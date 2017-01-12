İnternetten YGS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye'de milyonlarca öğrencinin hayatına yön verecek üniversiteye giriş sınavlarına çok az bir süre kaldı. Başvuru yapmadan önce YGS başvurusu nasıl yapılır? YGS başvuruları ne zaman bitecek? YGS başvuru ücreti ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyorsanız, hazırladığımız bu yazıya göz atmanızda kesinlikle fayda var.

ÖSYM Başkanı Ömer Demir, YGS başvurusu nasıl yapılır? sorsunun yanı sıra öğrencilerin merak ettiği bir diğer soru olan LYS açık uçlu soru örnekleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Bu sene uygulanmaya başlayacak olan yeni sistemle birlikte, öğrenciler doğru cevabı şıklar arasından seçmek yerine, klasik sınav usülü, doğru cevabı direkt olarak sınav kağıdına yazacaklar ve cevabı kodlayacaklar. İşte 18 Ocak'ta bitecek YGS 2017 başvurusuna dair merak edilenler:

2017 YGS başvuru ekranı

2017 ÖSYS kılavuz bilgileri

ÖSYS başvuru merkezleri

2017-ÖSYS Aday Başvuru Formu

YGS 2017 Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sınav başvurusu yapacak öğrencilerin öncelikle öğrenim gördükleri okullarda oluşturulan sınav başvuru merkezine gitmeleri gerekmetedir. Buradan alacakları bir başvuru formunu doldurmalarının ardından, bu merkezler kendilerine bir şifre vereceklerdir. Oldukça önemli olan bu şifrenin yer aldığı çıktı saklanmak suretiyle öğrencilerin giriş ücretini de yatırmaları istenmektedir. Belirli noktalardan ücretin T.C. Kimlik No ile yatırılmasının ardından, yukarıda yer alan bağlantılardan 2017 YGS başvuru ekranına tıklamaları gerekmektedir.

Açılan ekranda ÖSYM'nin başvuru kabul ettiği sınavlar görebilirsiniz. Bu sınavlar arasından 2017 - ÖSYS seçildikten sonra karşınıza gelecek "başvuru yap" seçeneğine tıklamanız ve T.C. Kimlik No ve okulunuz tarafından size verilen şifreniz ile sisteme giriş yapmalısınız. Giriş işlemi başarı ile tamamlandıktan sonra kendi fotoğrafınızı ve "2017 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ADAY BAŞVURU KAYIT BİLGİLERİ" başlığını okuyabilirsiniz. Buradaki bilgilerin doğrulu tasdik edildikten sonra, "Sonraki Adım" şeklinde ilerleyerek, sistemin sizden istediği bütün bilgileri doldurmalısınız. En sonunda ise "Kontrol et ve başvur" seçeneğine tıklayarak, başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra öğrencilerin yapması gereken herhangi bir şey bulunmamaktadır. Giriş yerleri belirlendiğinde yine ais.osym.gov.tr adresi üzerinden, size verilen şifre ile giriş yaparak, giriş belgenizi çıkarabilir ve sınav gününde sınava girebilirsiniz.

YGS Ücreti Nasıl Ödenir?

Başvuru merkezinde yapılması gereken işlemler tamamlandıktan sonra, internet üzerinden başvuru yapmadan önce başvuru ücretini ödemeniz gerekmektedir. Bunun için iki farklı yöntem izleyebilirsiniz.

İnternet yoluyla ödeme: ÖSYM, internet sitesine eklediği yeni bir seçenek ile online ödeme yapma fırsatını da öğrencilerin önünde koydu. Bu yolla ödeme yapmak için ÖSYM'nin ana sayfasındna "e-işlemler" başlığının üzerine gelindiğinde açılan "Ödemeler" kısmına tıklamak suretiyle internet üzerinden, hiç bankaya gitmeden işlemenizi alışveriş yapar gibi tamamlamanız mümkündür. Bu yolla ödeme yapmak isteyen öğrenciler, ödeme seçeneğine tıkladıklarında bir T.C. Kimlik No girmelerinin ardından ödeme yapmak istedikleri sınavı seçeceklerdir. Ardından karşılarına gelen ekrandan kredi kartı bilgilerini girerek, işlemde ilerlemeleri gerekmektedir. İşlem tamamlandığında ÖSYM banka hesabınızdan parayı alacak ve anında ödeme işlemini sisteme yansıtacaktır.

Ayrıca aşağıda ismi anılan bankaları kullananlar ya da ailesi tarafından bu bankalarda hesapları bulunanlar, her bankanın kendi online işlemleri (internet ya da mobil bankacılık) vasıtasıyla işlemlerini banka üzerinden de gerçekleştirebilirler.

Banka yoluyla ödeme: Öğrenciler Vakıfbank, Akbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yine T.C. Kimlik No yoluyla başvuru ücretlerini yatırabilirler. Bu yolu tercih edecekler, bankadan sıra aldıktan sonra veznede "YGS başvurusu" demek suretiyle direkt olarak bankadan ödeme yapma şansına sahipler. Keza bu bankaların bazılarının bankamatiklerinde de ödeme seçenekleri bulunmaktadır. Ödenmesi istenen ücretler ise şöyledir:

2016 YGS sınav ücreti: 55 TL



2016 LYS sınav ücreti: 35 TL (Girmek istediğiniz her bir LYS için)



Sınavsız geçiş başvuru ücreti: 15 TL



Başvuru hizmeti ücreti: 3 TL



ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden yeniden şifre edinme ücreti: 5 TL



ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden fotoğraf güncelleme ücreti: 10 TL

YGS ve LYS Sınavlarının Giriş Saatlerine Dikkat!

ÖSYM tarafından, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) gireceklerin binalara alımının sınav başlama saatinden 15 dakika önce sonlandırılması kararlaştırıldı. Buna göre, adayların sınav binasına alınma işleminin başlama saatinden 15 dakika önce sonlandırılmasına karar verildi. Adaylar, YGS'de ve LYS'nin sabah oturumlarında sınav binalarına en son saat 09.45'te giriş yapabilecek. LYS'nin öğleden sonraki oturumlarında ise adaylar en geç saat 14.15'te sınav binalarına alınacak. Bu saatlerden sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.

LYS Açık Uçlu Soru Örnekleri

ÖSYM başkanı Ömer Demir tarafından yapılan açıklama ile bu sene ilk kez uygulanacak açık uçlu soruların ilki ortaya çıktı. Bu soru tipinde öğrencilere seçmeleri için şıklar sunulmayacak. Bunun yerine cevapları kısa olan sorular belirlenecek ve öğrencilerden bu cevapları kodlamaları istenecek. Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi öğrenciler "Protein" olan cevabı kendi bilgileri arasından belirlemek suretiyle bu cevabı kağıda kodlayacaklar.

LYS'de bu yıl ilk kez uygulanacak kısa cevaplı sorularla ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Ömer Demir, “Bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz. Adaylarımız, doğru cevabı ilgili kutucuğa yazıp kodlayacak. Birçok adayda, 'el yazımdan dolayı bir kayıp olursa' diye bir kaygı var. Bu kaygıları gidermek için kodlama yapmalarını isteyeceğiz. Zaten tek kelimelik ya da matematikte en fazla 3 basamaklı bir rakamı yazıp kodlamalarını isteyeceğiz. Okuma hataları olmaması için adayın aynı anda yazdığını kodlaması gerekecek” diye konuştu.

Tüm bu uğraştırıcı işlemleri atlatan öğrencilere sınavlarında Tamindir ailesi olarak başarılar dileriz.

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