iOS ve Android’de Twitter’ın Harcadığı Boşa Alan Nasıl Temizlenir?

Android kullanan ve sosyal medyada aktif olanlarınızın veri temizliği hakkında bilgili olmanız tesadüf olamaz. Ne yazık ki, saklama alanlarının her geçen gün dar geldiği günümüzde, uygulamalarının ön belleklerinde tuttukları gereksiz veriyi temizlemeden çok da dayanmak mümkün değil. Konuyla ilgili iOS kullanıcılarınınsa eli kolu bağlanmış durumda. Çünkü Apple, “Ya basar parayı iCloud’dan alan satın alırsın, ya da uygulamaları arada bir sil tekrar yükle bana ne...” politikasından vazgeçmeyeceğe benziyor.

Neyse ki kadim uygulamamız Twitter, Android, iOS dememiş, veri alanını silebilme kolaylığını tüm kullanıcılarına sunmuş. Nasıl yapıldığını bilmeyenleri hemen böyle alalım:

iOS’da Twitter Medya Depolama Alanını Sıfırlama

Eğer sıkı bir Twitter kullanıcıysanız, o lanet ‘Saklama Alanı Azalıyor’ bildirimini gördüğünüzde içiniz bir nebze rahat olsun. Hemen Twitter uygulamanızı açın. Ana sayfada çok oyalanmayın, malum saklama alanı azalmaya devam ediyor!

Twitter profilinizi görüntülediğiniz ‘Ben’e tıklayıp, ‘Ayarlar’ butonuna dokunun. En üst sırada çıkacak ‘Ayarlar ve gizlilik’ sekmesini seçtikten sonra, Genel bölümünde ‘Veri Kullanımı’nı seçin. ‘Medya depolama alanı’ kısmında, Twitter geçmişinizin cihazınızda kapladığı alanı görecekseniz. Hemen dokunup, olayın mühimmiyetini belirtircesine kırmızıyla yazılmış ‘medya depolama alanı verilerini temizle’ seçeneğini hiç düşünmeden seçin.

'Temizlendi' yazısını gördüğünüzde, siz ve cihazınız kısa süreliğine de olsa rahat bir nefes alabilir, fotoğrafı çekecek arkadaşa telefonu tekrar uzatabilirsiniz.

Android Cihazlar İçin

Android’de hemen hemen her uygulamada telefonun kendi ayarlarında bulunan ‘ön belleği temizle’ seçeneğini sanıyorum bilmeyen yoktur. Olur ya daha önce ihtiyacınız olmayacak kadar geniş bir hafızanız varsa da buyrun açıklayalım.

Telefonunuzun ‘Ayarlar’ seçeneğine tıkladıktan hemen sonra, ana listede bulunan ‘Twitter’ sembolünü seçin. Karşınıza çıkacak ‘Uygulama Bilgileri’ alanından, ‘Depolama’ seçeneğine dokunup, ‘Ön belleği temizle’ seçeneğiyle işleminizi tamamlayabilirsiniz. Hatta bu yöntemi ara ara tüm uygulamalarınızda tekrarlayarak, telefonunuzun hafızasını boşaltabilir, daha iyi performans sağlamasına yardımcı olabilirsiniz.

Bir iOS kullanıcısı olarak “Ahh ah..” diyerek yazıyı bitiriyor, aynı dertten muzdarip tüm yoldaşlarıma, uygulamaları silip yeniden yüklemeye devam diyor, Twitter'ın verdiği bu imkanı başta Zuckerberg olmak üzere diğer tüm sosyal medya uygulamalarından da beklediğimizin altını çizerek bitiriyorum.

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