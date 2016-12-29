Logitech G930 7.1 Surround Kablosuz Kulaklık İncelemesi

Eğer kendinize kaliteli bir oyuncu kulaklığı almayı düşünüyorsanız bir kablosuz kulaklık modeline bakmayı tercih edebilirsiniz. Logitech G930 hem kablosuz olmasıyla hem de surround ses desteğine sahip olmasıyla dikkatinizi çekecektir. Logitech G930 7.1 kulaklık standart oyuncu kulaklıklarından farklı olabilmek adına Dolby Surround desteği ile birlikte geliyor ve WiFi üzerinden kablosuz olarak kullanılabiliyor. Kulaklığın çevresel ses deneyimi yaşatması ve kullanıcıları kablo derdinden kurtararak size hareket özgürlüğü kazandırması oyunlar için faydalı olarak değerlendirilebilecek özellikler.

Ülkemizde bir hayli yüksek satış fiyatına sahip olan bu kulaklığı satın almayı düşünüyorsanız ince eleyip sık dokumanızda fayda var. Bu inceleme yazımızda da Logitech G930 kulaklığı detaylı olarak değerlendirecek, kutu içeriğine, genel özelliklerine, malzeme kalitesine, ses kalitesine ve surround deneyimine değineceğiz.

İnceleme yazımızı teknik detaylar yerine daha çok kullanım tecrübesi üzerine yoğunlaştıracağız. Yani "Bu kulaklığı satın aldığımda nasıl bir deneyim ile karşılaşacağım?" sorusunun cevabını vermeye çalışacağız.

İncelememize ilk olarak kulaklığın kutu içeriği ve genel özellikleriyle başlıyoruz:

Logitech G930 Kutu İçeriği ve Genel Özellikleri

Logitech G930, sade bir kutu içeriğiyle gelmekte. Kutunun içerisinden kulaklığın kendisi, kablosuz olarak çalışmasını sağlayacak USB WiFi aparatı (aynı zamanda kulaklığın kendi ses kartı), kulaklığı şarj etmenizi sağlayacak masa ünitesi ve kullanım kılavuzu çıkmakta. Kutu içeriğinde kulaklığın bilgisayarınızda çalışmasına imkan tanıyacak sürücü dosyalarını içeren herhangi bir medya çıkmıyor. Bunun bir eksi puan olduğunu söyleyebiliriz. Logitech G930'un USB aparatını Windows 10'da bilgisayarınıza bağladığınızda Windows 10 bu aparatı tanıyarak kulaklığa ses gönderiyor; fakat kulaklığı surround olarak kullanabilmek için yine Logitech G930 sürücülerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Windows 10'dan önceki Windows 8, 7, Vista ve Windows XP işletim sistemlerinde ise USB aparatı bağladığınızda bu cihaz tanınmıyor ve kulaklığınız çalışmıyor. Bu nedenlerden ötürü Logitech G930'u kullanabilmek için sürücülerini internetten indirmeniz gerekiyor. Logitech bir kurulum medyasına kutu içeriğinde yer verebilirdi, özellikle bilgisayar üzerinde çok deneyimi olmayan kullanıcılar Logitech G930'u çalıştırmakta güçlük çekebilir. Logitech G930 sürücülerini bu bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz, işletim sisteminizle uyumlu sürücüleri seçmek için ana indirme tuşumuz altında yer alan "Diğer Seçenekler" bölümüne tıklayabilirsiniz:

Logitech G930, 7.1 kanal Dobly Surround desteğine sahip. Oyunun sunduğu çevresel ses deneyimini yazımızın ilerleyen bölümlerinde detaylı olarak inceleyeceğiz. Kablosuz çalışan kulaklık 2.4 GHz WiFi teknolojisi ile USB aparatına bağlanıyor.

Logitech G930 üzerinde çeşitli kontrol tuşları yer alıyor. Ses seviyesini ayarlamaya yarayan tekerin yanısıra kulaklığın surround özelliğini açıp kapatan, mikrofonu açıp kapatan, kulaklığı açıp kapatan tuşlar ve G fonksiyon tuşları kulaklık üzerinde bulunmakta. G tuşlarını Logitech G930'ün yukarıdan indirebileceğiniz sürücüsü yardımıyla yapılandırabiliyor, farklı fonksiyonları bu tuşlara atayabiliyorsunuz. Varsayılan ayarlarda bu tuşlar medya oynatıcıları kontrol etmenizi sağlıyor. Fakat dilediğimiz klavye tuşunu, tuş kombinasyonlarını, fare tuşunu, Windows kısayollarını ya da metin bloklarını bu fonksiyon tuşlarına atayabiliyorsunuz. Özellikle Discord ve Ventrillo gibi sesli grup sohbet araçlarında bu tuşların faydasını görebilirsiniz.

