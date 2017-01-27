Apple, iOS 10 güncellemesini alan tüm iPhone, iPad, iPod Touch modelleri için iOS 10.3 beta sürümü indirmeye açtı. Böylelikle "iOS 10.3 beta ne zaman gelecek?" sorusu yanıt buldu. Biz de iOS 10.3 public beta sürümü iPhone 6s ve iPad Air 2 cihazımıza indirip denedik. iOS 10.3 ile gelen yenilikler, iOS 10.3 beta indirme ve yükleme adımları inceleme yazımızda.

iOS 10.2 ile yaşanan pil ve takılma sorununun iOS 10.2.1 ile de sürmesi sebebiyle sabırsızlıkla beklenen iOS 10.3 yazılım güncellemesi nihayet indirilmeye açıldı. İlk olarak developer (geliştirici) ardından da public (herkese açık) sürümü Apple kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Biz de iPhone 6s için yaklaşık 2 GB boyutunda olan iOS 10.3 public beta 1’i indirdik. Uzun süren bekleyişin ardından Apple’ın yeni dosya sistemi (APFS) üzerinde çalışan iOS 10.3 yüklendi. Public beta sürüm herkese açık olduğundan, deneyimlemekle deneyimlememek arasında kalan kullanıcılarımız için fikir oluşturması açısından gözümüze çarpan yenilikleri, sorunları bir blog yazısında derleyelim dedik. Unutmadan, iOS 10.3 final sürüm, birkaç betanın ardından yayınlanacağından; listelediğimiz özellikler kaldırılabilir, değiştirilebilir. Final sürüme doğru yeni özellikler geldikçe de bu yazıyı güncelleyeceğimizi belirterek artık iOS 10.3 beta indirme ve yükleme adımlarına geçiyorum.

iOS 10.3 İndirme ve Yükleme:

iOS 10.3 Public Beta İndirme, Yükleme

iOS 10.3 public beta sürümü, indirme ve yükleme açısından önceki beta sürümlerden farklılık göstermiyor. Her zaman olduğu gibi beta sürümü indirebilmeniz için öncelikle iOS Beta yazılım profilini yüklemeniz, telefonunuzu yeniden başlatmanız ve Ayarlar – Genel – Yazılım Güncelleme menüsüne giderek son yazılımı indirme işlemini başlatıyorsunuz. Tabii ki bu işlem öncesinde ister iCloud isterseniz de iTunes üzerinden sistemin bir yedeğini almanızda fayda var ki bunu artık bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Bu arada iOS 10.3 ile birlikte Apple, dosya sisteminde değişikliğe giderek APFS’ye (tahmin edeceğiniz üzere Apple Dosya Sistemi) geçti. iOS 103 yüklediğiniz vakit cihaz bu dosya sistemine güncelleniyor ancak bu dönüşümde dosyalarınız korunuyor; silinmiyor.

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iOS 10.3 Betadan iOS 10.2.1'e Dönme

iOS 10.3 beta sürümü yükleyip denedikten sonra memnun kalmazsanız bir önceki sürüme dönme şansına sahipsiniz. İmzaların açık olduğu iOS 10.2 veya iOS 10.2.1 sürüme geri dönebilirsiniz.

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iOS 10.3 ile Gelen Yenilikler:

iOS 10.3 yükleme adımını bitirdiğimize göre yeniliklere geçebiliriz. Aslında ilk public beta sürümde son kullanıcı olarak bizleri ilgilendiren çok fazla bir yenilik yok. Sanırım Apple, büyük değişimi iPhone 8 ile önyüklü geleceği söylenen iOS 11 güncellemesine saklıyor. Bunu ilerleyen süreçte hep birlikte göreceğiz diyerek iOS 10.3 public beta 1’de gözüme çarpan yenilikleri sıralamaya geçiyorum:

Apple ID (Apple Kimliği) Ayarlar Profili

Ayarlar ekranında tepe noktada artık Apple kimliğiniz, iCloud hesabınız, iTunes ve App Store’a ilişkin çeşitli ayarlara ulaşabildiğiniz profiliniz yer alıyor. Profil resminize dokunduğunuzda karşınıza çıkan Apple Kimliği menüsü altından ad, telefon numarası, e-posta adresi, kredi kartı bilgileriniz, parola ve güvenlik (Apple ID için iki aşamalı doğrulamayı açmadıysanız bir uyarı görüyorsunuz) gibi kişisel bilgilerin yanında iCloud hesap ayrıntılarınız (Saklama alanını grafiksel olarak görebiliyor, hangi uygulamaların verilerinin yedekleneceğini seçebiliyorsunuz), iTunes ve App Store ayarları (burada yeni olan en alttaki uygulama içi beğeni ve yorum ki App Store’un değişen yorum sistemine sonradan değineceğim) ve Apple hesabınıza bağlı cihazlarınız listeleniyor.

Yeni iCloud Alanı

iCloud’u kullanıyorsanız hoşunuza gidecek bir detaydan bahsetmek istiyorum. Ayarlar - Apple Kimliği menüsü altından erişebileceğiniz iCloud’da artık saklama alanını grafik üzerinde görebiliyorsunuz. Fotoğraflarınız, belgeleriniz ve yedekleme için ne kadar alan harcandığından kullanılabilir alana farklı renklere ayrılmış bardan iCloud hesabınızın detaylarını görebiliyorsunuz. Dilerseniz dokunarak Alanı Yönet altından uygulama bazlı daha detaylı veriye ulaşabiliyorsunuz. Ek olarak saklama alanı planınızı değiştirebiliyorsunuz. iCloud ayarları artık Ayarlar – Profil menüsünde diyerek devam ediyorum.

