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iPhone ve Android Telefonda Wi-Fi Arama (VoWifi) Nasıl Yapılır?

Nasıl yapılır

- 30.01.2017 -
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VoWifi Wifi Arama Manşet

Şu anda Turkcell’in sunduğu, Vodafone ve Türk Telekom’un da yakın zamanda sunacağını tahmin ettiğimiz VoWifi (Wi-Fi Arama) teknolojisi, sinyal gücünün zayıf olduğu yerlerde arama yapmayı sürdürmemizi sağlıyor. Wi-Fi bağlantısı üzerinden HD kalitede arama gerçekleştirebildiğimiz VoWifi (Wi-Fi Calling) servisinin detayları haberimizde.

VoWifi (Wi-Fi Arama) nedir?

İlk kez Vodafone’un test ettiği ancak ilk kez Turkcell’in abonelerine sunduğu VoWifi (Wi-Fi Arama) teknolojisi ile bulunduğunuz konumda telefonunuz çekmese bile Wi-Fi ağına bağlıysanız arama yapabiliyorsunuz. Bodrum kat, plaza ve gökdelenlerin üst katları, otopark veya kalın duvarlı yapılar gibi sinyal seviyesinin yetersiz kaldığı noktalarda ve uçakta (uçakta WiFi erişiminiz varsa arayıp aranabiliyor, mesajlaşabiliyorsunuz) yüksek kalitede telefon görüşmesi yapmaya imkan veren, yurt dışına çıktığınızda da roaming ücreti vermeden HD kalitede konuşma sunan harika bir teknoloji VoWifi. Telefon görüşmesini sürdürebilmek için balkona çıkma, camdan sarkma, bağırma ve diğer hallere son veren “işte teknoloji” dedirten VoWifi (Wi-Fi Calling veya Wi-Fi Arama), şu anda VoLTE servisi gibi çok yaygın değil ülkemizde.

VoWifi (Wi-Fi Arama) desteği olan telefonlar (VoWifi uyumlu cihazlar)

Şu anda ülkemizde VoWifi (Wi-Fi Arama) hizmetini sadece Turkcell sunduğundan mıdır bilinmez Türk Telekom ve Vodafone’un VoWifi hakkında bilgiler içeren resmi sayfalarına rastlamadık. Turkcell’in VoLTE ve VoWifi sayfasında destekleyen cihazlara baktığımızda iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus ve SE; Samsung S6, S6 Edge, S7 ve S7 Edge; LG G4 ve G5 modellerini görüyoruz. Bu liste tabii ki zamanla değişecek; yeni cihazlar eklenecektir.

Turkcell VoLTE ve VoWifi Sayfası

VoWifi (Wi-Fi Arama) aktif etme

VoWifi da VoLTE gibi doğrudan kullanılamıyor. Öncelikle telefonunuzun yazılımını güncellemeniz, akabinde operatör güncellemesini almanız, sonrasında da aboneliğinizi başlatmanız gerekiyor. Aboneliğinizi HDSES yazıp 2200’a kısa mesaj göndererek, Turkcell Hesabım uygulaması üzerinden veya Turkcell Müşteri Hizmetleri 532’yi arayarak başlatabiliyorsunuz. Zaten VoLTE aboneliğiniz başladığında VoWifi da başlamış oluyor; ayrıca bir işlem yapmanız gerekmiyor.

İndir63 MB
Turkcell Hesabım iOS
Turkcell Hesabım iOS iPhone için Turkcell Hesabım Uygulaması

İndir10 MB
Turkcell Hesabım Android
Turkcell Hesabım Android Android için Turkcell Hesabım Uygulaması

VoWifi (Wi-Fi Arama) açma / kapatma

Android Wi-Fi Arama:

Samsung telefonda Telefon – Daha Fazla – Ayarlar – WiFi Araması, LG telefonda Ayarlar – Ağlar – Çağrı Ayarları – WiFi Calling yolunu izleyerek VoWifi servisini kolaylıkla aktif etmeniz mümkün.

iPhone Wi-Fi Arama:

iPhone’da Ayarlar – Telefon – WiFi ile Arama altında “Bu iPhone’da Wi-Fi ile Arama”yı açarak VoWifi servisini etkinleştirebiliyorsunuz.

VoWifi (Wi-Fi Arama) iptal

VoWifi servisini de VoLTE gibi IPTAL HDSES yazıp 2200’a sms atarak hızlıca iptal etme şansınız var.

VoLTE Nedir, Ne İşe Yarar? VoLTE Ayarları Nasıl Yapılır?

Konular: Nasıl yapılır

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 30.01.2017

iPhone ve Android Telefonda Wi-Fi Arama (VoWifi) Nasıl Yapılır? için Yorum yap ve Puan ver

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