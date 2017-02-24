İnternetten Video İndirmek için 18 Ücretsiz Yol

İnternet üzerinde milyarlarca video var ve bu sayı sürekli artmaya devam ediyor. Periscope, Facebook, Instagram derken artık tüm platformlar videoları ciddiye almaya başladı. Bizler de bu rehberimizde, internetten video indirmenin ücretsiz 18 yolunu sizlere anlattık.

YouTubeInMP4 servisinde indirmek istediğiniz YouTube videosunun bağlantısını kutuya yapıştırın ve Download MP4 butonuna tıklayın. Sonraki ekranda videonun görüntü kalitesini seçebilirsiniz.

2. SaveFrom

YouTube’dan video indirebileceğiniz başka bir servis olan SaveFrom, oldukça kolay ve pratik bir yöntemi de sizlere sunuyor. YouTube’da bir video izliyorsanız ve indirmek istiyorsanız, video bağlantısında youtube.com’dan önce ss yazmanız yeterli olacaktır.

Örneğin;

https://www.ssyoutube.com/watch?v=zfJjeQivMPg

Uygulamaya Git Savefrom.net Ücretsiz YouTube Video İndirme Servisi

Oldukça basit ve hız kazandıran bir tarayıcı uzantısı olan FastestTube ile videonun sağ alt köşesine bir indirme butonu ekleyebiliyorsunuz. Chrome, Firefox, Safari, Opera ve Internet Explorer’da çalışan eklentinin kullanımı oldukça kolay.

4. Twitter Video İndir

Twitter’da paylaşılan videoları kolayca indirebilmenizi sağlayan serviste, indirmek istediğiniz videonun bağlantısını sitedeki kutuya yapıştırın ve aşağıda bulunan MP3, MP4 veya MP4 HD seçeneklerinden birine tıklayın.

6 saniyelik videolarla bir döneme damgasını vuran Vine platformu ömrünün sonuna gelmişti. Ancak, yüklenen milyonlarca video hala web sitesinde izlenebiliyor. Bu videoları arşivlemek istiyorsanız, Vine Video Download sitesine video bağlantısını yapıştırıp Go butonuna basmanız yeterli olacaktır.

6. Instagram Video İndirici

Instagram, ilk kurulduğunda sadece bir fotoğraf paylaşım platformuydu. Ancak şu an; videolar, hikayeler, fotoğraflar, canlı yayın gibi özelliklerle donatılarak gelişmeye devam ediyor. Instagram’da yer alan bir videoyu indirmek istiyorsanız, video bağlantısını sitedeki kutuya yapıştırarak kolayca indirebilirsiniz.

Facebook’taki videoları indirmek için kullanabileceğiniz FB Down’ın bir Chrome uzantısı da bulunuyor. Bu sayede indirmek istediğiniz bir video olduğunda, Facebook’tan çıkmanıza gerek kalmadan kolayca indirebiliyorsunuz.

FB Down Private, FB Down’ın bir başka hizmeti. Bu serviste, özel olarak paylaşılan videoları yani herkese açık şekilde paylaşılmayan videoları indirebilmenizi sağlıyor.

Özel bir videoyu indirmek için Facebook’taki video sayfasına gidin ve kaynak kodu görüntülemek için CTRL+U tuşlarına basın. Bu sayfadaki tüm kodları kopyalayın ve FB Down Private servisindeki kutuya yapıştırın.

28 siteyi destekleyen KeepVid platformunda Lynda, ABC ve NBC gibi haber kaynakları ile popüler eğlence siteleri de destekleniyor. Bağlantıyı yapıştırdıktan sonra, indirilen dosyanızı 150’den fazla farklı biçimde kaydetmeyi de seçebilirsiniz.

En popüler video paylaşım sitelerinin pek çoğunu destekleyen ve oldukça kolay kullanıma sahip olan VideoGrabby’de de diğer sitelerde olduğu gibi bağlantıyı ilgili kutuya yapıştırıp Go butonuna tıklamanız yeterli oluyor.

Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Instagram, Vid.me ve SoundCloud gibi popüler platformları destekleyen YooDownload servisini de diğer servislere alternatif olarak kullanabilirsiniz.

12. ClipConverter

Aklınıza gelebilecek tüm web sitelerini destekleyen ClipConverter servisi ile MP3, M4A, AAC, MP4, 3GP, AVI, MOV ve MKV formatlarıyla indirme yapabilirsiniz.

Uygulamaya Git ClipConverter İnternet'ten Video İndirme Web Uygulaması

Bilgisayarınıza ek bir uygulama yüklemeden, videoları istediğiniz formata dönüştürerek indirebileceğiniz OnlineVideoConverter servisi YouTube, LiveLeak, TeacherTube, VK, College Humor ve daha birçok platformu destekliyor.

14. VLC Media Player

VLC Player, videoları oynatmanın dışında birçok faydalı özelliği de sizlere sunuyor. Herhangi ek bir uygulama, eklenti vb. olmadan VLC Player ile video indirebilirsiniz. Bunun için şu adımları izleyebilirsiniz:

CTRL+N kısayoluyla Ağ Akışı Aç seçeneğine giriyoruz. Açılan penceredeki Ağ sekmesinin hemen altındaki kutucuğa indirmek istediğiniz videonun bağlantısını yapıştırıyoruz ve en alttaki Oynat butonuna tıklıyoruz.

Daha sonra CTRL + J kısayoluyla Codec bilgilerine gidiyoruz ve alt kısımdaki Konum bölümünde yer alan bağlantıyı kopyalayarak tarayıcımızın adres çubuğuna yapıştırıyoruz. Tarayıcıda videoyu oynatabiliyorsunuz. Sağ tıklayıp Video olarak kaydet seçeneğini kullanarak videoyu indirebilirsiniz.

15. Video Grabber

Video Grabber servisi video indirme, video dönüştürme ve ekran kaydetme özelliklerine sahip. Başlangıçta her ne kadar web uygulaması gibi görünse de aslında bir masaüstü uygulaması olduğunu söylemeliyim.

Hem web sürümü hem de masaüstü sürümü bulunan FLVTO servisinin masaüstü sürümünde videoları birden çok kaynaktan indirmek üzere kuyruğa alabiliyor ve otomatik olarak yeni videoların yüklenmesini sağlayabiliyorsunuz.

17. Open Broadcaster Software

OBS Studio, internetteki en iyi ücretsiz ekran kaydetme uygulamasıdır. Windows, Mac ve Linux’te kullanılabilen uygulama güçlü bir düzenleme aracı da içeriyor.

18. CamStudio

OBS Studio kadar olmasa da işinize yarayabilecek ve kolay kullanıma sahip olan CamStudio ile kayda başladığınızda, uygulamanın varlığını bile unutabilirsiniz.

İnternetteki Bir Videoyu Nasıl İndiririz?

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