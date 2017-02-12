iOS için En İyi Hava Durumu Uygulamaları

Kötü hava koşullarına karşı önlem alabilmeniz ve planlarınızı buna göre yapabilmeniz için hazırladığımız bu listede iOS için en iyi hava durumu uygulamalarını sıraladık. Mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

AccuWeather

Dünya genelinde en çok kullanılan hava durumu uygulamalarından biri olan AccuWeather, 100’den fazla dilde destek sunuyor. Hava tahminleri oldukça başarılı olan ve merak ettiğiniz tüm detaylara erişebileceğiniz uygulamada; hava durumu özeti ve ayrıntıları, saatlik, günlük ve 15 günlük hava tahmini, hareketli radar ve uydu görüntüleri ve videolar gibi bilgiler sunuluyor.

Meteoroloji Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından iPhone ve iPad cihazlar için geliştirilen Meteoroloji Hava Durumu uygulamasında anlık hava durumu, sıcaklık, basınç, rüzgar, nem, dinamik görüntüler, gün doğumu ve gün batımı gibi bilgilerin yanında deniz suyu sıcaklıkları ve kar kalınlıkları gibi bilgiler de sunuluyor. Zorlu hava koşullarına karşı önlem alabilmeniz için uyarı bildirimleri de sunan uygulamayı tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Perfect Weather

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Perfect Weather uygulamasında anlık, günlük ve 7 günlük hava tahminleri sunuluyor. Günün ilerleyen saatlerinde değişebilen hava koşullarına karşı önlem alabilmenizde büyük kolaylık sağlayan uygulamada ayrıntılı olarak güncel hava koşulları, hava durumu haritaları, radar ve bulutlar gibi bilgiler de sunuluyor. Birden fazla konum ekleyerek, aynı anda birkaç farklı yerin hava durumunu öğrenebileceğiniz uygulamada hareketli hava haritasını GIF olarak paylaşabilme özelliği de bulunuyor.

Swackett

Ücretsiz olarak sunulan bir hava durumu uygulaması olan Swackett ile pek çok kaynaktan derlenen hava durumu bilgileri analiz edilerek kullanıcılara sunuluyor. Hava durumuna göre değişen bir arayüze sahip olan uygulamada nem oranı, rüzgar hızı ve yönü, gün doğumu ve gün batımı zamanları, yağış ihtimali, mevcut ve hissedilen sıcaklık oranları gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yahoo Weather

iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabileceğiniz başarılı bir hava durumu uygulaması olan Yahoo Weather, bulunduğunuz konuma, mevcut saate ve koşullara uygun bir şekilde değişen fotoğraflarla öne çıkıyor. Saatlik, 5 günlük ve 10 günlük tahminler sunan uygulamada rüzgar, basınç ve yağış ihtimali, hareketli gün doğumu ve gün batımı, etkileşimli haritalar, günlük bildirimler ve hava koşullarına karşı uyarı bildirimleri sunuluyor.

Weather Underground

iOS işletim sistemli cihazlarda en çok kullanılan uygulamalardan biri olarak öne çıkan Weather Underground hava durumu uygulamasında anlık hava şartları, sıcaklık değerleri, rüzgar hızı ve yönü, yağış ihtimali, saatlik ve 10 günlük hava tahminleri ve etkileşimli haritalar gibi birçok bilgi sunuluyor. Apple Watch ile de uyumlu çalışabilen Weather Underground, sunulan bilgileri kolayca görebilmenizde kolaylık sağlıyor.

Clear Day

iOS kullanıcılarının beğenerek kullandığı hava durumu uygulamalarından biri olan Clear Day, hava durumu uygulaması bilgilerini ayrıntılı bir şekilde sizlere sunuyor. 3D hava haritaları, bulutlar ve radar, şiddetli hava uyarıları, birden fazla konumdaki hava durumunu takip etme, her şehrin yerel saatini gösterme, 24 saatlik ve 7 günlük hava tahminleri, nem, yağış ve basınç bilgileri, gün doğumu ve gün batımı zamanlarını sunan uygulamadaki veriler Weather Underground tarafından sağlanıyor.

NTV Hava+

NTV’nin geliştirdiği NTV Hava+ uygulamasıyla anlık hava durumu bilgilerini kolayca öğrenebilirsiniz. Bulunduğunuz konumun anlık, saatlik ve 15 günlük hava tahminlerine ulaşabileceğiniz uygulama mevcut ve hissedilen sıcaklık, nem, basınç miktarı, rüzgar yönü ve hızı gibi ek bilgiler de sunuyor. Tüm bunlara ek olarak, bulunduğunuz bölgedeki kullanıcıların paylaşımlarını ve durum bilgilerini de harita bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

Sizin de kullandığınız ve memnun kaldığınız hava durumu uygulamaları varsa bizlerle yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.

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