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Mutlaka Kullanmanız Gereken 5 Windows Sistem Bakım Uygulaması

Yazılım

- 11.01.2017 -
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Mutlaka Kullanmanız Gereken 5 Windows Bakım Uygulaması

Bilgisayarınıza iyi davranırsanız sizi yıllarca idare edebileceğinden şüpheniz olmasın.  Ama eğer sistem bakımlarını aksatıyorsanız zaman içinde işletim sisteminizin hantal bir kod yığınıyla uğraşıyor olmasına da zemin hazırlamış oluyorsunuz.

Sistem bakımı yapmak için güvenilir yazılımlara ihtiyacınız var. Güvenilir ve test edilmiş ürünleri araştırmak ve bulmak da artık o kadar sıkıntılı bir durum değil. Bunun için birçok blog yazısı ve tavsiye makalesi bulabilirsiniz. Hatta siz çok vakit kaybetmeyenseniz diye bir yazıda biz hazırladık. İşte gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz en çok tavsiye edilen 5 sistem bakım aracı.

1-Disk alanı analizi

Bir disk kullanım istatistik gösterme aracı olan WinDirStat. Disklerinizin kullanımını göstermesinin yanında gereksiz dosyaları sisteminizden temizlemek için de kullanılabilir. Üstelik kullanmak için çok da eksper bilgiye sahip olmanız da gerekmiyor. Tüm işlem ağacını okuyarak hangi uygulamaların Windows Explorer üzerinde işlem yaptığını ve ne kadar işlem gördüklerini bu küçük yazılım ile görebilir ve ne kadar kaynak kullandığını izleyerek hakkında işlemler yapabilirsiniz.

WinDirStat

Kolay okunabilir grafiksel tablolar ile kullanımları sunan WinDirStat ile bilgisayarınız hakkında çok daha fazla bilgi edinebilmeniz de mümkün.

İndir631 KB
WinDirStat
WinDirStat Disk Kullanımı Görüntüleme ve Temizleme Aracı

2-Dosya temizleme ve sistem eniyileme

En bilindik sistem iyileştirme araçlarından biri olan CCleaner artık işini en iyi yapan sistem bakım araçlarından biri olarak biliniyor. Bu mertebeye de kararlı bir yazılım olmasına bağlayabiliriz.

CCleaner

Program yardımıyla bilgisayarınız üzerinde yer alan gereksiz dosyaları silerek veya kayıt defteri üzerinde yer alan hataları onararak, sisteminizi çok daha kararlı ve yüksek performanslı bir hale getirebilirsiniz. Sistem temizliği konusunda dünya üzerinde en çok tercih edilen yazılımlardan bir tanesi olan CCleaner, içerisinde bilgisayar hızlandırma için gerekli olan en temel araçları barındırıyor. Ücretsiz sürümü kısıtlı da olsa ev bilgisayarları için yeterli bir performans sözü verirken, ücretli olan sürümü daha farklı özelliklerle tam bir bakım sağlayabiliyor.

İndir8.4 MB
CCleaner
CCleaner Sistem Bakım, Temizleme ve Optimizasyonu

3-Programları hiçbir iz bırakamadan kaldırın

Bir çok program kaldırma yani "unistaller" uygulaması, kaldırdıkları programların çapaklarını PC’lerde köşede beride bırakarak gereksiz bir kod yığını bırakabiliyor. İnatçı ve tam olarak silinmeyen programlar için kuvvetli kaldırma desteği bulunan GeekUninstaller, yararlı bir yazılım olarak dikkat çekiyor.

Geek uninstaller

Kurulum gerektirmediği için her an yanınızda bir USB bellek veya taşınabilir disk içerisinde taşıyabileceğiniz GeekUninstaller'ı her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Programın bir diğer güzel yanı ise çoklu dil desteğine sahip olması ve Türkçe de bu dillerden birisi.

İndir2.5 MB
GeekUninstaller
GeekUninstaller Ücretsiz Program Kaldırma Uygulaması

4-Kötücül yazılımları tarayın ve yok edin

Malwarebytes Anti-Malware programı, uzun yıllardır PC sahipleri tarafından tercih edilen kaliteli ve hızlı malware temizleme araçları arasında yer aldı. Bilgisayarlara bulaşabilen malware ve adware tehditlerini olabildiğince hızlı bir şekilde ortadan kaldırma yeteneğine sahip olan Malwarebytes Anti-Malware, ücretsiz olarak sunuluyor ve çok kolay kullanılır bir arayüzle birlikte geliyor.

malware

İndir20.5 MB
Malwarebytes Anti-Malware
Malwarebytes Anti-Malware Zararlı Yazılım Temizleme Programı

5-Derinlemesine işletim sistemi bakımı

Bilgisayarınızın içinde ne olduğunu merak ediyorsanız, tornivadıyı bir kenara bırakın ve buraya gelin. Tüm PC bileşenlerine ait bilgilere kolaylıkla ulaşabileceğiniz ücretsiz bir sistem bilgisi gösterme programı olan Speccy, derinlemesine analiz imkanı verebiliyor.  Bu ücretsiz program sade ve basit bir arayüz üzerinden bilgisayara ait donanım, yazılım bilgilerini ve sıcaklık, çalışma hızı gibi anlık sistem bilgilerini size düzenli bir şekilde raporluyor.

İndir6 MB
Speccy
Speccy Sistem Bilgisi Öğrenme Programı

Speccy

İndir20 MB
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Konular: Yazılım Listeler

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 11.01.2017

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