Mobil İmza Nedir, Nasıl Alınır?

İnsanlığın çok eski dönemlerinden itibaren imza kavramının olduğunu bilmekteyiz. Günümüz dünyasında yapılan işlemlere tasdik ve resmiyet kazandıran imza kavramı, gelişen teknolojiyle artık dijital bir öge haline dönüştü. Islak imza yerine geçen ve işlemlerimizi kısa mesaj olarak olarak gelen şifreyle tamamlayabileceğimiz mobil imza konusunda en çok merak edilenleri yazımızda bulacaksınız.

Mobil İmza Ne İşe Yarar, Nasıl Çalışır?

Bilindiği üzere mevzuatımıza göre bir belgenin geçerliliği için mutlak surette ıslak imza olması gerekiyor. Haliyle bu durum imza atmak için bir ulaşım ve zaman külfetine sebebiyet verdiği gibi sahte imza gibi faktörler ise ciddi bir güvenlik sorununa sebep oluyor.

GSM operatörleri vasıtasıyla sunulan mobil imza ile onaylamak istediğimiz döküman için cebimize bir şifre geliyor ve bu şifreyle saniyeler içinde mekandan bağımsız evrakımızı imzalamış oluyoruz!

Mobil İmza Nasıl Alınır?

Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom (Avea) hattımızın olması gerekiyor. Her üç operatörün başvuru kıstaslarını ve mobil imza ücretlerini beraber inceleyelim. Yazımızın bu satırında biraz yüzünüz düşmüş olabilir. Evet, mobil imza ücreti mukabilinde sunulan bir hizmet ama fiyatlar öyle çok abartılı değil. Bu teknoloji GSM operatörleri aracılığıyla sunulduğu içinhattımızın olması gerekiyor. Her üç operatörün başvuru kıstaslarını ve mobil imza ücretlerini beraber inceleyelim. Yazımızın bu satırında biraz yüzünüz düşmüş olabilir. Evet, mobil imza ücreti mukabilinde sunulan bir hizmet ama fiyatlar öyle çok abartılı değil.

Turkcell: Öncelikle anlaşmalı bankaların internet şubesi veya Türkcell Müşteri Hizmetlerini arayarak ön başvuru yapmamız isteniyor. Ardından belirlenen bir gün ve tarihte ehliyet, kimlik gibi belgelerimizi yanımıza alıp Türkcell İletişim Merkezlerine gidip ilgili hizmet taahhütnamesini onaylayarak mobil imza hizmetini başlatabiliriz.

Türkcell bu hizmet için aylık 6 TL ücret talep ediyor.

Türk Telekom: Size en yakın Türk Telekom bayisine kimlik belgenizle gitmeniz yeterli. Bir defaya mahsus 4 TL işlem ücreti ve 8 TL sim kart ücreti alan Türk Telekom bu hizmeti müşterilerine aylık 4.85 TL'ye sunuyor.