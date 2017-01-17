İşlemciniz Ne Kadar Isınırsa Gerçekten Ciddi Bir Hasar Verir?

Arada bir PC’nizin işlemcisinin çok ısındığı ile ilgili paranoya yaşadığınız oluyordur. Bu genellikle cihazı aslında aşırı zorladığınızın farkında farkındasınız demektir. Peki, CPU için hkaç derece sıcaklıklar, ne kadar zararlı olabilir?

Bu tür paranoyalar yaşamamak için HW Monitor ya da HW Info 64/32 gibi uygulamalar kullanarak sisteminizi devamlı kontrol altında tutmanız mümkün. Ancak ısınan bir CPU’nun hangi derecede ve ne kadar hasar yaratabileceğini biliyor musunuz?

CPU çok ısınırsa hasar görür mü?

Aslında bunun cevabı kısaca, hayır! Çünkü hiçbir şekilde bir CPU’nun hasar görecek kadar ısınmasına ilk olarak sisteminiz izin vermez. Öte yandan PC’yi bütünleyen her bir birimin sorusuz çalışıyor olması da CPU’nun ısınmasını engelleyen bir durum. Gerçek saat değerlerinde çalışan bir CPU özellikle masaüstü PC’lerde ısınma sıkıntısı yaşamaz.

Hangi ısılarda CPU’ya ne olur?

Ama yine de ısınmanı söz konusu olabileceği durumlar oluşabilir. Soğutma sistemi kirli olabilir. Fanlar yeterince hava iletmiyor olabilirler. Bunu da anlayabilmek için CPU sıcaklığını kontrol etmek en sağlıklı yöntemdir.

60°C: Hiçbir sıkıntınız yoktur.

60-70°C: Evet, ılık olabilir belki de fanlarda bir miktar toz vardır, kontrol edin.

70-80°C: Biraz CPU overclock yaptıysanız oldukça makul bir ısıdır ancak fazladan bir 100 MHz kazanıyor olmak, PC için aslında hız açısından bir şey ifade etmiyor.

80-90°C: Isı dolaşımında bir tıkanıklık olduğu kesin görünüyor. Ancak bu sıcaklığı görebiliyor olmanız sisteminizin CPU’yu da koruyamadığı anlamına geliyor. BIOS ayarlarına bir göz atın. Bu dereceyi okuyorsanız, bu artık ciddi önlem gerektiği anlamına geliyor.

70°C’dereceden yukarı: Bu derece CPU ömrünüzün birkaç ay içinde sona ereceği anlamına geliyor. Bu kadar yüksek voltaj tüketen bir CPU’nun ömrü de çok kısa olacaktır.

Normal sıcaklık seviyesi nedir?

Günlük kullanımlarda bir masaüstü bilgisayarının CPU sıcaklığı en yoğun işlemlerde en fazla 50-70°C arasında oynar. Overclock yaparak 80°C dereceye kadar CPU’yu zorlamak işlemcinin ömrünü kısalttığından hiç tavsiye edilmez. Göz göre göre CPU’nuzu öldürüyorsunuz anlamına gelir.

Teoriye göre 90°C derecede CPU hala güvendedir. Çoğu CPU kullanım kılavuzunda dayandıkları ısı eşikleri 105-110°C olarak gösterilir. Ancak bunun CPU ömrünü hızla tüketiyor olduğu da bir uyarın olarak belirtilir. Uzun süre açık kalacak olan PC’lerde 80°C’dereceden aşağı olan her ısı aslında yüksek ama normaldir. PC’nizin BIOS ayarları bu ısıya izin verebiliyorsa kullanmanız çok sakıncalı sayılmaz. Ancak soğutma sistemlerini gözden geçirmeniz gerekebilir.

Eğer overclock yapacaksanız bunu standart soğutma altyapısıyla yapmamanızı öneririz.

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