle karşımıza çıkan LG, G6’da kullanıcıların eleştiri yağmuruna tuttuğu tasarım diline son verecek. LG G6 ile eski günleri geride bırakmak isteyen şirketin amiral gemisine dair hem tasarımı yansıtan görüntülerini hem de teknik özelliklerini (öne çıkan, dikkat çekecek özellikler dahil) haftalardır görüyoruz. En son LG’nin kendisinden bir tanıtım videosu dahi gördük. Büyük ekranına rağmen harika tutuş sunacak ekranla gelmesi beklenen LG G6 hakkında yazdığımız haberlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

LG G6'nın Su Geçirmezlik Özelliği Tanıtıldı

LG G6 Geniş Açılı İki Kameraya Sahip Olacak

LG G6'nın En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı

LG G6'nın Yeni Kullanıcı Arayüzü ile Tanışın

MWC 2017 Samsung

Galaxy Note 7 faciasından sonra güvenlik noktasında çalışmaları hızlandıran Samsung’un bir sonraki amiral gemisi olacağı söylenen Samsung Galaxy S8’in Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılmayacağı resmi olarak belli oldu. Belki cihazı görebiliriz ancak tanıtılmayacak. Samsung’dan yetkili isim Koh Dong-jin’in de buna onay verdiğini, lansman tarihinin 29 Mart, satış tarihinin de 21 Nisan olarak planlandığını ekleyelim. Peki, Samsung Mobil Dünya Kongresi’ni boş mu geçecek? MWC 2017’de Samsung’dan iPad Pro ile eş değerde yeni bir tablet (muhtemel ismi Galaxy Tab S3) görebiliriz. Tabletin beklenen teknik özellikleri; SM T825 model numarasıyla görüntülenen tabletin WiFi ve LTE bağlantısına, 4 GB RAM’e, ön tarafında parmak izi sensörüne, USB Type-C portuna sahip olması ve Android 7.0 Nougat ile gelmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın Fiyatı ve Renk Seçenekleri Belli Oldu

Samsung Galaxy S8'in Pillerini Sony Üretecek

Samsung Galaxy S8'in Muhteşem Tasarımları Ortaya Çıktı!

Samsung, Galaxy S8'de Yapay Zeka Asistanı Olacağı Kesinleşti

MWC 2017 Sony

Söylentiler doğru çıkarsa Sony, MWC 2017 etkinliğinde şov yapan tek büyük firma olacak. İkisi üst sınıf olacağı (G3112 ve G3121 model numaralı) tahmin edilen beş akıllı telefon tanıtacağı konuşuluyor. Tanıtılacak cihaz isimlerini tahmin etmek güç ancak yeni Sony telefonların Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile gelmesi kuvvetle muhtemel. Sızıntılardan gidecek olursak 5.5 inç 4K çözünürlük sunan ekran da etkileyici olacaktır. Yazılım güncellemelerini hızlı şekilde kullanıcılarına sunarak gönüllerini alan Sony’nin amiral gemisi telefonunu bu etkinlikte tanıtmayabileceği de konuşulanlar arasında.

Sony Pikachu'nun Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

2017 Sony Xperia XA2'nin Görüntüleri Sızdırıldı

Sony, MWC 2017'de 4K Akıllı Telefon Tanıtabilir

Sony Yeni Bir Premium Telefon Üzerinde Çalışıyor Olabilir

MWC 2017 HTC

Son olarak U serisi akıllı telefonlarını HTC U Ultra ve U Play’i tanıtan Tayvanlı şirket, Mobil Dünya Kongresi’nde beklenen amiral gemisi HTC 11’i tanıtmayabilir. Dünya genelinde eş zamanlı olarak izlenebilecek özel bir etkinlikte cihazın tanıtılacağını bekliyor herkes. HTC, MWC 2017’yi elbette boş geçirmeyecek; yeni bir telefon göreceğiz şirketten ancak üst seviye donanıma sahip olmayacaktır. Unutmadan, HTC 11’in donanımına ilişkin son sızıntıları da paylaşalım. Snapdragon 835 işlemci, 8 GB RAM, QHD çözünürlüklü kavisli ekran, 3700 mAh batarya, 256 GB depolama alanı… Tabii ki beklentiler her zaman tutmayabiliyor. Umarız, HTC bizi şaşırtır.