Logitech G930 ile birlikte gelen masa ünitesi hem kulaklığınızı şarj etmenizi mümkün kılacak hem de kulaklığınızın daha iyi kablosuz sinyal almasını sağlayacak bir araç olarak tasarlanmış. Bu aracın bir hayli kullanışlı olduğunu belirtmekte fayda var:

Temelde bir USB uzatma kablosu olan bu ünitenin üzerine Logitech G930'un USB aparatını oturtarak bilgisayarınızdan uzakta bir noktaya WiFi alıcısını yerleştirebiliyorsunuz. Ayrıca kulaklığınızın şarjı azaldığında kabloyu bağlayarak hem kulaklığınızı şarj edebiliyor hem de oyun oynamaya ve kulaklığınızı kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Logitech G930'un USB bağlantısı Android telefonlardan alışık olduğumuz micro USB şeklinde tasarlanmış. Yani kulaklığa bağlayacağınız kısım micro USB şeklinde. Bu kabloyu ihtiyaç duyduğunuzda akıllı telefonunuzu şarj etmek için de kullanabilirsiniz.

Malzeme Kalitesi, Pil Ömrü, Şarj Olma Süresi

Logitech G930'un kafanız üzerine oturan ana iskeleti metal yapıda. Bu, kulaklığın boyunu ayarlarken kulaklığın plastik iskeletli kulaklıklar gibi kolay bükülüp kırılmayacağı anlamına geliyor. Bu metal bölümün üzerinde plastik kaplama üzerine yerleştirilmiş ince bir yastık tabakası bulunuyor. Bu yastık bölümü kulaklığı taktığınızda gerekli konforu sağlıyor ve başınızın ağrımasını engelliyor. Yastık bölümünün kafanızı terletecek kadar kalın olmaması güzel bir özellik.

Kulaklığın kulağınıza denk gelen kısmındaki yastıklar kararında bir büyüklüğe sahip. Logitech'in diğer kulaklıklarında aynı bölgede bulunan yastıkların çabuk deforme olduğuna dair şikayetler bulunuyordu. Logitech G930'da ise böyle bir durumla karşılaşmamanız için yastıklarda daha kaliteli bir malzeme kullanılmış. Kulaklık takılıyken dışarıdaki ses iyi bir şekilde izole ediliyor, Logitech G930 kullanırken kapı veya telefon çaldığında duymamanız büyük bir olasılık.

Logitech G930 uzun kullanımda kulak bölgenizdeki sıcaklığı yükselttiği için bir süre sonra kulaklığı çıkarıp serinlemek isteyebiliyorsunuz. Kış aylarında bu durum problem olmayabilir ama sıcak yaz aylarında kulaklık sizi sıkabilir. Eğer kulaklığı klimasız ortamda kullanacaksanız bu durumu dikkate almanızda fayda var.

Logitech G930'un mikrofonu indirilip kaldırılabilecek şekilde tasarlanmış. Ayrıca mikrofonu hafifçe esnetebiliyorsunuz. Bu bölüm özel bir kauçuk kaplamaya sahip. Fakat bu kauçuk kaplama hafiften yapışkan yapıda ve toz, tüy gibi maddeler kolayca üzerinde toplanabilmekte. Yağlı ellerle mikrofona temas etmemenizi de tavsiye ediyoruz; çünkü bu bölümün temizliği bir hayli zor olabiliyor.

Mikrofonu yukarı kaldırdığınızda otomatik olarak kapanması güzel düşünülmüş bir özellik. Ayrıca kulaklık üzerinde ayrı bir mikrofon açıp kapama tuşu da yer alıyor.

Logitech G930'un kulağınıza denk gelen bölümleri belli bir açıyla dönebilecek şekilde tasarlanmış. Buradaki bağlantı bölümünün kulaklığın en hassas kısmı olduğunu belirtmekte fayda var. Yani kulaklığın kulağınıza denk gelen bölümünü ayarlarken dikkatli olmanızı, kulaklığı düşürmemeye özel göstermenizi tavsiye ediyoruz. Plastik olan bu kısım kırıldığında kulaklığınızı tamir etmeniz mümkün olmayabilir.

