İstenmeyen Çağrıları ve Mesajları Engelleyen En İyi 10 Android Uygulaması

Android cihazlarınızda istenmeyen çağrılar ve mesajlar alıyorsanız, sizler için hazırladığımız bu listede istenmeyen çağrıları ve mesajları engelleyen en iyi 10 Android uygulamasını sıraladık. Cep telefonları, arkadaşlarımızla veya ailemizle anında iletişim kurmak adına çok büyük bir nimet. Ancak, bazı çağrılar ve mesajlar can sıkıcı hale gelebiliyor. Örneğin; ürün satışı, dolandırıcılar ve bilinmeyen numaralardan gelen mesajlar ve aramalar gizliliğimizi ihlal ettiği gibi en uygunsuz zamanda da rahatsız edici olabiliyor.

Neyse ki, Android uygulama ekosisteminde istenmeyen çağrıları ve mesajları engellemek için pek çok uygulama sunuluyor ve bunlar hayat kurtarıcı olabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan o uygulamalardan sizler için seçtiklerimize bakalım.

Calls Blacklist

Oldukça hafif bir uygulama olan Calls Blacklist uygulaması, çağrıları hızlı bir şekilde engellemenize ve istenmeyen mesajları filtrelemenize olanak sağlıyor. Oldukça güçlü bir çözüm olan Calls Blacklist ile telemarketler, spam ve telesekreter çağrılarını engelleyebilirsiniz.

Calls Blacklist özellikleri:

Tek bir tıklamayla engellemeyi etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Numaraları rehberden, arama kaydından, mesajlardan veya elle ekleyerek engelleme,

Belirli numara aralığını engelleyebilme(0800 ile başlayanlar gibi),

Güvenilir liste oluşturma,

Engellenen aramalar ve mesajlar günlüğü.

Call Blocker Free

NQ Mobile Security tarafından geliştirilen çağrı ve sms engelleme uygulaması olan Call Blocker Free ile sizi rahatsız eden tüm çağrıları ve SMS’leri kolayca engelleyebilirsiniz. Oldukça az pil tüketen uygulamanın daha üstün özelliklere sahip ücretli bir sürümü de bulunuyor.

Call Blocker Free özellikleri:

İstenmeyen numaraları elle, telefon rehberinden, son mesajlardan ya da arama kayıtlarından engelleme,

Güvenilir liste oluşturma,

Birden fazla engelleme modu,

Engellenen numaralardan gelen bildirimleri görebilme,

Telefon dolandırıcılığına karşı gelişmiş sistem.

Truecaller

Bilinmeyen arayanları tanımlama ve engelleme yeteneğine sahip bir uygulama olan Truecaller ile rahat bir nefes alabilirsiniz. Arayan kimliği özelliğini kullanırken internet bağlantınız olduğundan emin olun.

Truecaller özellikleri:

Başkaları tarafından spam olarak bildirilen aramaları engelleme,

Rehber, arama geçmişi ya da elle numara engelleme,

Bilinmeyen numaraları tarayarak fotoğraf ve isim gösterme.

Truemessenger

Truecaller ekibi tarafından geliştirilen Truemessenger uygulaması ile kısa mesajları engelleyebilirsiniz. Ürün reklamları, spam mesajlar ve diğer mesaj botları da dahil olmak üzere rahatsız edici tüm mesajları kolayca engelleyebilirsiniz.

Truemessenger özellikleri:

Mesaj göndereni tanımlama,

Belirli numaralar ve kişilerden gelen mesajları engelleme,

Spam, dolandırıcılık ve diğer sinir bozucu mesajları kullanıcı geri bildirimine göre tanımlama ve engelleme.

Google Phone

Google tarafından geliştirilen Google Phone uygulaması, Android’in telefon çeviricisinin temiz ve kolay arayüze sahip versiyonu diyebiliriz. Google Phone, arama yaparken veya arama geldiğinde mükemmel bir deneyim sağlamak için spam koruması, arayan kimliği ve arama engelleme gibi özelliklere sahip.

