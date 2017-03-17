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Kargo Takibi Yapabileceğiniz En İyi Mobil Uygulamalar

Mobil

- 17.03.2017 -
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Kargo Takibi Yapabileceğiniz En İyi Mobil Uygulamalar

İnternetten bir sipariş verdiğinizde ya da herhangi birinden bir paket beklediğinizde, kargo takip numaraları hayat kurtarıcı olabiliyor. Kargonuzun nerede olduğunu anlık olarak takip edebilmenize olanak sağlayan kargo firmaları, sunmuş oldukları mobil uygulamaları sayesinde bulunduğunuz her yerden kargonuzu kolaylıkla takip etmenizi ve diğer hizmetlerden faydalanmanızı sağlıyorlar. Bizler de bu listemizde, kargo takibi yapabileceğiniz en iyi mobil uygulamaları sıraladık. Mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Aras Kargo

aras kargo

Kargonuz hakkındaki tüm detaylara ulaşma imkanı sunan Aras Kargo’nun Android ve iOS uygulamalarında gönderilerinizin takibini yapabiliyor, yurtiçi ve yurtdışı gönderileriniz için kargo ücreti hesaplayabiliyor ve size en yakın Aras Kargo şubesini görebiliyorsunuz. Bunların yanında, son yaptığınız işlemlerinizi de görebilmenize olanak sağlayan Aras Kargo uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

İndir792 KB
Aras Kargo Android
Aras Kargo Android Android için Aras Kargo Uygulaması

İndir2 MB
Aras Kargo iOS
Aras Kargo iOS iOS için Aras Kargo Uygulaması

Cep PTT Kargo

cep ptt kargo

PTT’nin kargo hizmetinden faydalananlar için geliştirilen Cep PTT Kargo uygulaması hem yurtiçi hem de yurtdışı gönderilerinizi sorgulamanızda kolaylık sağlıyor. Gönderi ücreti hesaplama ve teslimat süresi öğrenme gibi bilgiler de sunan uygulamada PTT şubelerini harita üzerinden öğrenebiliyor, adrese göre posta kodu öğrenme özelliğinden faydalanabiliyorsunuz.

İndir1.4 MB
Cep PTT Kargo Android
Cep PTT Kargo Android Android için PTT Kargo Uygulaması

Kargo Takibi

kargo takibi

Yerli ve yabancı pek çok kargo şirketinin hizmetlerinden tek bir platform üzerinden yararlanabilmenize olanak sağlayan Kargo Takibi uygulaması birden fazla takip numarasını girdiğinizde ayrı ayrı sorgulama yapmanızda da kolaylık sağlıyor. Barkod okuyucu özelliği de bulunan uygulamada, takip numarasının barkodlara işlendiği durumlarda işiniz kolaylaşıyor. Oldukça yeni bir girişim olan Kargo Takibi uygulamasında şimdilik şu kargo firmaları bulunuyor; Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, UPS Türkiye, UPS i-parcel, PTT Yurtiçi, PTT Yurtdışı, PTT Telgraf, Cainiao, Qexpress, Ekart Logistics, SMSA Express, Aliexpress Standart Shipping.

İndir
Kargo Takibi Android
Kargo Takibi Android Android için Kargo Takip Uygulaması

Kargo Takibi

kargo takibi

Hem yurtiçi hem de yurtdışı gönderilerinizi takip edebileceğiniz Kargo Takibi uygulaması, bünyesinde birçok kargo firmasını barındırıyor. Toplamda 50’yi aşkın kargo firmasının hizmetlerinden faydalanabileceğiniz uygulamada gönderi listenizi de oluşturabiliyorsunuz. Eklediğiniz takip numaraları otomatik olarak kaydedilerek bir sonraki kontrolünüzde size kolaylık sağlıyor. Uygulamada bulunan kargo firmalarından bazıları şu şekilde; Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, UPS Türkiye/International, PTT Kargo, China Post, Hong Kong Post, Horoz Lojistik, EMS China, USPS, DHL Türkiye/International, Fedex ,EBay ePaket, Singapore Post, Russian Post, Korea Post, Aramex, Canada Post ve TNT.

İndir3.4 MB
Kargo Takibi iOS
Kargo Takibi iOS iOS için Kargo Takip Etme Uygulaması

MNG Kargo

mng kargo

Hem Türkiye hem de dünyada yüzlerce noktada hizmet veren MNG Kargo’nun Android ve iOS uygulamaları ile gönderi takibi, MNG Kargo şubelerini görme, kurye çağırma, gönderi ücreti hesaplama ve yurtdışı gönderileri sorgulama gibi imkanlardan faydalanabilirsiniz. Oldukça modern ve temiz bir arayüze sahip olan MNG Kargo uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

İndir46.8 MB
MNG Kargo iOS
MNG Kargo iOS iPad için MNG Kargo Uygulaması

İndir
MNG Kargo Android
MNG Kargo Android Android için MNG Kargo Uygulaması

UPS Kargo

ups mobile

Ülkemizde de hizmet veren dünya çapındaki bir kargo firması olan UPS Kargo’nun resmi mobil uygulamaları ile gönderi takibi yapma, hizmet noktası bulma, kurye çağırma, teslimat sürelerini görme, gönderi ücreti hesaplama ve takip listesi gibi özellikler sunuluyor. Birden fazla kargonuz varsa, en fazla 5 takip numarasını takip listenize ekleyerek kolaylıkla bilgi edinebiliyorsunuz.

İndir
UPS Mobile Android
UPS Mobile Android Android için UPS Kargo Uygulaması

İndir105 MB
UPS Mobile iOS
UPS Mobile iOS iPhone ve iPad için UPS Kargo Uygulaması

Yurtiçi Kargo

yurtiçi kargo

Yurtiçi Kargo’nun resmi Android ve iOS uygulaması ile gönderdiğiniz ve beklediğiniz kargoların takibini yapmak oldukça kolay. Bunun yanında kurye çağırma, şube bilgileri ve kargo ücreti hesaplama gibi bölümlerden de faydalanabiliyorsunuz.

İndir2.3 MB
Yurtiçi Kargo iOS
Yurtiçi Kargo iOS iPhone ve iPad İçin Resmi Yurtiçi Kargo Uygulaması

İndir1.5 MB
Yurtiçi Kargo Android
Yurtiçi Kargo Android Android için Yurtiçi Kargo Uygulaması

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Konular: Mobil Listeler

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 17.03.2017

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