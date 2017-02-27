KOSGEB Başvuru Sonucu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Girişimcilerin merakla beklediği KOSGEB başvuru sonuçları bugün itibarıyla açıklandı. Esnaflara 50 bin liralık faizsiz kredi desteği sunan pakete tam 249 bin girişimci başvurdu. Sonuçlar KOSGEB'in resmi web sitesinden duyuruldu.

249 bin başvuru yapılan 12 ay ödemesiz 50 bin liralık destek paketi için 15 bin kişinin seçildiğini basın toplantısında dile getiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü başvurusu kabul edilmeyen girişimciler için açık kapı bıraktı. Başbakan Binali YILDIRIM'la konuyu görüştüğünü kaydeden Faruk YILMAZ bu duruma gönüllerinin razı olmadığını belirterek desteklerin 2017'de de bütçe imkanları dahilinde devam edeceğini belirtti.

Başvurusu Kabul Edilmeyenler Ne Yapacak?

2017'de de devam edeceği belirtilen destek paketine başvurular başlamış durumda. Girişimciler sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr adresinden elektronik ortamdan başvuru yapabilecek. KOSGEB sistemine kayıt olma ile alaklı şu yazımızı mutlaka okumalısınız.

KOSGEB Başvuru Sonuçları Sorgulama

KOSGEB başvuru sonucu sorgulamak isteyen isteyen girişmciler bu adrese giderek destek paketinden faydalanıp faydalanamayacağını sorgulayabilecekler.

Sıfır Faizli Destekler İçin KOSGEB'e Nasıl Kayıt Olunur?