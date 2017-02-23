Kimlik Hırsızlarından Korunmak İçin 8 Basit Yöntem

Artık herkesin kimlik hırsızlığının nasıl yapıldığına dair az da olsa bir fikri var. ABD'de oldukça yaygın olan bu eylem, yine aynı ülkede Federal Ticaret Komisyonu'na en çok bildirilen tüketici şikayetlerinden birini oluşturuyor. Aslında korkunç olan, hırsızların bu eylemi değil, bu bilgilerle eeler yapılabildiği. Kimlik hırsızları, ele geçrdikleri detaylarla kredi kartı dolandırıcılığı yapabiliyor, adınıza banka kredisi ve telefon hattı alabiliyor ve banka hesaplarınızı boşaltabiliyorlar. Hiç olmadı sosyal medya hesaplarınıza bulaşarak kontaklarınızı da tehdit edebiliyorlar.

Kriminolojide artık siber suçlar kategorisinde değerlendirilen kimlik hırsızlığı, kısaca şu bilgilerin üçüncü şahısların eline geçirmesi anlamına geliyor;

Kullanıcı adları

Şifreler

Sosyal Güvenlik numaraları

Banka hesap numaraları

PIN’ler (Kişisel Kimlik Numaraları)

Kredi kartı numaralarının tamamı

Annenizin evlenmeden önceki soyadı

Doğum tarihiniz

Tüm bu bilgelere ulaşabilen kötü niyetli kişiler, her konuda sizin bilgilerinizi kullanarak, kötücül emellerine ulaşabiliyorlar. Peki, böyle bir durumda kalmamak için ne yapabiliriz, kimlik hırsızlarını nasıl engelleyebiliriz. Bunun yöntemlerini şu başlıklar altında toplamak mümkün.

1-Bilgilerize sahip çıkın

Kişisel veya finansal bilgilerinizin sorulduğu şüpheli bir e-posta, anlık mesaj veya web sayfalarından uzak durun. Kaynağı belli olmayan ve size yabancı olan bu tip iletiler ve siteler kesinlikle bilgilerinizin peşinde olabilir. Şüpheli bu tip yapılanmalar sizden kişisel bilgilerinize ait bir formu doldurmanızı isterse, "Gönder" düğmesini tıklamasanız bile, verilerinizi formlarına girmeye başladığınızda bu bilgileri çoktan kimlik hırsızlarına göndermeye başlamış olabilirsiniz.

2-Her şeyin kaynağını sorgulayın

Size tanımadığınız kaynaklardan gelen e-postalarda ya da sohbetlerdeki bağlantıları takip etmemeyi alışkanlık edinin. Bir şekilde izleseniz bile ulaştığınız kaynakta şifrenizi hiçbir zaman paylaşmayın.

3-Elekronik posta yoluyla asla şifre paylaşmayın

Çevrim içi tüm hizmetlerin tek anahtarı şifrelerinizdir. Her site için ayrı bir şifre oluşturun ve gerekirse bu şifreleri bilgisayar ya da telefonlarınızda depolamayın. Bankalar ve meşru siteler asla istemezler, bundan dolayı çevrimiçi sitelerle ilgili şifrelerinize ilişkin istekler alırsanız bunları görmezlikten gelin. Şifrelerinizi paylaşmak durumda kalacağınız anlar olabilir, bunu yaparken ileri görüşlü olun ve paylaştıktan sonra işleri bittiğinde şifrelerinizi yenileyin. Hatta belli periyotlarda bunu yapıyor olmanız da oldukça önem arz ediyor.

Bunun yanı sıra, sosyal sigorta numaranızı, şahsi telefon numaranızı ve kimlik-ehliyet numaralarınızı asla şifre olarak kullanmayın. Bunu aklınıza bile getirmeyin.

4-Çevrimiçi oturumları açarken iki kere düşünün

O sitenin ne olduğunu biliyor musunuz, sizden ne talep ediyor, adres çubuğundaki adres gerçek mi? Bunlar dikkat edilmesi gereken noktalar. Web adreslerinin "https://" ile başlayıp başlamadığına dikkat edin. Başlamıyorsa, o siteyi iyice sorgulamanız gerekebilir. İnternet tarayıcıları, bağlantınızın şifrelendiğini "https://" bilgisinin yanında bir asma kilit simgesi ile de gösterirler. Bu detayı atlamayın.

5-İhbar edin, ifşa edin.

Kimlik hırsızlığı yapıldığına emin olduğunuz her eylemi ihbar edin, arkadaşlarınızı da uyarın. Yayılmalarını böyle önleyebilirsiniz. E-Posta servislerinin hemen hepsi böyle yapmanıza imkan tanıyan bir altyapıya sahip.

6-Güvenlik yazılımlarını ihmal etmeyin

Kimlik hırsızlığını önleyebilen yazılım ve uygulamalar kullanın. Bunlara şifre koruyucuları da dahil etmeyi ihmal etmeyin. Tüm güvenlik yazılımlarınız lisanslı ve güncel olsun. Böylelikle yeni nesil tuzaklardan da saklanabilirsiniz.

7-Tek tehlike sadece internet değil

Kimlik hırsızları her zaman PC ve internet yoluyla saldırmıyorlar. Önemli dokümanlarınızı da ortalıkta bırakmamaya özen göstermelisiniz. Yukarıda sıraladığımız bilgileri içeren evrakları imha etmeyi ya da özel bir yerde korumayı da düşünmelisiniz.

8-Kendi kendinizi de sorgulayın

Bilmediğiniz kişilere kimliğinizle ilgili bilgiler vermekten çekinin. Kredi kartı hesap özetlerinizi kimseyle paylaşmayın. Sosyal medya sitelerinde basit bilgiler kullandığınızdan emin olun, kişisel hayatınızla ilgili detaylı bilgileri de kimseyle paylaşmayın. En azından buna gayret gösterin.

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