Kulaklığınızın dönmesini sağlayan bu sistem çok oynak yapıda değil, kulaklığı taktığınızda kulaklık kendisini otomatik olarak kafanız ile uyumlu hale getiriyor, yani kulaklığı ayarlamak için çok uğraşmanıza gerek yok. Ayrıca siz kulaklığı kullanırken bu hareketli bölüm gereksiz yere oynamıyor ve ses yaparak sizi rahatsız etmiyor.

Logitech G930 şarjlı bir dahili bataryaya sahip. Bu bataryanın değiştirilebilecek yapıda olması daha iyi olabilirdi. Kulaklığın pil ömrü ise Logitech G930'un en güçlü yönleri arasında. Kulaklığı kablosuz olarak 9-10 saat kullanabiliyorsunuz. Kulaklığı sıfırdan tam dolu seviyeye getirmek için yaklaşık 3 saat şarj etmeniz gerekiyor. Kulaklığı birkaç saat kullanımdan sonra şarj etmek zorunda olsaydınız bu durum can sıkıcı olabilirdi.

Logitech G930'un güzel yönü bu kulaklığı kullanırken şarj edebilecek olmanız. Kulaklığı şarj etmek için Android telefonlarda da kullanılan micro USB kablo kullanabiliyorsunuz. Yaygın bir şekilde kullanılabilen bir kablo tercihi yapılması kullanıcı yararına olan bir durum. Kabloların kolayca arızalandıkları düşünüldüğünde kablo değişiminin kolay ve düşük maliyetli olması sevindirici.

Logitech G930'un pil durumunu kulaklığı çalıştırmak için tavsiye ettiğimiz sürücü yazılımını yükledikten sonra bu yazılım üzerinden görebiliyorsunuz. Kulaklık pili azaldığında size bildirim de yapıyor.

Ses Kalitesi ve Surround Tecrübesi

Logitech G930'un surround tecrübesini değerlendirirken bu kualklığı bilgisayarıma bağlı olan 5.1 ses sistemiyle kıyaslayacağım. Ses kalitesini ise diğer kulaklıklarla kıyaslayacağım.

Logitech G930 kullanırken farklı oyunlarda ve 7.1 surround demolarında test yaptım. Normalde kullandığım 5.1 hoparlör sisteminde arkada konumlandırdığım uydu hoparlörlerden net ve kolayca ayırt edilebilen sesler gelmesine özel gösteririm. Aksiyon sahnelerinde arkadan gelen seslerin gürültü içinde kaybolmasından hoşlanmadığım için arka uydu hoparlörlerin ses seviyesini normal seviyenin bir miktar üstüne çıkarıyorum.

Logitech G930'da ön sağ, sol ve merkez kanalların dışındaki yan ve arka uydu hoparlörlerden gelen seslerin yukarıdaki paragrafta anlattığım bilgiler doğrultusunda beni tatmin etmediğini söyleyebilirim. Bu kanallardan gelen sesler yoğun aksiyon olan sahnelerde gürültü içinde kayboluyorlar ve nereden geldiklerini anlamak çok güç oluyor. Sesin nereden geldiğini anlamak için özel bir çaba göstermeniz gerekiyor, bu da oyuna odaklanmanızı zorlaştırıyor. CS: GO gibi online oyunlarda bu duruma dikkat etmenizde fayda var. Logitech G930'un yazılımında her kanalın sesini ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz; fakat arka ve yan uyduları öne çıkarmak için diğer kanalların sesini kısmanız gerekiyor. Bu da kulaklığın genel ses seviyesinin düşeceği anlamına geliyor.

Logitech G930'un çevresel ses tecrübesinin klasik 2 kanallı stereo kulaklıklardan daha iyi olduğu kesin; fakat 5.1 veya 7.1 hoparlör setinizin yerini tutabilecek bir çevresel ses deneyimi arıyorsanız kulaklık beklentilerinizi karşılamayabilir.