HTC One X10 Görüntüleri Sızdırıldı

HTC, Mobil Cihazlar İçin Sanal Gerçeklik Gözlüğü Geliştiriyor

HTC 11'in Teknik Özellikleri Sızdı Ancak Veriler Sahte Olabilir

HTC, Snapdragon 835'e Geçiş Yapabilir

MWC 2017 Huawei

Çin’de olduğu kadar küresel olarak da kendini gösteren, Türkiye’deki kullanıcıların ilgi odağı Huawei, MWC 2017 etkinliğinde yeni amiral gemisi telefonunu tanıtacak. Etkinlik öncesi gönderilen davette yeni üst seviye telefon tanıtacaklarının sözünü veren şirketin yeni telefonun ismi Huawei P10 olacak ki Huawei marka telefonları takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Huawei P10 beklenen teknik özellikleri ise şöyle; 5.2 inç Full HD çözünürlüklü düz ekran, Kirin 960 işlemci, kamera tarafında Leica çift 12 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel selfie kamerası. Cihazın 4 GB RAM 32 GB depolama alanı, 4 GB RAM 64 GB depolama alanı ve 6 GB RAM 128 GB depolama alanı sunan modeli olacağı söyleniyor.

Huawei P10 ve P10 Plus Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Huawei P10, MWC 2017'de Tanıtılacak

Huawei Watch 2'nin MWC 2017'de Tanıtılacağı Kesinleşti

Huawei, Siri'yi Alt Edebilecek Bir Sesli Asistan Geliştiriyor

MWC 2017 Nokia

Şu sıralar gelmiş geçmiş en sağlam, dayanıklı, uzun pil ömrü sunan telefon olarak tarihe geçen Nokia 3310’un yenilenmiş sürümünün çıkacağı veya yeniden pazara sunulacağı gündemde. Dünya genelinde azımsanmayacak hayran kitlesine sahip şirketin yepyeni telefonlarını da görebiliriz. Supreme kod adlı Nokia 8, Nokia D1C veya bambaşka isimde bir cihaz karşımıza çıkabilir. Söylentiler doğru çıkarsa MWC 2017 etkinliğine damga vuran isimlerden biri de Nokia olacaktır.

Nokia 3 Renk Seçenekleri ve Konsept Tasarımı Ortaya Çıktı

Yenilenen Nokia 3310 Böyle Geri Dönebilir

Müjde, Nokia 3310 Efsanesi Geri Dönebilir!

Nokia N Serisi Yeniden Hayatımıza Girebilir

MWC 2017 BlackBerry

Bir döneme damgasını vuran isimlerden BlackBerry, Mobil Dünya Kongresi’nde yeni telefonları “BlackBerry Mercury”i tanıtacaklarını resmi olarak Twitter üzerinden açıkladı. BlackBerry’nin Android işletim sistemli yeni akıllı telefonunu merak ediyorsanız YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak etkinliği kaçırmayın diyoruz.

BlackBerry Mercury Tanıtım Tarihi Açıklandı

BlackBerry'nin Yeni Telefonunu Aslında BlackBerry Yapmadı

BlackBerry'nin Küresel Telefon Pazarındaki Payı Yüzde 'Sıfır'

Tarihte Bugün: BlackBerry Tanıtıldı



Elbette Mobil Dünya Kongresi 2017 etkinliğine katılacak isimler bunlarla sınırlı değil. ZTE, Motorola, Asus ve daha nice firma yeni ürünlerini görücüye çıkaracak. Ürün demişken, MWC’de katlanabilir telefonlar, dayanıklı bataryalar, Android Wear 2.0’lı yeni akıllı saatler, 5G ve daha pek çok şey göreceğiz. #MWC 2017 etkinliğinde olan biteni her zaman olduğu gibi Tamindir ekibi olarak sizlerle sıcağı sıcağına paylaşıyor olacağız. Unutmadan bizi YouTube kanalımızdan takip ederek en yeni cihazların incelemelerini izleyebilirsiniz.