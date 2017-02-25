İnternetten Tapu ve Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün taşınmazlarımıza ilişkin verileri internet ortamına aktarma çabaları sonuca ulaştı. TAKBİS adı verilen sistem sayesinde vatandaşların ev ve arazilerinin tapu sorgularını internet üzerinden yapabilme imkanı veren faydalı uygulamaları sizler için inceledik.

E-Devlet Üzerinden Tapu Bilgileri Sorgulama

E-Devlet kapısına nasıl giriş yapabileceğimizi önceki yazılarımızda detaylıca ele almıştık. Bunun yanında çipli kimlik kartlarınızı aldıysanız kartınızı okutarak da sisteme giriş yapabileceğinizi hatırlatmakta fayda var.

"tapu" yazabilir veya direkt olarak bu bağlantıya tıklayarak tapu sorgulama ekranına ulaşabiliriz. Girişimizi yaptıktan sonra arama kısmınayazabilir veya direkt olaraktıklayarak tapu sorgulama ekranına ulaşabiliriz.

Detaylar kısmında taşınmazımıza ait Google Maps üzerinde gösterilen yaklaşık değerler baz alınarak hazırlanmış bir konum bilgisi, ada ve parsel numarası, yüz ölçümü gibi bilgileri görebiliyoruz.

Bu kısımda yer alan en önemli bölümlerden biriside tapu şerh bilgisi sorgulama alanıdır. Parsel veya evimiz üzerinde herhangi bir haciz ya da rehin durumu varsa bu bölümde detaylıca görülebilmektedir.

Hisse Bilgileri kısmında ise parselin sahip veya sahiplerinin bilgisine ulaşmaktayız. Tapu üzerinde hak sahibi birden çok kişi ise (bir taşınmaz üzerinde birden fazla ortak varsa) hisse paydalarıyla (ev veya arazinin ne kadarı üzerinde hak sahibi olduğu bilgisi) birlikte görüntüleyebiliyor olmamız da güzel bir imkan.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Web Sitesi Üzerinden Tapu Bilgileri Girerek Parsel Sorgulama

Satın almak istediğiniz ev ve araziye ilişkin konum ve yüz ölçümü bilgilerini net bir biçimde görebilmek adına bu servisi kullanabiliriz. Sorgulama yapmak için İl-İlçe, Mahalle, Ada ve Parsel Numaralarını girmemiz gerekiyor. Bu bilgileri girip SORGULA butonuna bastığımız zaman bahse konu ev veya arazinin konumuna ulaşabiliyoruz.

YAZDIR ikonuna basarak ev veya parselin yüz ölçümü ve nitelik bilgilerini de barındıran derli toplu bir belgeyi elde edebiliriz.