Logitech G930 yüksek ses seviyesinde temiz ve net tiz sesler verebiliyor. Fakat kulaklığın bass seslerde çok başarılı olmadığını belirtmekte fayda var. Kulaklığın varsayılan bass seviyesinde basslar ortalama bir kaliteye sahip, şarkılarda, oyunlarda veya videolarda kulaklığın yeterince bass vermediğini hissedebiliyorsunuz. Logitech G930'un sürücü yazılımı üzerinden ekolayzır ayarları aracılığıyla bass sesleri artırdığınızda basslar çatlamaya başlıyor. Normal seviyede de nadiren de olsa bassların çatladığına şahit olabiliyorsunuz. Eğer müzik dinlemekten keyif alıyorsanız piyasada çok daha ucuza çok daha kaliteli bass sesler verebilen stereo kulaklıklar olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Logitech G930'un mikrofonu hakkında aslında çok söylenebilecek bir şey yok. Mikrofon işini gerektiği gibi yapıyor ve karşı tarafa temiz ses gönderilmesini sağlıyor.

Logitech G930'un fiyatı göz önünde bulundurulduğunda bu kulaklığın daha yüksek ses kalitesi sunması bekleniyor.

Kablosuz Sinyal Kalitesi

Logitech G930, 2.4 GHz WiFi bağlantısını kullanarak çalışıyor. Kulaklığı 90-100 metrekare civarındaki bir alanda kullandım. Geniş bir salon içinde kulaklığı kullanırken sinyalde hiçbir problemle karşılaşmadım, kulaklık bağlantı kopmadan ve ses kalitesinde sıkıntı yaşatmadan işini yaptı. Fakat farklı odalara gidince ve araya 1-2 duvar girdikten sonra seste parazitler oluşmaya başladı ve zaman zaman bağlantı koptu. Yani bu kulaklığı televizyon ve bilgisayar başında rahatça kullanabilirsiniz. Fakat kulaklığın USB aparatını bağladığınız noktadan farklı bir odada kulaklığı kullanmayı düşünüyorsanız bağlantı sağlıklı olmayabiliyor. Logitech G930, WiFi üzerinden çalışan bir cihaz olduğu için çevrenizdeki WiFi cihazların sayısı ve yakınlığı da doğal olarak bağlantı durumunuzu etkileyebilir.

Eskiden kablosuz kulaklıklarda karşılaşılan bir sıkıntı bu kulaklıklarda sürekli bir dip gürültüsünün bulunmasıydı. Kulaklığı taktığınızda oluşan bu dip gürültüsü kısa sürede başınızı ağrıtabiliyordu. Logitech G930'da bu tip bir dip gürültüsü ancak kulaklığınızdan bir ses geldiğinde belli olmaya başlıyor. Fısıltı gibi düşük tonda seslerde bu dip gürültü daha çok belli olmakta. Fakat sesin kesilmediği yüksek tempolu oyunlarda, şarkılarda ve filmlerde bu dip gürültüyü duymuyorsunuz.

Genel Değerlendirme

Logitech G930, malzeme kalitesi açısından değerlendirildiğinde ortalamanın üzerinde bir kalite sunmakta. Kulaklığın gövdesi sağlam bir yapıda, mikrofon haricindeki kısımlarda kullanılan kaplamalar ve bileşenler çabuk deforme olacak yapıda değiller. Mikrofon bölümündeki kaplama ise yapışkan yüzeye sahip, kolayca toz ve tüy topluyor, temizlenmesi de diğer kısımlara göre daha zor. Döner kulaklık başlarını kullanırken dikkat etmeniz gerekiyor, plastik olan bu bölümler kırıldığında kulaklığınızı tamir edemeyebilirsiniz.

Kulaklık ergonomik olarak bize herhangi bir problem yaşatmadı. Tek sıkıntımız kulaklarımızın bir süre sonra sıcaktan isyan etmesiydi. Özellikle yazın kulaklığı uzun süre kullanmada sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Logitech G930 ses kalitesi açısından maalesef fiyatının hakkını veren bir ürün değil. Bu fiyat seviyesindeki bir üründe daha kaliteli bass sesler duymak isterdik. Surround ses ise daha iyi yapılandırılarak uydu kanallardaki ses seviyesi güçlendirilebilirdi.

Logitech G930'un kablosuz performansı ise testlerimizde gayet iyiydi. Pil ömrünün kulaklığın en güçlü yönü olduğunu söyleyebiliriz. Kulaklığı kullanırken şarj edebiliyor oluşunuz ve bu iş için yaygın olarak kullanılan, kolay temin edilebilen bir kablo kullanmanız güzel düşünülmüş özellikler.

Umarız incelememiz size yardımcı olur, bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.

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