Apple App Store Yorum Sistemi

iOS 10.3 ile birlikte Apple, App Store’un yorum sisteminde ufak bir değişikliğe gitti. Yenilenen App Store’da artık kullanıcıların yorumlarının yanı sıra geliştiricilerin de yanıtlarını görebiliyoruz. Google Play’de senelerdir olan yorum yanıtlama sistemi nihayet App Store’a da geldi. Değişen sistemin son kullanıcı yani bizleri ilgilendiren tarafı ise uygulamayı kullandığımız anda veya oyun esnasında “Uygulamamızı nasıl buluyorsunuz, kaç yıldız verirsiniz?” gibisinden bir açılır pencere karşılıyor. Bu yenilik şahsen hoşuma gitmedi. Neyse ki iTunes ve App Store menüsü altında Uygulama İçi Beğeni ve Yorum’u kapatma seçeneği var.

Apple App Store'a Yorumlara Yanıt Verme Özelliği Geliyor

Apple Dosya Sistemi (Apple File System, APFS)

Apple, 20 yıldır kullandığı HFS+ dosya sisteminden iOS 10.3 ile birlikte vazgeçti ve APFS’ye geçiş yaptı. iPhone, iPad, Apple TV ve Apple Watch’un da kullanacağı yeni dosya sistemi Apple File System ile verilerimizin daha iyi korunacağı, sistemin daha performanslı çalışacağı söyleniyor ki iOS 10.3’e geçtiğinizde hız farkını anlıyorsunuz. iPhone 7 veya 6s kullanıcısı olarak bir telefon daha ne kadar hızlandırılabilir ki? diye düşünebilirsiniz ancak hız artışı hissedilebilir derecede. Telefon açılırken, geçişlerde hissediyorsunuz. Uygulamaların açılış ve kapanış animasyonları da değiştirilmiş. Burada rahatsız edici olan ise ilk açılışta sizi siyah ekranın karşılaması. İlk beta tabii ki; ilerleyen haftalarda düzeltilecektir. Unutmadan, iOS 10.3’te kapasitenin 60 GB’a arttığını gördük. iOS 10.2.1 sürümünde 56 GB olan kapasite 60 GB’a yükseldi.

Apple File System (APFS)

AirPods'umu Bul (Find My AirPods)

Apple’ın tamamen kablosuz yeni kulaklığı AirPods’u kullanıyorsanız iOS 10.3’e geçmeniz için bir nedeniniz var. iOS 10.3 güncellemesiyle birlikte AirPods’un yerini bulamama şansınız yok. iPhone’umu Bul özelliğini açtıysanız iPhone, iPad, Apple Watch ve MacBook’unuzun yanında bir AirPods’un yer aldığı göreceksiniz. Telefonda önyüklü gelen iPhone’u Bul’u kullanarak AirPods’unuzun tam konumunu görebiliyorsunuz. Evin içinde kaybolduysa çalmasını sağlayarak yerini tespit etme şansına sahipsiniz. Türkiye’de dolar kurunun coşmasıyla fiyatı 899 TL’ye çıkan AirPods’un tekinin bile oldukça pahalı olduğunu düşündüğümüzde hayat kurtarıcı güzel bir yenilik olarak görebiliriz AirPods’umu Bul’u (Find My AirPods).

Apple AirPods Kablosuz Kulaklık İnceleme

SiriKit

Bunlar dışında iOS 10 ile üçüncü parti uygulamalarda da kullanılabilen akıllı asistan Siri’nin yeni özellikler kazanması, Haritalar uygulamasında 3D Touch ile mevcut konumun hava durumunun görülebilmesi, Ayarlar – Gizlilik bölümünde Tanılama ve Kulanım’ın adının Analizler olarak değiştirilmesi ve iCloud Analizlerini Paylaş seçeneğinin eklenmesi, geliştiricilerin uygulama simgelerini diledikleri zaman değiştirebilmeleri, iPad için tek elle yazmayı sağlayan klavye düzeni gibi ufak tefek eklemeler var.

iOS 10 Karanlık Mod (Dark Mode)

Son olarak iOS 10.3 ile geleceği söylenen karanlık mod (dark mode), ilk betada mevcut değil. Özellikle siyah iPhone kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği siyah mod, ilerleyen haftalarda gelir mi bilemeyiz ancak Apple Watch’a 3.2 güncellemesi ile Tiyatro (Sinema) Modu’nun (Theater Mode) ekleneceği kesin. Apple’ın paylaştığı sürüm notlarında da açıkça görüyoruz. Yalnız iPhone’a geleceği iddia edilen moddan farklı. Bilek hareketinde ekranın açılmasını devre dışı bırakma, sesi kapatma hızlıca yapılabilecek. Ekrana dokunarak veya Digital Crown’a basarak görebilecek bildirimler titreşimli olarak gelmeye devam edecek. Sinemada filmin konuşma anlarında bilekten çıkan çan çan sesleriyle tüm gözlerinden üzerinize çevrilebileceğini düşünürseniz faydalı bir özellik.

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