Google Phone özelikleri:

Spam çağrıları engelleme,

Gelen çağrı ekranında işletme adı ve konumu gösterme,

Yakındaki restoranlar, oteller ve daha fazlasını bulabileceğiniz yerler.

Mr. Number

Aldatmaca veya dolandırıcı çağrıları ve kısa mesajları tanımlama ve engelleme yeteneğine sahip olan Mr. Number uygulaması oldukça kolay kullanıma sahip. Kullanıcılardan gelen bazı geri bildirimler, uygulamanın bazı özelliklerinin Android 5.0 ve üzerinde çalışmadığını belirtiyor.

Mr. Number özellikleri:

Özel numaralardan ve alan kodlarından gelen aramaları ve SMS’leri engelleme,

Şüpheli listenizden gelen aramaları engelleme,

Gelen çağrılar, çağrı kaydı ve mesajlar hakkında bilgi alabilme,

Arayan kimliği özelliği.

Call Blocker

İstenmeyen çağrılara karşı güvenli bir koruma sağlayan Call Blocker uygulaması, bir dosyadan ya da listeden kara liste numaralarını içe veya dışa aktarmanızı sağlıyor.

Call Blocker özellikleri:

Tek tıklamayla engellemeyi etkinleştirme ve devre dışı bırakma,

Arama kayıtlarından, rehberden veya elle kara liste oluşturma,

Ülke veya alan kodu ile arama engelleme,

Güvenilir liste oluşturma.

İndir Call Blocker Android Android için İstenmeyen Arama ve Mesaj Engelleme Uygulaması

Whoscall

Spam çağrıları tanımlama ve engellemek için birçok özellik sunan Whoscall uygulaması oldukça temiz bir tasarıma sahip. Gelen çağrılar hakkında bilgi vermek için iletişim bilgileri kartı sunan uygulama oldukça güçlü bir çözüm diyebilirim.

Whoscall özellikleri:

Gerçek zamanlı arayan kimliği bilgileri,

İstenmeyen çağrıları ve SMS’leri engelleme,

Anahtar kelime, alan kodu ve ülke olarak numara engelleme,

Kişiselleştirilmiş kart oluşturma,

Numaraları çevrimiçi ve çevrimdışı aramak için veritabanı.

Blacklistcall

İstenmeyen çağrılar, SMS’ler ve e-postalara karşı koruma sağlayan oldukça hafif ve kolay kullanıma sahip olan Blacklistcall birçok engelleme özelliği sunuyor.

Blacklistcall özellikleri:

Sizin eklediğiniz ve diğer kullanıcıların bildirdiği numaraları engelleme,

Belirli saatlerde gelen aramaları ve SMS’leri susturma veya engelleme,

Güvenilir liste oluşturma,

Bir çağrıyı reddettikten sonra otomatik mesaj gönderme.

İndir Blacklistcall Android Android için İstenmeyen Arama ve Mesaj Engelleme Uygulaması

Kaspersky Antivirus & Security

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz güvenlik uygulaması olan Kaspersky Antivirus & Security uygulaması, aynı zamanda istenmeyen aramaları ve mesajları da engelleme özelliğine sahip. Virüsler, casus yazılımlar, truva atları ve diğer tehditlere karşı koruma sağlayan uygulama, mobil cihazlarınızda çok yönlü bir güvenlik sunuyor.

Kaspersky Antivirus & Security özellikleri:

Arama ve mesajları engelleme,

Dijital tehditlere karşı gerçek zamanlı tarama, algılama ve karantinaya alma,

Bankacılık, alışveriş gibi işlemlerinizi koruma,

Kayıp cihazlarınızı uzaktan bulabilme,

Oldukça ekonomik pil tüketimi.

İstenmeyen çağrılar ve mesajları engellemek için bizim seçtiğimiz uygulamalar bu şekilde. Bu konuda sizin de önerebileceğiniz uygulamalar varsa bizlerle yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.

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