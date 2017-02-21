İnternetten Seçmen Sorgulama Nasıl Yapılır?

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde, belirli dönemlerde bazı seçimler yapılır. Ülkemizde de cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve yerel yönetimler seçimle belirleniyor ve en yüksek oy oranına sahip olanlar kazanıyor. Bununla birlikte 18 yaşını doldurmuş her vatandaş seçme ve seçilme hakkına sahip olabiliyor. Günümüzde internet kullanımı hızla arttığından, bu seçmenler nerede oy kullanacağım ve oy kullanma yeri sorgulama gibi önemli konuları merak ediyorlar. Bu blogda sizlere internetten seçmen sorgulama nasıl yapılır anlatmaya çalışacağız.

İnternetten seçmen sorgulama konusuna girmeden önce, bu işlemi nerede yapacağınızı anlatarak başlayalım. Bildiğiniz gibi ülkemizde seçim organizasyonlarını Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yapıyor. Eskiden muhtarlıklara asılan kağıtları hatırlıyorsunuz değil mi? Seçmen sorgulama işlemi duvarlara asılan o kağıtlara bakılarak yapılırdı. İnsanlar nerede oy kullanacağım diye merak ettiklerinde, sadece ikametgah belgesi almak için uğradıkları muhtarları ziyaret ediyor ve oy kullanma yerlerini sorguluyorlardı. İnternet teknolojisi geliştikçe, seçmen sorgulama işlemi artık daha kolay yapılır hale geldi.

Daha önce hiç kullandınız mı bilmiyorum ama nerede oy kullanacağım gibi sorgulamalarınızı yaparken önce Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesini ziyaret edin. Herhangi bir seçim dönemi yaklaştığında seçmen sorgulama işlemini yapacağınız bir sayfa mutlaka olacaktır. Önümüzdeki Nisan ayında bir referanduma gideceğimizden seçmen sorgulama sayfası şu an aktif. Şimdi dilerseniz nerede oy kullanacağım veya oy kullanma yeri sorgulama işlemini merak edenlere nasıl yapılacağını anlatmaya başlayalım.

Seçmen Sorgulama

Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinde seçmen sorgulama sayfasına gittiğimizde önce bizi bir mesaj karşılıyor:

"Yüksek Seçim Kurulu olarak seçim dönemlerinde;

seçmenlerin, seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıkları, seçmen listelerinin askıya çıkarılma ve askıdan indirilme tarihi, seçmen listelerinin kesinleşmesi ve oy kullanılacak sandıkların belirlenmesi gibi süreçler hakkında sistemimizde kayıtlı e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderiyoruz.

Kurumumuz tarafından yapılacak bilgilendirme mesajlarını almak istiyorsanız lütfen sorgulama sonucu gelen sayfada "E-Posta Adresi" ve/veya "Cep Telefonu" bilgilerinizi giriniz ve bilgilendirme almak istediğiniz kutucuklarından en az birini işaretleyiniz."

Yurt içi seçmen sorgulama işlemini yaparken öncelikle yeni çipli kimlik kartlarını unutmamak gerekiyor. Nüfus cüzdanı ve yeni kimlik kartını seçtikten sonra, nüfusa kayıtlı olduğunuz il, T.C. kimlik numaranız, nüfusa kayıtlı olduğunuz sıra no ve fotoğrafta görülen doğrulama işlemini yapmalısınız. Burada nüfusa kayıtlı olduğunuz sıra no'yu merak ederseniz, hemen sağındaki soru işaretine tıklayarak öğrenebilirsiniz. Biz yine de fotoğrafını koyalım:

Bunları yapıp "Sorgula" butonuna tıkladıktan sonra, seçmen bilgilerinizin olduğu bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranda temel kimlik bilgilerinizin dışında, E-posta ve telefon numaranızı girebileceğiniz bir alan da bulunuyor. Bu alanları doldurup doldurmamak tamamen size kalmış. Diğer yandan sizin dışınızdaki diğer aile üyelerini, kaldığınız apartmandaki diğer seçmenleri de görebilirsiniz.

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