İnternetten Trafik Cezası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sürücülerin korkulu rüyası olan trafik cezaları, ödeme bildirimlerinin postadaki muhtemel sorunlardan ötürü mükelleflere ulaşamayabiliyor. Ceza şokunun üzerine bir de gecikme zammı şoku yaşamamanız için internetten trafik cezası sorgulama işleminden yazımızda detaylıca bahsedeceğiz.

Hangi İhlallerden Ötürü Trafik Cezası Kesiliyor, Radar Cezası Yememek İçin Ne Yapmak Gerekli?

Güvenlik şeridini ihlal etmek, kırmızı ışıkta geçmek ve Karayolları Trafik Kanunu'nda detaylıca ele alınan pek çok konuda sürücülere trafik cezası kesilebilmektedir. Sürücülerin en çok canını yakan, gündem de epeyce yer bulan ise hiç şüphesiz radar cezaları. Radar cezası yememek için hız sınırları cetvelini iyi incelemeniz gerek.

Listede yazan hız limitlerini yüzde 10'dan fazla aşarsanız radar cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Örneğin 100 km/h sınırını baz alırsak 110 km/h'ye kadar sürat limitiniz bulunmakta, 111 km/h bile yapmanız sizi radar cezası ile başbaşa bırakabilir.

İnternetten Trafik Cezası Nasıl Sorgulanır?

Okuyucularımızın pek çoğu "E-Devlet kapısından sorgularım tabii ki..." diye içlerinden geçirmiştir. Doğrudur e-devlet kapısında böyle bir imkan bulunmaktadır fakat polis memurunun POLNET sistemine geçtiği ceza eş zamanlı olarak e-devlet kapısına düşmemektedir. Adınıza kesilen trafik cezalarından hemen haberdar olmak için Emniyet Genel Müdürlüğü sorgu sayfasını kullanmak daha mantıklı olacaktır.

Bu bağlantıya tıklayalım. Ekranda bizden istenen verileri giriyoruz.

Ardından DOĞRULA ikonuna basarak işleme devam ediyoruz. Sonrasında işimize çokça yarayacak dört sorgulama seçeneği bizi karşılayacak. Radar cezaları için ARAÇ PLAKASINA YAZILAN CEZA SORGULAMA seçeneğini tıklatalım.

Plaka Numarası ve Tescil Belgesi Seri Numaramız bizden istenecek.

Tescil Belgesi Seri Numarası ne demek? diye soranlar için bu görsel faydalı olacaktır.