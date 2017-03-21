Mobil Veri Kullanımını Azaltmak için Kullanabileceğiniz En İyi 5 Android Uygulaması

İnternette gezinme, video izleme, sosyal medya hesaplarını kontrol etme derken mobil veri paketimizin büyük bir kısmını harcamış oluyoruz. Sınırsız bir mobil veri paketine sahipseniz şanslısınız, fakat daha düşük planlı bir pakete sahipseniz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Biz de bunu düşünerek hazırladığımız bu listemizde, mobil veri kullanımını azaltmak için kullanabileceğiniz en iyi 5 Android uygulamasını sıraladık.

Opera Max

Opera Max uygulaması, internette gezinirken mobil veri paketinizi aşmamanız için veri aktarımını yüzde 50’ye kadar düşürmeyi başaran bir uygulama. Videolar, resimler ve fotoğraflar sıkıştırılıyor ve dolayısıyla dosya boyutları da küçüldüğünden size daha fazla internete erişim imkanı sunuluyor. Bunun yanında, kablosuz ağdan koptuğunuz anda devre girebilmesi ve kotanızı en çok harcayan uygulamaları da göstermesiyle öne çıkan uygulamayı mutlaka denemelisiniz.

Opera Tarayıcı ve Opera Mini

Opera Tarayıcı, Turbo adı verilen bir veri saklama özelliğine sahip ve bu sayede resimler ve videolar da dahil olmak üzere web sayfalarındaki tüm içeriği sıkıştırabiliyor. Chromium tabanlı olan tarayıcı, sayfaları Chrome tarayıcısı gibi işliyor fakat birkaç özellik ile Chrome tarayıcısından ayrılıyor. Opera Turbo, web sayfalarındaki içeriği yüzde 50’ye kadar sıkıştırabiliyor ve bu sayede paketinizi aşmadan daha fazla internet kullanabiliyorsunuz.

Veri sıkıştırma özelliğine sahip bir tarayıcıyı mobil internet paketiniz aktif durumdayken kullanabilirsiniz. Kablosuz ağa bağlandığınızda normal tarayıcınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Facebook Lite

Pek çok kişi Facebook’un resmi uygulamasını kullanmaya devam ediyor. Hatta, birçoğunun Facebook Lite uygulamasından haberi bile yok. Hatırlarsanız, bundan birkaç yıl önce 0.facebook.com adresi devreye sokulmuştu ve medya içerikleri olmayan bir Facebook sürümü kullanılabiliyordu. Facebook Lite uygulaması da mobil veri paketini aşmak istemeyenlerin mutlaka kullanması gerektiğini düşündüğüm ve hem pil hem de kotanızda tasarruf edebileceğiniz bir Facebook uygulaması.

Bunların dışında, düşük donanımlı bir cihazınız varsa Facebook Lite uygulaması ile daha performanslı bir şekilde Facebook’a bağlanabileceğinizi de bilmenizde fayda var.

NetGuard

Android işletim sistemi ayarlarında Veri Tasarrufu bölümünü kullanarak, mobil veri sınırı ayarlayabiliyor ve bu sınıra geldiğinizde internet bağlantınızı kesebiliyorsunuz. Ancak bu yöntem, yalnızca arka plan verilerinin kullanılmasını önlemek ve mobil veriyi kısıtlamak için kullanılıyor. Daha iyi bir seçenek arayanlar için NetGuard uygulamasını kullanmak gerçekten etkili bir çözüm olacaktır.

NetGuard uygulaması, hangi uygulamaların internete ne zaman erişebileceği konusunda tam anlamıyla kontrol sahibi olmanızı sağlıyor. Her uygulama için mobil ve Wi-Fi izni vermeniz veya iptal etmeniz gereken uygulamada, erişim iznini her zaman veya yalnızca uygulamayı kullandığınız zamanlarda olacak şekilde de ayarlayabiliyorsunuz.

Özellikle haber ve hava durumu uygulamaları gibi otomatik olarak arka planda çalışan uygulamaların senkronizasyonunu durdurma konusunda etkili olan NetGuard, mutlaka denemeniz gereken uygulamalardan biri.

İndir NetGuard Android Android için Güvenlik Duvarı Uygulaması

My Data Manager

My Data Manager, Android cihazınızın veri kullanımının tüm detaylarını inceleyebileceğiniz bir uygulama. Yüklediğiniz uygulamaların veri kullanımı, veri kullanımı için alarm ve hatırlatıcı ekleme, cihazınızdaki tüm veri tüketimini takip etme gibi özelliklere sahip olan My Data Manager, normalden daha fazla veri tüketen uygulamaları da tespit edebiliyor.

Diğer Yöntemler

Mobil veri planınızı daha doğru bir şekilde kullanabilmek için kullanabileceğiniz farklı yöntemler de mevcut. Bunları listeleyecek olursak;

İnternette gezinirken tüm verileri sıkıştırmak için Chrome’da Veri Koruma özelliğini açın,

özelliğini açın, Spotify gibi uygulamaları çevrimdışı modda çalışacak şekilde ayarlayın,

Ücretsiz kullandığınız bir uygulama reklamsız bir sürüme ücretli bir güncelleme sunuyorsa satın almayı düşünün. İnternet bağlantısı gerektirmeyen uygulamalar daha az pil ve veri tüketiyor,

Listemizde sunduğumuz araçları kullanarak, mobil veri planınızı daha doğru bir şekilde yönetebilirsiniz.

Peki siz mobil veri kullanımını azaltmak için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Bu listedekilere ek olarak, daha etkili olduğunu düşündüğünüz bir yöntem varsa bizlerle yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.

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